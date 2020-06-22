En İyi Disney Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Disney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Walt Disney küçük bir stüdyo olarak 1923 yılında kuruldu. Daha sonra giderek daha fazla popülerlik kazanarak Hollywood'un stüdyolarından biri haline geldi. Alaaddin ve Aslan Kral başta olmak üzere birçok unutulmaz çizgi film karakteri yarattılar. Sizin için en iyi Disney filmlerini derledik.
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Disney çizgi filmleri uzun yıllar boyunca Amerika ve diğer ülkelerdeki televizyonlar yayımlandı. Doksanlı yıllarda ise birbiri ardına sinema filmi çekerek bu alana yöneldiler. Günümüzde en büyük stüdyo Walt Disney'e aittir. Filmlerinde genellikle dostluk, sevgi ve insan - hayvan ilişkileri ele alınır. 1937 yılında gösterime giren Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Disney'in sinemada gösterime giren ilk başarılı örneklerinden biridir.
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1- Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler:
1937 yılında izleyicilerle buluşan bu film, masalın aslına sadık kalınarak çekildi. Daha öncesi 30 dakika çekilen film 83 dakikaya tamamlandı. Bu kadar erken bir dönem olmasına rağmen hem sesli hem de renkli çekilen ilk animasyon olma özelliğini taşıyor. Bu film ile birlikte Disney, dünya çapında adını duyurmaya başladı.
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2- Aslan Kral:
Disney'in yarattığı en dramatik karakterden biri olan Aslan Kral, hayvanlar üzerinden güç, iktidar, aile, sevgi, dayanışma gibi kavramları ele alıyor. Bir aslanın büyüme ve ormanın kralı olma serüvenini anlatan yapım 1994 yılında gösterime birdi ve 2 Oscar ödülünün sahibi oldu.
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3- Herkül:
Disney'in ikon karakterlerinden biri olan Herkül, 1997 yılında beyaz perde aktarıldı. Sevgilisi Meg'i canavarların elinden kurtarmaya çalışan kahramanın maceralarını anlatan yapım Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Herkül karakterini ünlü şarkıcı Herkül seslendirmişti.
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4- Alaaddin:
Alaaddin, sihirli lambası ve uçan halısıyla birlikte çocukların en sevdiği Disney karakterlerinden biridir. 1992 yılında çekilen ilk çizgi filmin yönetmenliğini Ron Clements ve John Musker üstlendi. Filmin Imdb puanı ise 8.0.
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5- Güzel ve Çirkin:
Lanetlenmiş bir prens ile güzel prensesin aşk hikayesini anlatan Güzel ve Çirkin, dünyada en çok bilinen masalın birebir uyarlamasıdır. 1991 yılında 3D olarak yayımlanmış ve dünya çapında izlenme rekorları kırarak büyük bir gişe hasılatı elde etmişti.
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6- Cindrella:
3 Oscar adaylı bulunan Cindrella 1950 yılında çekildi. Üvey annesi ve kardeşleri tarafından eziyete uğrayan Külkedisinin önce Cindrella sonra ülkenin prensesi oluşunu anlatan dramatik bir atmosferde anlatılan yapım çok sevilen bir masalın uyarlamasıdır. Dönemine göre çizim teknikleri son derece başarılıdır.
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7- Notre Dame'ın Kamburu:
Fransız yazar Victor Hugo'nun ölümsüz eserinden uyarlanan filmin ilk versiyonu 1996 yılında Disney stüdyolarında hazırlandı. Bir kilisede zangoçluk yapan Phoebus ile çingene kızı Esmeralda’nın hikayesinin anlatıldığı yapım 7 farklı dalda ödüle layık görüldü. Disney'in hala en çok izlenen ve beğenilen yapımlarından biridir.
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8- Aristokediler:
Kediler üzerine çekilmiş ilk çizgi film olan Aristokediler yayımlandığı yıl olan 1979 yılından sonra bir klasik haline geldi. Kedilerin kötü adamlara karşı mücadelesi eğlenceli bir kurgu içerisinde anlatılıyor.
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9- 101 Dalmaçyalı:
Bafta Film adaylığı bulunan ilk çizgi film 101 Dalmaçyalı, Disney'in en özgün kabul edilen senaryolarından biridir. Sevimli köpeklerin şehir sokaklarındaki macerasının anlatıldığı yapım hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor. 1961 yılında dünya sinemalarında gösterilen yapım, 250 milyon dolara yakın bir gişe hasılatı elde ederek adından söz ettirmişti.
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10- Tilki ve Avcı Köpeği:
Orijinal adı The Fox and The Hound olan film bir dostluk hikayesini tilki ve köpek üzerinden anlatıyor. Özellikle aksiyon sahneleri göz dolduran yapım kült haline gelmiş Disney yapımlarından bir diğeri.