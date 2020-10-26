En İyi Dedektif Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Çin Mahallesi 1974 yılında gösterime giren film, bir kadının aldatılma kuşkusu üzerinden hikayeleştirilmiştir. Kocasının kendisini aldattığını düşünen ve bunun yüzünden kafayı yemek üzere olan bir kadının, kocasını takip etmesi için bir dedektif tutması ve düşüncelerinde haklı olmasından, gizemli bir şekilde işlenen cinayete kadar giden bir temayı içinde barındırmaktadır.