En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Senaryosunu David Koepp ve Michael Crichton'ın kaleme aldığı Jurassic Park, en fazla gişe hasılatı yapan dinozor filmidir. Steven Spielberg imzası taşıyan yapım 1 milyar doların üstünde hasılat elde etti. Jurassic Park'ın sonraki yıllarda devam filmleri de çekildi. Bunun yanı sıra dinozorların yer aldığı birçok animasyon filmi de izleyicilerle buluştu. Bu filmlerin başında The Land Unknown, The Beast of Hollow Mountain, Adventures in Dinosaur City yer alıyor.