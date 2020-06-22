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En İyi Disney Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Disney Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Walt Disney küçük bir stüdyo olarak 1923 yılında kuruldu. Daha sonra giderek daha fazla popülerlik kazanarak Hollywood'un stüdyolarından biri haline geldi. Alaaddin ve Aslan Kral başta olmak üzere birçok unutulmaz çizgi film karakteri yarattılar. Sizin için en iyi Disney filmlerini derledik.