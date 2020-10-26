En İyi Deniz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Deniz Deniz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dünyanın Uzak Ucu Russell Crowe'nin en başarılı filmlerinden biri olarak bilinen bu film, Napolyon döneminde Fransa ve İspanya gemileri ile savaşarak başarılı bir kaptan olan Jack Aubrey'in savaşı bırakarak gemide doktor olarak görev yapa Maturin ile beraber henüz keşfedilmeyen topraklara doğru yol alması anlatılır.