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GeriKültür Sanat En İyi Dedektif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Dedektif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Dedektif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En iyi dedektif filmleri nelerdir? Yeni ve eski en çok izlenen dedektif filmleri listesi ve önerisi (2020) hangileridir? Dedektif filmleri hangi türe aittir? Dedektif temalı en iyi 10 film önerisi hakkında bilgi nasıl verilir, gibi daha birçok soruya yanıt veren bilgileri sizler için detaylıca derledik.

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Günümüzde sinema yapıtlarını yakıp, kavuran polisiye temalı dedektif filmleri, genel itibariyle suç konulu işlenen bazı trajik olaylar sonucu gelişmektedir. Dedektif filmlerinde yer alan karanlık olayların, birtakım suçlarla işlenmesi ve aydınlığa kavuşmasını konu almaktadır. Polisiye film türünde işlenen cinayet, suç, seri katil, gizem ve gerilim gibi farklı alt kategorilerdeki konular, genellikle dedektif temalı olarak göz önüne çıkmaktadır. Bunun haricinde polisiye, aksiyon yapımı filmler birden fazla ana kahramanın başrolü paylaştığı film türüne sahiptir. İyi ve kötü karakterlerin mutlaka yer aldığı dedektif temalı polisiye, aksiyon film türlerinde genel olarak istihbarat hususları incelenip, ele alınmaktadır.

223 Numara
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23 Numara

Jim Carrey'in başrolünü paylaştığı film, 23 sayısını saplantı haline getirmiş bir adamı konu almaktadır. 23 rakamı yüzünden ailesi ve çevresiyle zor bir ilişki içerisinde olan ana karakterimiz, bu sayının ona ne ifade ettiğini bulabilmek için geçmişin kapılarını aralayan gerilimli bir yolculuğa çıkacaktır.

3Akıl Defteri
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Akıl Defteri

Akıl Defteri, karısı öldürülüp, tecavüz edilen bir adamın intikamını yansıtmaktadır. Karısının katilinin peşine düşen ve bu yüzden iş adamı kılığında pansiyonlarda kalıp, araştırmasını sürdüren filmin ana karakteri, fiziksel bir sorun yüzünden hafıza kaybı yaşayan biridir. Bu yüzden bir yandan kendiyle bir yandanda katille mücadele etmek durumda kalacaktır.

4Av Mevsimi
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Av Mevsimi

2010 yılında yayınlanan ve Yavuz Turgut tarafından kaleme alınıp, yönetilen av mevsimi, başrolünde Cem Yılmaz yer almaktadır. Filmde genç bir kızın ölümünün ardından yaşanan katili bulmak için iki polis görevlendirilir.

5Cehennemden Gelen (From the hell)
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Cehennemden Gelen (From the hell)

Johnny Depp'in başrolünü üstlendiği ve Londra'da meydana gelen bir seri cinayet vakasının araştırıldığı polisiye türüdür. Londra'nın fakir kesimlerinde, kötü ruhlu ve psikolojik sorunları olan bir katil tarafından cinayetler işlenmektedir. Bu olayın peşine düşen müfettiş Abberline ile de olaylar daha da derin bir noktaya taşınacaktır.

6Çin Mahallesi
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Çin Mahallesi

1974 yılında gösterime giren film, bir kadının aldatılma kuşkusu üzerinden hikayeleştirilmiştir. Kocasının kendisini aldattığını düşünen ve bunun yüzünden kafayı yemek üzere olan bir kadının, kocasını takip etmesi için bir dedektif tutması ve düşüncelerinde haklı olmasından, gizemli bir şekilde işlenen cinayete kadar giden bir temayı içinde barındırmaktadır.

7Doğu Ekspresinde Cinayet
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Doğu Ekspresinde Cinayet

Doğu ekspresinde cinayet filmi, İstanbul ve Paris arasında sefer yapan bir tren üzerinde gelişmekte ve de işlenmektedir. 2017 tarihinde yayınlanan film, trende işlenen esrarengiz cinayeti konu almakta ve trende bulunan ünlü bir dedektifin yardımı ile de cinayetin katili bulunmaya çalışılmaktadır.

8Kuzuların Sessizliği
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Kuzuların Sessizliği

IMDb puanı yaklaşık 8,6 gibi yüksek bir puana sahip olan film, 1991 tarihinde vizyona girmiştir. Jonathan Demme tarafından yönetmenliği yapılan film seri katil temalı oluşturulmuş olup, henüz polis akademisinden yeni mezun olmuş ve deneyimsiz bir FBI ajanının yaşadıklarını konu almaktadır.

9Yedi (Seven)
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Yedi (Seven)

1995 tarihinde gösterime giren, cinayet ve dedektiflik gibi konulara sahip olan seven filmi, Hristiyanlık dinine mensup olan 7 ölümcül günahı işleyenlerin bir seri katil tarafından cezalandırılmasını konu edinmektedir. Bu olaylar zincirinde başrolde yer alan iki ana dedektif karakterin, seri katilin peşine düştüğünü ve düğümü çözmeye çalıştıklarını görmekteyiz.

10Trendeki Kız
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Trendeki Kız

Emily Blunt'ın başrolünü aldığı filmde, eşinden yeni ayrılmış ve yeni bir hayata başlangıç yapmak isteyen bir kadın ana karakter canlandırılmıştır. Bir yandan yalnız başına yaşamaya alışmaya çalışan karakterimiz, bir yandan da her gün olduğu gibi işine gitmek için treni kullanılır ve kötü bir olaya tanıklık eder. Ancak tanık olduğu olayı bir türlü hatırlayamayan karakterimiz, bu durumun peşine düşer ve gerilimli dakikalar seyirciyle buluşur.

11Sherlock Holmes
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Sherlock Holmes

Dedektiflik filmleri arasında belki de tartışmasız en iyi yapıtlardan biri olmaya aday olan Sherlock Holmes serisi, 21. yüzyılda yaşanan birtakım cinayet olayları üzerinden işlenmektedir. İşlenen cinayetlerin akıbeti için polis teşkilatı, deneyimli detektif olan Sherlock Holmes'tan yardım talebinde bulunur. Ana karakterinde olaya dahil olmasıyla, şehirde işlenen cinayetler bir bir çözümlenmeye başlar.

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