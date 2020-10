En İyi Dc Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Flash Oldukça önemli bir başarı yakalayan The Flash dizisi, DC evrenin en önemli dizileri içerisinde yer almaktadır. Bir parçacık hızlandırıcısına maruz kalan Barry Allen, bir süre komada kaldıktan sonra uyandığında onun için her şey değişir. Artık her şeyi farklı algılar ve çok yüksek hızlara çıkabilmektedir. 2014 yapımı olan dizi mutlaka izlenmesi gereken kaliteli yapımlar içerisinde yer alıyor.