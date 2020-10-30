En İyi Deepika Padukone Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Deepika Padukone Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Deepika Padukone, Hindistanlı aktristir. Bollywood filmleriyle ünlenen güzel oyuncu, aynı zamanda Hollywood yapımcılarının da ilgisini çekiyor. Genç yaşta birçok başarılı filmlerde rol almıştır. Sporculuğun verdiği fiziğiyle, güzelliğiyle ve rol yeteneğiyle Hindistan’ın en popüler oyuncularındandır. Deepika Padukone’un en iyi filmlerini sizler için derledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Deepika Padukone, 1985 Kopenhag-Danimarka doğumludur. Babası badminton sporcusu olduğu için önce bu spor dalında ilerlemiş. Modellik daha ağır basınca sporu bırakmış. Her türlü rolün altından başarıyla kalkan güzel oyuncu 2006’de yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
2
Abone Ol
Happy New Year (2014)
Film Aksiyon, dram, komedi, romantik türündedir. Charlie (Shah Rukh Khan), hırsızlıkla suçlanan babasının intikamını almak istemektedir. Bu nedenle babasını hırsızlıkla suçlayan Charan Grover'ın (Jackie Shroff ) elmas kasasını soyacaktır. Bunun için bir ekip kurar. Plan icabı ekibine dans öğretmesi için Mohini (Deepika Padukone) ile anlaşır.
3
Abone Ol
Aşk Treni (2013)
Rahul (Shah Rukh Khan), büyükbabasının küllerini dökmek için tren yolculuğuna çıkmak üzere istasyona gelir. Tren kalkmak üzereyken gizemli bir kadına yardım eder. Meenamma (Padukone), zorla evlendirilmekten kaçmıştır. Peşindekiler de kuzenleridir. Meenamma, Rahul’u sevgilisi olarak tanıtınca olaylar gelişir.
4
Abone Ol
Amasha (2015)
Film, Ved ( Ranbir Kapoor ) ve Tara'nın ( Deepika Padukone ) birbirleriyle olan ilişkileri üzerine kuruludur. Zamanda geriye dönüşlerle, bu ikilinin yaşadıkları eğlenceli olaylar gözler önüne seriliyor. Hüzünlü aşk hikâyeleri gibi aşkları istedikleri gibi gitmez.
5
Abone Ol
Kokteyl (2012)
Meera (Diana Penty), kocası tarafından terk edilmiş, Londra’da çaresizdir. Ne yapacağını bilemeden beklerken Veronica (Padukone) ile karşılaşır. Veronica onu evine götürür. Veronica’nın sevgilisi Gautam (Saif Ali Khan) da onlarla birlikte yaşamaya başlar. Gautam’ın annesi Londra’ya gelince, Gautam, gelin adayı olarak Meera’yı annesine gösterir.
6
Abone Ol
Love Aaj Kal (2009)
Jai ( Saif Ali Khan ) ve Meera ( Deepika Padukone ), Londra'da yaşayan modern bir çifttirler. Kariyer planlaması için modern şekilde ayrılmayı teklif ederler. Meera Hindistan’a döner. Jai Londra’da kendine bir sevgili bulur. Meera da patronuyla duygusal bağ kurar.
7
Abone Ol
Karthik Calling Karthik (2010)
Film psikolojik gerilim türündedir. Karthik Narayan ( Farhan Akhtar ), çocukluğundaki bir tramvayı atlatamamış, sorunlu bir yetişkindir. Shonali Mukherjee (Deepika Padukone), Karthik’i gizlice seven iş arkadaşıdır. Sürekli alay edilen Karthik, intihar etmeye karar verir. İntihar edecekken gizemli bir telefon alır.
8
Abone Ol
Lafangey Parindey (2010)
Pinky Palkar (Deepika Padukone), yarışmaya hazırlanan bir patencidir. Bir gün ring dövüşçüsü Nandu’nun (Neil Nitin Mukesh) sebep olduğu kaza yüzünden gözlerini kaybeder. Fakat ümidi kırılmaz, yarışmaya katılmaya kararlıdır. Nandu, pişmanlık duyarak, diğer duyu organlarını kullanabilmesi için Pinky’iyi eğitmeye başlar.
9
Abone Ol
Aarakşan (2011)
Olaylar bir üniversitede geçiyor. Eğitim sistemini, öğrenciler ve hocalar arasındaki ilişkiler perdeye yansıtılıyor. Deepak (Saif Ali Khan), Hocası Dr. Anand (Amitabh Bachchan) aracılığıyla geçici öğretmenlik işine başlar. Deepak’ın destekçileri çocukluk arkadaşı Sushant ( Prateik Babbar ) ve Dr. Anand'ın kızı Poorvi’dir. (Deepika Padukone). Üniversitede olaylar başlayınca Deepak ile Poorvi’nin de araları açılır.
10
Abone Ol
Büyük Kurtarıcı (2009)
Sidhu (Akshay Kumar), kendi halinde bir esnaftır. Bir gün Çinli iki yabancı gelerek, onu Çin’e yolculuğa kandırırlar. Sidhu yolda Sakhi (Deepika Padukone) ile tanışır. Çin’e gelince aldatıldığını anlayan Sidhu, intikam planları yapmaya başlar.
11
Abone Ol
Padmaavat (2018)
Padmavati (Padukone) güzelliğiyle nam salmış Rajput Kraliçesidir. Mewar Kralı Ratan Singh (Shahit Capoor) ile evlidir. Sultan Alauddin Khilji (Ranveer Shing) Padmavati’nin güzelliğini merak etmektedir. Bir bahane uydurarak Mewar Krallığına savaş açar.