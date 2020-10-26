En İyi Denizaltı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Denizaltı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Below Below filminin yönetmenliğini David Twohy’nin yapmış, başrollerde ise Bruce Greenwood ve Olivia Williams yer almıştır. Film hem bir korku hem de gerilim filmidir. II. Dünya Savaşı sonrasında Amerikalı denizaltısı Tiger Shark, kaza geçiren üç ingiliz’e rastlar. Gemiye alınan bu kişiler tüm mürettebatın huzurunu bozar. Denizaltıda bir anda esrarengiz olaylar yaşanmaya başlar.