En İyi Deniz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Deniz Deniz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Denizle ilgili filmler her zaman ilgi çekici olmuştur. En çok arama yapılan film türlerinden biri olan en iyi deniz filmleri, yeni ve eski en çok izlenen deniz filmlerini sizlere sunmaktayız. Denizin derin ve ıssız sularında geçen hikayelerle dünya sinemasında yer almayı başarmış efsanevi filmleri sizler için derledik. İşte mutlaka izlenmesi tavsiye edilecek deniz filmleri.
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1
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Son derece mükemmel senaryoları ve etkileyici, çarpıcı, akılda kalıcı sahneleriyle film dünyasına damga vurmayı başarmış en iyi film listelerinde Titanik, Karayip Korsanları, Kaptan Philips gibi filmleri saymak mümkün olacaktır. Gerilim ve macerayı genellikle bir arada bulunduran deniz filmleri izleyenleri her zaman ekran başında kilitlemeyi başarmıştır.
2
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Denizin Ortasında
Balinaları avlamak amacı ile denize açılan ve büyük bir balinanın saldırısına maruz kalarak hayatta kalma mücadelesi veren 8 kişiden oluşan bir mürettebatın hikayesi anlatılır. Film Nathanial Phillbrick'in Denizin Ortasında adlı romanından uyarlanmıştır.
3
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Dünyanın Uzak Ucu
Russell Crowe'nin en başarılı filmlerinden biri olarak bilinen bu film, Napolyon döneminde Fransa ve İspanya gemileri ile savaşarak başarılı bir kaptan olan Jack Aubrey'in savaşı bırakarak gemide doktor olarak görev yapa Maturin ile beraber henüz keşfedilmeyen topraklara doğru yol alması anlatılır.
4
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Kaptan Philips
Amerikan bayrağı asılı olan MV Maersk Alabama isimli kargo gemisinin korsan gemisi saldırısına uğraması ile Kaptan Philips ve mürettebatı korku dolu anlar yaşar. Mürettebatı korumak amacı ile korsanlara teslim olan Kaptan Philips, korsan gemisinin kaptanı ile psikolojik bir savaş verir. Filmin başrolünde Tom Hanks rol alır.
5
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Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
2003 senesinde başlayan Karayip Korsanları macerası en çok izlenen deniz filmleri arasında sayılır. Will Turner'in Elizabeth'i kurtarmak için çabaları Siyah İnciyi ve Jack Sparrow'u çeşitli maceralara atacaktır.
6
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Kayıp Balık Nemo
En iyi animasyon filmlerinden biri olarak sayılabilecek filmde, küçük bir balık olan Nemo'nu yaşadığı yerin uzaklarında bulunan yaşamı merak etmesi ile evden uzaklaşarak kaybolması anlatılır. Küçük Nemo'nun bu yolculukta başına gelmeyen kalmaz. Nemo'nun fedakar babası ile onu aramak için yola koyulur.
7
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Mukaddes Vazife
1981 yapımı olan savaş filmidir. Film ikinci dünya savaşı yıllarında İngiliz hedeflerine doğru yol almış olan Alman denizaltısının bir anda İngiliz gemilerinin saldırısıyla can pazarına düşen askerleri konu alır.
8
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Titanik
Uzun yıllardır sinema dünyasının en çok izlenen ve konuşulan filmi olmayı başarmıştır. 1912 senesinde batan düşler gemisinin hikayesinin anlatıldığı bu filmde, Avrupa'dan Amerika'ya yola çıkan geminin buz dağına çarpması ile büyük gemi sular altında kalır. Gemide Jack ve Rose arasında yaşanan aşk hikayesi ise unutulmayacak bir aşk olarak akıllarda yer etmiştir.
9
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Pi'nin Yaşamı
Hindistan'dan yola çıkarak Kanada'ya giden büyük yük gemisi batar ve gemiden küçük bir çocuk ile sırtlan, zebra, orangutan, Belgal kaplanı kurtulur. Bir filikanın içinde hayata tutunmaya çalışan bu grup küçük Pi'nin önderliğinde kurtulmaya çalışmaktadır.
10
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Sona Doğru
J.C Chandor'un unutulmaz filmleri arasında yer alan bir filmdir. Sona doğru filminde başarılı bir aktör olan Robert Redford rol alır. Yalnız başına Hin okyanusuna açılan Robert büyük bir konteyner gemisi ile çarpışarak yatında yere yığılır. Sonrasında kendisine gelen Robert büyük bir fırtına ve dev dalgalar ile mücadele eder.