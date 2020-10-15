En İyi Demet Akbağ Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Demet Akbağ Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vizontele Ömer Faruk Sorak ve Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen Vizontele, Demet Akbağ'ın en çok izlenen ve beğenilen filmlerinin başında geliyor. Hakkari'deki bir köye televizyonun gelmesi ile birlikte yaşanan olayları anlatan filmde Cem Yılmaz ve Altan Erkekli gibi yıldız isimler de yer alıyor. Dram ve komedi türlerini başarıyla harmanlayan Vizontele'nin devamı niteliğindeki ''Vizontele Tuba'' filmi 2004 yılında gösterime girdi.