En İyi Denizaltı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Denizaltı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Denizaltında geçen filmler genellikle askeriye ve savaş filmleri olarak bilinir. Bu filmlerde gerilim ve macera oldukça fazladır. İzleyenler tarafından en beğenilen denizaltı filmlerinin hepsini sizler için derledik.
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1
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Denizaltı filmlerinde yüksek dozda gerilim ve savaş sahneleri bulunur. Bu nedenle denizaltı filmlerini bir savaş filmleri kategorisinde toplamak doğru olacaktır.
2
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Below
Below filminin yönetmenliğini David Twohy’nin yapmış, başrollerde ise Bruce Greenwood ve Olivia Williams yer almıştır. Film hem bir korku hem de gerilim filmidir. II. Dünya Savaşı sonrasında Amerikalı denizaltısı Tiger Shark, kaza geçiren üç ingiliz’e rastlar. Gemiye alınan bu kişiler tüm mürettebatın huzurunu bozar. Denizaltıda bir anda esrarengiz olaylar yaşanmaya başlar.
3
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Crimson Tide
Crimson Tide filmi, Tony Scott’ın yönetmen koltuğunda olduğu bir filmdir. Film, 1995 yılı Amerikan yapımı olan bir denizaltı filmidir. Filmin konusunda ise Rusya Federasyonu ile ABD ve Japonya arasında nükleer füze fırlatma tehditleri ve siyasi kargaşa yer alıyor.
4
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Das Boot
Das Boot, 1979 yılında çekilmiş olup 1981 yılında da vizyona giren bir filmdir. Filmde II. Dünya Savaşı’nda Alman U-boot mürettebatının savaş anında yaşadıkları konular ele alınmıştır. Film, senaryosu gereği en çok sayıda Akademi Ödülü’ne aday gösterilen filmler arasında yer alır. Film Wolfgang Petersen’in yönetmenliğinde çekilmiş olup yaklaşık olarak da 3,5 saattir.
5
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K-19: The Widowmaker
K-19: The Widowmaker filminin yönetmenliğini Kathryn Bigelow yapmaktadır. Film, 2002 yapımı bir denizaltı filmidir. Sovyet K-19 denizaltısını anlatan filmin kadrosunda ise Liam Neeson, Peter Sarsgaard ve Donald Sumpter gibi isimler yer alıyor. Film biraz savaş biraz da gerilim filmi olarak karşımıza çıkıyor.
6
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Katil Avcısı
Hunter Killer, Donovan Marsh’ın yönettiği bir filmdir. Filmin konusu Ateşleme Noktası adlı romandan uyarlanmıştır. Gerilim ve aksiyon filmi olarak karşımıza çıkan filmde, Linda Cardellini ve Toby Stephens gibi isimler yer alıyor. Rus Cumhurbaşkanı’nı bir saldırıdan kurtaran Deniz Kuvvetleri filmi ana konusunu oluşturuyor.
7
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Kursk
Kursk, Rus Donanması’nda görev yapan bir nükleer denizaltıdır. Kursk denizaltısının önemi ise Sovyetler Birliği’nin dağılması ile beraber inşa edilmiş olmasıdır. Savaş döneminin sürmesinde ve savaşın kazanılmasında Kursk denizaltısı çok büyük bir yardıma ihtiyaç duyacaktır.
8
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Phantom
Phantom, 2013 yılı ABD yapımı olan bir denizaltı gerilim filmidir. Filmde 1960’larda yaşanan Soğuk Savaş sırasında görevli olan bir denizaltı hakkında gerilim yüklü konular aktarılmaktadır. Todd Robinson’un yazdığı filmde Ed Harris, David Duchovny ve William Fichtner’ gibi isimler yer alıyor. Filmi ana konusu ise tamamen savaş döneminde yaşanan gerçek olaylara dayanmaktadır.
9
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The Enemy Below
Film, II. Dünya Savaşı sırasında bir Amerikan ve bir Alman botu arasında yaşanan savaşı konu almaktadır. Filmde, Amerikan ve Alman komutanlarını ise Robert Mitchum ve Curt Jürgens’i canlandırmaktadır. Dick Powell’ın yönetmen olduğu film, Denys Rayner’ın bir romanından uyarlanmıştır.
10
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The Hunt for Red October
The Hunt for Red October filmi 1990 yılı ABD yapımı bir filmdir. Filmde Soğuk Savaş dönemi zamanında yaşanan olaylar aksiyonlu bir şekilde aktarılmaktadır. Nükleer füze durumunda olan Red October denizaltısı doğu kıyılarında tatbikat yapacaktır. Tatbikatta mürettebata bazı yanlış emirler iletir. Bu emirlerin uygulanmasından sonra ise savaş hız kazanır.
11
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U-571
U-571 filminin yönetmen koltuğunda Jonathan Mostow yer alıyor. Oyuncular arasında ise Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, ve Thomas Kretschmanngibi isimler bulunuyor. Filmde Alman denizaltısı, Amerikan Deniz Kuvvetlerince ele geçirilir. Filmde hem gerçeklik hem de kurgu bir arada yansıtılmıştır.