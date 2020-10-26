En İyi Doğal Afet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğal Afet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünyanın varoluşu beraberinde doğal afet olaylarını da getirmiştir. Yazılı kaynakların birçoğunda yer alan bu felaketler insanın doğa karşısında ne kadar aciz olduğunun da bir göstergesidir. Jeolojik faktörlere bağlı olarak görülen başlıca doğal afetler; sel, kasırga, fırtına, tsunami, deprem, volkanik patlamalar ve çığ şeklinde sıralanabilir. Kimi zaman büyük çapta görülen salgınlar da doğal afet olarak nitelendirilmektedir. Belirli aralıklarla kendini insanlara gösteren bu afetler, beyazperde için de oldukça iyi bir malzemedir. Film yapımcıları da uzun zamandır bu malzemeden faydalanarak yeni yapıtlar ortaya çıkarmaktadır. Sinemaseverler tarafından tam puan almış doğal afet filmleri ise; San Andreas Fayı, Ben Efsaneyim, Kıyamet Günü, Yarından Sonra, 2012, Kusursuz Fırtına, Yaşam Savaşı, Dalga, Artçı Şok ve Korkusuzlar şeklinde sıralanmaktadır.