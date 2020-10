En İyi Doğa Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğa Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sinema tarihinde ''Doğaya kaçış'' temalı birçok film de çekildi. Şehir yaşamından sıkılan kişilerin hayatlarından kesitler sunan bu yapımlar, eşsiz doğa manzaralarıyla izleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Vahşi yaşam belgeselleri de doğa filmleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde en çok izlenen vahşi yaşam belgesellerinden bazıları şunlardır: Grizzly Man (Ayı Adam), Growing Up Wild ve Polar Bears: Spy on the Ice (Kutup Ayıları: Buzdaki Casus)