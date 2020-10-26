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GeriKültür Sanat En İyi Doğal Afet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğal Afet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Doğal Afet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğal Afet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Doğal Afet Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğal Afet Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Doğal afet filmleri, film kategorileri içerisinde izleyicilerin dikkatini çekmeye başaran yapıtlar arasındadır. Bu sebeple de kısa aralıklarla ve farklı konularla doğal afet içerikli filmlerin vizyona girdiği gözlenmektedir. Peki, eski ve yeni tarihli en çok izlenen doğal afet filmleri nelerdir? Sizler için ayrıntılı bir liste hazırladık.

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1
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Dünyanın varoluşu beraberinde doğal afet olaylarını da getirmiştir. Yazılı kaynakların birçoğunda yer alan bu felaketler insanın doğa karşısında ne kadar aciz olduğunun da bir göstergesidir. Jeolojik faktörlere bağlı olarak görülen başlıca doğal afetler; sel, kasırga, fırtına, tsunami, deprem, volkanik patlamalar ve çığ şeklinde sıralanabilir. Kimi zaman büyük çapta görülen salgınlar da doğal afet olarak nitelendirilmektedir. Belirli aralıklarla kendini insanlara gösteren bu afetler, beyazperde için de oldukça iyi bir malzemedir. Film yapımcıları da uzun zamandır bu malzemeden faydalanarak yeni yapıtlar ortaya çıkarmaktadır. Sinemaseverler tarafından tam puan almış doğal afet filmleri ise; San Andreas Fayı, Ben Efsaneyim, Kıyamet Günü, Yarından Sonra, 2012, Kusursuz Fırtına, Yaşam Savaşı, Dalga, Artçı Şok ve Korkusuzlar şeklinde sıralanmaktadır.

22012
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2012

Vizyona girdiği dönemde çok ses getiren 2012, görsel efektleri ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Mayalıların takviminde dünyanın sonunun 2012’de geleceği yer alır. Bilim adamları da bunu destekler. Sonuçta o gün geldiğinde zengin insanlar kıyamet gününün felaketlerinden gemiler yardımıyla korunur.

3Artçı Şok
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Artçı Şok

Artçı Şok, Çin’in Tangshan bölgesinde meydana gelen bir depremi konu almaktadır. Depremin etkisiyle birlikte Li Yuanni ve iki çocuğu enkaz altında kalır. Bu annenin gücüyse yalnızca bir çocuğunu kurtarmaya yetebilir.

4Ben Efsaneyim
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Ben Efsaneyim

Yönetmenliğini Francis Lawrence’ın üstlendiği Ben Efsaneyim, insanlığın bir virüs salgınıyla zombiye dönüşmesini ele alıyor. Robert, virüsün herkesi etkisi altına aldığı bir şehirde köpeğiyle birlikte hayatta kalmaya çalışır. Bu sırada da virüsü yok etmek için türlü işler yapar.

5Dalga
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Dalga

Norveç yapımı bir film olan Dalga, 2015 yılında seyirci karşısına çıkmıştır. Filmde, Geireanger kasabasında yaşayanların 85 metre yüksekliğine varan bir tsunami dalgası ile mücadelesi anlatılmaktadır. Doğal afet sonucunda haritada böyle bir kasaba kalmamıştır.

6Kıyamet Günü
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Kıyamet Günü

Kıyamet Günü, Taylandlı bir ailenin gerçek hikayesine dayanmaktadır. Buna göre, Maria ve Henry çocuklarıyla birlikte tatil yaparken korkunç bir sesle uyanırlar. Onları üzerlerine doğru gelmekte olan devasa dalgalar karşılar.

7San Andreas Fayı
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San Andreas Fayı

San Andreas Fayı’nın kırılması bölgede 9 şiddetinde bir deprem yaşanmasına sebep olur. Amerika Birleşik Devletleri’nin batı şeridini etkisi alan bu deprem ardında koca bir facia bırakmıştır. Aksiyon dolu filmde ise depremin ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları gösterilmektedir.

8Korkusuzlar
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Korkusuzlar

Bir doğal afet filmi olarak nitelendirilen Korkusuzlar filminin ana teması yangın üzerine kurulmuştur. Buna göre, 19 itfaiye eri Arizona’da ortaya çıkan yangını durdurmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

9Kusursuz Fırtına
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Kusursuz Fırtına

Kusursuz Fırtına, kılıçbalığı avından dönen bir ekibin rota değiştirmeye karar vermesiyle başlar. Ancak ekiptekilerden hiçbirisi yaklaşan büyük fırtınanın farkında değildir. Türkiye’de de oldukça ilgi çeken film, 2000 yılında vizyona girmiştir.

10Yarından Sonra
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Yarından Sonra

2004 yılında yayına giren Yarından Sonra filminde dünya tamamen doğal afetlere teslim olmuştur. Buna göre bölgelerde; kasırga, dondurucu soğuk ve tsunami gibi felaketler yaşanmaktadır. Jack Hall isimli bir bilim adamıysa bu gidişata bir son vermek ister.

11Yaşam Savaşı
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Yaşam Savaşı

2013 yılında gösterime giren Yaşam Savaşı, gerçek bir hikayeden esinlenerek ortaya çıkarılmıştır. Nolan, Katrina Kasırgası sebebiyle eşini kaybeder ve minik bebeğiyle bir hastanede hapsolur. Ancak onu bekleyen daha büyük felaketler vardır.

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