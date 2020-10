En İyi Dedektif Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dedektif Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Fall The fall dizisinin imdb puanı 8.3 olarak yer almaktadır. Başrollerde Gillian Anderson ve de Jamie Dornan’ı yer almaktadır. The Fall dizisi, Belfast ve de çevresinde bir takım cinayetler işleyen bir dizi olup seri katil ve de onu yakalamaya çalışmakta olan kadın dedektifin hikayesini anlatmaktadır. Toplamda 3 sezon ve de toplamda 17 bölüme sahip olan bu dizi 2016 yılında son bulmuştur.