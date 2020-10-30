En İyi Deepika Padukone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Deepika Padukone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Happy New Year (2014) Film Aksiyon, dram, komedi, romantik türündedir. Charlie (Shah Rukh Khan), hırsızlıkla suçlanan babasının intikamını almak istemektedir. Bu nedenle babasını hırsızlıkla suçlayan Charan Grover'ın (Jackie Shroff ) elmas kasasını soyacaktır. Bunun için bir ekip kurar. Plan icabı ekibine dans öğretmesi için Mohini (Deepika Padukone) ile anlaşır.