En İyi Denizaltı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Denizaltı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Hunt for Red October The Hunt for Red October filmi 1990 yılı ABD yapımı bir filmdir. Filmde Soğuk Savaş dönemi zamanında yaşanan olaylar aksiyonlu bir şekilde aktarılmaktadır. Nükleer füze durumunda olan Red October denizaltısı doğu kıyılarında tatbikat yapacaktır. Tatbikatta mürettebata bazı yanlış emirler iletir. Bu emirlerin uygulanmasından sonra ise savaş hız kazanır.