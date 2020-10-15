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GeriKültür Sanat En İyi Demet Akbağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Akbağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Demet Akbağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Akbağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat
Fotoğraflar: AA

En İyi Demet Akbağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Akbağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de doğdu. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan başarılı isim, Devekuşu Kabare başta olmak üzere birçok tiyatro topluluğu ile birlikte çalıştı. Perihan Abla dizisiyle ekranlara merhaba diyen Demet Akbağ, sonraki yıllarda birçok dizi ve sinema filmi projesinde de yer aldı. Yeni ve eski en çok izlenen Demet Akbağ filmlerini sizin için listeledik.

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En zor rollerin üstesinden gelen Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Bir Demet Tiyatro'da üç farklı karakteri canlandırdı. 35 yıllık oyunculuk kariyerine birçok ödül sığdıran isim, Altın Portakal Ulusal Film Yarışmasında da En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne layık görüldü. Sinema filmleri dışında yer aldığı dizilerden bazıları şunlardır: Fırıldak Ailesi, Elveda Rumeli, Ölümsüz Aşk ve Menajerimi Ara.

2Vizontele
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Vizontele

Ömer Faruk Sorak ve Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen Vizontele, Demet Akbağ'ın en çok izlenen ve beğenilen filmlerinin başında geliyor. Hakkari'deki bir köye televizyonun gelmesi ile birlikte yaşanan olayları anlatan filmde Cem Yılmaz ve Altan Erkekli gibi yıldız isimler de yer alıyor. Dram ve komedi türlerini başarıyla harmanlayan Vizontele'nin devamı niteliğindeki ''Vizontele Tuba'' filmi 2004 yılında gösterime girdi.

3Eyvah Eyvah
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Eyvah Eyvah

Demet Akbağ, bu filmde canlandırdığı ''Firuzan'' karakteriyle, film eleştirmenlerinden ve izleyicilerden tam not aldı. ''Hüseyin Badem'' adlı bir klarnetçinin başından geçen komik olayların anlatıldığı yapım, 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona girdi. Filmin senaryosu ise aynı zamanda baş rol oyuncusu olan Ata Demirer tarafından kaleme alındı.

4Kış Uykusu
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Kış Uykusu

Nuri Bilge Ceylan'ın yazıp yönettiği Kış Uykusu, Cannes Film Festivalinde Altın Palmiye ödülüne layık görüldü. Haluk Bilginer ile Demet Akbağ'ın uyumlu oyunculuklarıyla göz doldurduğu yapımda Melisa Sözen, Nadir Sarıbacak ve Nejat İşler de yer alıyor.

5Nadide Hayat
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Nadide Hayat

Demet Akbağ'ın ''Nadide'' adlı bir öğretmeni canlandırdığı film, romantik-komedi türünün en başarılı örneklerinden biri. Filmin yönetmen koltuğunda ise ''Babam ve Oğlum'', ''Mustafa Hakkında Her Şey'' filmleriyle bilinen Çağan Irmak oturuyor.

6Vizontele Tuuba
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Vizontele Tuuba

İlk filmden 3 yıl sonra gösterime giren Vizontele Tuuba filmini yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlendi. Tarık Akan'ın da rol aldığı Vizontele Tuuba'nın Imdb puanı 6.5.

7Hükümet Kadın
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Hükümet Kadın

Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen film, yaşadığı kasabada belediye başkanı olan Xate'nin hikayesini anlatıyor. Sermiyan Midyat tarafından yazılıp yönetilen yapım, 1 Şubat 2013 tarihinde gösterime girdi. 2013 yılında vizyona giren Hükümet Kadın 2 filmi izleyicilerden olumlu tepkiler aldı.

8Kurtuluş: Son Durak
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Kurtuluş: Son Durak

Eşlerinden psikolojik ve fiziksel şiddet gören kadınların mücadelesini konu alan film, deneyimli yönetmen Barış Pirhasan tarafından çekildi. Filmin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Asuman Dabak, Damla Sönmez ve Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

9Eyvah Eyvah 2
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Eyvah Eyvah 2

Eyvah Eyvah 2, İlk filmin elde ettiği gişe başarısında sonra 7 Ocak 2011 tarihinde gösterime girdi. Hüseyin Badem (Ata Demier) ve Firuzan'ın (Demet Akbağ) İstanbul'da yaşadıkları maceraların anlatıldığı komedi türündeki filmin Imdb puanı 7.0'dır.

10Organize İşler
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Organize İşler

İstanbul'daki bir suç çetesini anlatan Organize İşler, 2005 yılının en çok izlenen yerli yapımlarından biri oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Tolga Çevik, Özgü Namal, Altan Erkekli ve Başak Köklükaya da yer alıyor.

11Tersine Dünya
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Tersine Dünya

Orhan Kemal'in kitabından uyarlanan Tersine Dünya, 1993 yılında çekildi. Erkeklerin kadın, kadınların erkek gibi davrandığı bir yaşamı konu ediniyor. Demet Akbağ'ın ''Bitirim Leyla'' rolü ile büyük beğeni kazandığı filmin yönetmen koltuğunda Ersin Pertan oturuyor.

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