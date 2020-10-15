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GeriKültür Sanat En İyi Dedektif Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Dedektif Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Dedektif Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Dedektif dizileri her daim sürükleyici olan dizilerdir. Hiç kuşkusuz ki dedektiflik dizileri izlenilmesi en ideal olan diziler olup sizler için En iyi dedektif dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen dedektif dizileri listesi ve önerisi nedir? Detaylı olarak araştırdık ve derledik.

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1Fargo
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Fargo

Her sezonu da ayrı bir olay olmuş olan dizilerden biri Fargo dizisi olmaktadır. Bu dizi imdb puanı olarak 9.0 puan almıştır. Hemen hemen herkes tarafından izlenilmektedir. FX tarafından da hayata geçirilen bu Fargo dizisi, Coen kardeşlerin 1996 yılı yapımı filminden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Dizinin ilk sezonunda yer alan Billy Bob Thornton, Colin Hanks ve de Martin Freeman gibi kişiler yer almaktadır.

2Broadchurch
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Broadchurch

Bu dizinin imdb puanı 8.4 olmaktadır. Chris Chibnall’un da yarattığı, David Tennant, Jodie Whittaker ve de Andrew Buchan’ın adlı kişilerin başrollerde bulunduğu ödül zengini Broadchurch dizisi, insanı işinden gücünden bırakıp kendine bağlayacak bir dizidir.

3Manhunt: Unabomber
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Manhunt: Unabomber

Bu Manhunt: Unabomber dizisinin imdb puanı 8.2 olarak listelerde yer almaktadır. Başrollerde Sam Worthington, Paul Bettany, Jeremy Bobb ile birlikte Chris Noth yer almakta olup dizi aslında mini dizi şeklindedir. Manhunt: Unabomber dizisi, gerçek olaylara da dayandığı için ilk sahneden beri izleyicinin içine tümü ile işlemeyi başarmaktadır.

4Luther
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Luther

Idris Elba'nın hayat verdiği bu Dedektif John Luther'ın da yer aldığı dizi başarılı bir dizi olmaktadır. Bu dizi oyuncular ile birlikte Altın Küre de dahil olarak bir sürü ödülün sahibi olmuştur. Buna ek olarak hemen hemen herkes izlemektedir.

5Mindhunter
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Mindhunter

Mindhunter dizisi imdb puanı 8.6 olan bir dedektiflik dizisidir. 1970’lerin sonunda doğru iki FBI ajanının ve katillerin psikolojisini inceleyen empati kurmaya çalışan suçları önleme çabaları gösteren bir sürükleyici dedektiflik dizisidir.

6Sharp Objects
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Sharp Objects

Bu sharp objects dizisinin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Beyazperdeye uyarlanan bu dizi Gillian Flynn’in diğer harikası Sharp Objects dizisidir. Her rolün insanı olan Amy Adams ve de tecrübeli yıldız olan Patricia Clarkson’ın oyunculukları ile hayran bırakan mini dizidir.

7Sherlock
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Sherlock

Dedektiflik dizilerinin en başında yer alan bu dizinin imdb puanı 9.2 olmaktadır. Gönüllerde taht kuran Sherlock’un hemen her bölümü ayrı bir olaydır. Sherlock Holmes dizisinin yaratıcısı İngiliz yazar olan Arthur Conan Doyle’un nerdeyse en iyi uyarlaması olmaktadır.

8The Fall
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The Fall

The fall dizisinin imdb puanı 8.3 olarak yer almaktadır. Başrollerde Gillian Anderson ve de Jamie Dornan’ı yer almaktadır. The Fall dizisi, Belfast ve de çevresinde bir takım cinayetler işleyen bir dizi olup seri katil ve de onu yakalamaya çalışmakta olan kadın dedektifin hikayesini anlatmaktadır. Toplamda 3 sezon ve de toplamda 17 bölüme sahip olan bu dizi 2016 yılında son bulmuştur.

9The Killing
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The Killing

The Killing dizisinin imdb puanı 8.3 olmaktadır. Forbrydelsen isimli Danimarka yapımı olan bu dizinin Amerikan uyarlaması olmaktadır. Seattle’da geçmekte olan ve Sarah Linden ile birlikte Stephen Holder’ın de araştırdığı cinayetleri konu alan The Killing dizisi, hak ettiği değeri görmemektedir.

10True Detective
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True Detective

Bu dizi imdb puanı 9.0 olan ve Nic Pizzolatto’nun yaratıcısı olmuş True Detective dizisidir. Bağımlılık yapma tehlikesi de en yüksek olan dizidir. İlk sezonunda dizide dedektif camiasına Rust Cohle ile Martin Hart gibi muhteşem karakterler dizinin her sezonunda çeşitli karakterler ve de birbirinden bağımsız olay yer almaktadır.

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