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En İyi Doğa Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğa Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Doğa filmleri, işledikleri konuya göre birçok türe ayrılır. En çok çekilen türlerin başında doğal afet filmleri geliyor. Sel, yangın, küresel ısınma ve tsunami gibi felaketlerin anlatıldığı bu yapımlarda, orman, okyanus ve mağara gibi doğal mekanlar kullanılmaktadır. Sizin için geçmişten günümüze kadar en çok izlenen doğa filmlerini listeledik.