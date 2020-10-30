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GeriKültür Sanat En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraf: iStock

En İyi Dinozor Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dinozor Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Macera, gerilim ve bilim-kurgu türünde olan dinozor filmleri hem Türkiye'de hem de dünya genelinde en çok izlenen filmlerin arasında yer alıyor. Bununla birlikte dinozorlar hakkında bilgi veren belgeseller de büyük ilgi görüyor. Yeni ve eski en çok izlenen dinozor filmleri hangileri? Sizin için listeledik.

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1
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Senaryosunu David Koepp ve Michael Crichton'ın kaleme aldığı Jurassic Park, en fazla gişe hasılatı yapan dinozor filmidir. Steven Spielberg imzası taşıyan yapım 1 milyar doların üstünde hasılat elde etti. Jurassic Park'ın sonraki yıllarda devam filmleri de çekildi. Bunun yanı sıra dinozorların yer aldığı birçok animasyon filmi de izleyicilerle buluştu. Bu filmlerin başında The Land Unknown, The Beast of Hollow Mountain, Adventures in Dinosaur City yer alıyor.

2The Good Dinosaur (İyi Bir Dinozor)
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The Good Dinosaur (İyi Bir Dinozor)

''Dünyaya meteor çarpmasaydı ve dinozorlarla birlikte yaşasaydık'' sorusuna yanıt arayan animasyon filmi 2015 yılında vizyona girdi. En İyi Animasyon Filmi dalında Altın Küre'ye aday olan filmin senaryosunu Peter Sohn ve Erik Benson kaleme aldı.

3Walking with Dinosaurs (Dinozorlarla Yürümek)
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Walking with Dinosaurs (Dinozorlarla Yürümek)

ABD, Hindistan, İngiltere ortak yapımı olan filmin tamamı 3D çekildi. Hem görsel efektleri hem de senaryosuyla ilgi çeken yapım, hem çocukların hem de yetişkinlerin keyif alacağı dinozor filmlerinin başında geliyor.

4Jurassic World:
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Jurassic World:

Nublar Adasında kurulmuş olan Jurassic World'da farklı türlerde onlarca dinozor sergilenmektedir. Yaşanan bir kaza sonrası dinozorlar serbest kalınca, yüzlerce kişi, dinozorlar için açık hedef haline gelir. En İyi Aksiyon Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne layık görülen yapım 2015 yılının en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor.

5Jurassic Park
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Jurassic Park

Hollywood sinemasına birçok yenilik katan Steven Spielberg'in yönettiği Jurassic Park 1993 yılında vizyona girdi. Michael Crihcton'ın çok satan romanından uyarlanan filmde, DNA zincirleri kopyalanarak yeniden yaratılan dinozorlar anlatılıyor. Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum'un başrollerini paylaştığı film, tüm zamanların en çok izlenen 50 filmi arasında yer alıyor.

6The Last Dinosaur
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The Last Dinosaur

ABD - Japonya ortak yapımı olan The Last Dinosaur filmi 1977 yılında vizyona girdi. Filmin oyuncu kadrosunda Richard Boone, Steven Keats ve Joan Van Ark yer alıyor.

7Land of the Lost
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Land of the Lost

Ülkemizde ''Kayıp Ada'' ismiyle gösterime giren film alternatif bir evrende geçiyor. Filmde Dr. Rick Marshall (Will Ferrell) ve yardımcısı Holly Cantrell'in (Anna Friel) ejderha ve dinozorlarla dolu bir evrendeki maceraları anlatılıyor.

8Jurassic Park: Kayıp Dünya
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Jurassic Park: Kayıp Dünya

1997 yılında vizyona giren Jurassic Park: Kayıp Dünya, başta En İyi Görsel Efekt Ödülü olmak üzere birçok ödüle layık görüldü. Bazı dinozorlar hayatta kalmış ve Isa Sorna adlı bir adaya getirilmiştir. Çekimleri Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen film dünya genelinde yaklaşık 650 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

9Jurassic World: Fallen Kingdom
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Jurassic World: Fallen Kingdom

Görsel efektleriyle sinema eleştirmenlerinden tam not alan Jurassic World: Yıkılmış Krallık, dünya genelinde 1 milyar doların üstünde gişe hasılatı elde etti.

10Jurassic Park III
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Jurassic Park III

Serinin üçüncü ve son filminin yönetmen koltuğunda bu kez Joe Johnston oturuyor. Aynı zamanda serinin en yüksek bütçeli olan filminin senaryosunu Alexander Payne ve Peter Buchman kaleme aldı.

11The Dinosaur Project
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The Dinosaur Project

El kamerasıyla çekilmiş ilk dinozor filmi olan The Dinosaur Project'te bir keşif grubunun Güney Afrika ormanlarında yaşadığı gerilim dolu anları anlatılıyor.

12Anonymoux Rex
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Anonymoux Rex

Sıra dışı senaryosuyla ilgi gören yapım, 2004 yılında vizyona girdi. Filmin başrollerini Daniel Baldwin ve Tamara Gorski paylaşıyor.

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