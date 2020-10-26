En İyi Doğa Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Doğa Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Doğa filmleri, işledikleri konuya göre birçok türe ayrılır. En çok çekilen türlerin başında doğal afet filmleri geliyor. Sel, yangın, küresel ısınma ve tsunami gibi felaketlerin anlatıldığı bu yapımlarda, orman, okyanus ve mağara gibi doğal mekanlar kullanılmaktadır. Sizin için geçmişten günümüze kadar en çok izlenen doğa filmlerini listeledik.
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1
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Sinema tarihinde ''Doğaya kaçış'' temalı birçok film de çekildi. Şehir yaşamından sıkılan kişilerin hayatlarından kesitler sunan bu yapımlar, eşsiz doğa manzaralarıyla izleyicilerden ve sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Vahşi yaşam belgeselleri de doğa filmleri arasında yer almaktadır. Dünya genelinde en çok izlenen vahşi yaşam belgesellerinden bazıları şunlardır: Grizzly Man (Ayı Adam), Growing Up Wild ve Polar Bears: Spy on the Ice (Kutup Ayıları: Buzdaki Casus)
2
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127 Saat
127 Saat, Trainspotting ve Slumdog Millionaire filmleriyle tanınan Danny Boyle tarafından çekildi. İki kaya parçasının arasında sıkışan Aron Ralston'un gerçek hikayesini anlatan yapım 6 dalda Oscar'a aday gösterildi. 2010 yılında gösterime giren filmin Imdb puanı 7.5. Filmin oyuncu kadrosunda Sean Bott ve Kate Mara da yer alıyor.
3
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An Inconvenient Truth
Küresel ısınmanın sebep olduğu felaketleri tüm çıplaklığıyla beyaz perde taşıyan Uygunsuz Gerçek, 2006 yılında ''En iyi Belgesel'' dalında Oscar ödülü kazandı. Davis Guggenheim'in yönettiği belgeselde, küresel ısınmaya karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.
4
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Baraka
TA Top 250 listesinin 106. sırasında yer alan belgesel türündeki filmde doğa ile metropol hayatının farkları anlatılıyor. Hiçbir diyaloğun olmadığı belgeselin devamı niteliğindeki Samsara, 2011 yılında gösterime girdi.
5
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Grizzly Man
Alman yönetmen Werner Herzog tarafından çekilen belgeselde, ayıların insanlara zarar vermediğini kanıtlamaya çalışan bir hayvanseverin öyküsü anlatılıyor. Belgesel, katıldığı festivallerden toplam 15 ödül kazandı.
6
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The Revenant
Meksika'nın en ünlü yönetmeni Alejandro G. Innaritu tarafından çekilen Diriliş, 2015 yılında gösterime girdi. Filmin en unutulmaz sahnelerinden biri Hugh Class'ın iri bir ayıya karşı verdiği mücadele oldu. 3 Oscar ödüllü filmde, Hugh Class karakterini canlandıran Leonardo DiCaprio'ya Tom Hardy ve Domhnall Gleeson eşlik ediyor.
7
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The Day After Tomorrow
2004 yılında gösterime giren Yarından Sonra, iklim değişikliği üzerine çekilmiş en yüksek bütçeli filmlerden biridir. Bafta Film Award ödülünü kazanan yapım ünlü yönetmen Roland Emmerich tarafından çekildi.
8
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The Edge
Anthony Hopkins ve Alec Baldwin'in baş rolleri paylaştığı The Edge, 1997 yılında gösterime girdi. Bir uçak kazasından sonra ormanda mahsur kalan iki kişinin hayatta kalma mücadelesini anlatan yapım, Lee Tamahori tarafından yönetildi. Filmin içinde buzdan ateş yakma ve iğne ile yön bulma gibi pratik bilgiler de yer alıyor.
9
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The Emerald Forest
İngiltere yapımı Zümrüt Ormanı, 2005 yılında gösterime girdi. Yağmur ormanlarında çekilen film ilk çevreci filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Powers Boothe, Meg Foster ve William Rodriguez yer alıyor.
10
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Into the Wild
John Krakauer'in ''Yabana Doğru'' adlı romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda ünlü aktör Sean Penn oturuyor. 2 Oscar adaylığı bulunan yapım Imdb Top 250 listesinin 213. sırasında yer alıyor.
11
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The Perfect Storm
Kılıç balığı avına çıkan bir gemi, fırtınaya yakalanır. Nefes kesen sahneleriyle hafızalarda yer edinen Kusursuz Fırtına filminde, George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly ve Diane Lane rol alıyor. 2 Oscar adaylığı bulunan film 2000 yılında gösterime girdi.