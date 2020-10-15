En İyi Dc Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Birçok süper kahraman karakterini bünyesinde barındıran DC evreni, bu konuda hala Lider pozisyonunu koruyor. Dünya çapında birçok farklı dizi ve film ile ön plana çıkan bu evrenin oldukça fazla seven kitlesi olduğunu söylemek mümkün. İşte en iyi DC dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen DC dizileri listesi ve önerisi. Özellikle isimleri ile adından oldukça söz ettiren DC, son dönemlerde yaptığı diziler üzerinden de oldukça ilgi görüyor. Süper kahramanların devreye girdiği evren içerisinde pek çok kaliteli yapımı ön plana çıkmış durumda.
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1
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Izombie
DC dizlerine göre biraz daha farklı bir konusu bulunan izombie, The Walking dizisinin önünden faydalanmak suretiyle oldukça fazla ilgi çekti. Bir tıp öğrencisinin vampire dönüşmesi ile başlayan dizi, karakterin beyin yemeden duramayacağını anlaması ile ilginç hale geliyor. 2015 yapımı olan dizi oldukça sevilen yapımlardan biridir.
2
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Arrow
DC dizileri içerisinde adeta öncü karakterlerden biri olarak öne çıkan arrew, hala izlenmeye devam eden en önemli DC yapımları içerisinde geliyor. Bir uçak kazasının ardından savaş eğitimi alarak ok kullanmak suretiyle şehre geri dönen Oliver Queen, şehirdeki kötülere karşı savaş açar. 2012 yılında başlayan dizi hala devam ediyor.
3
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Gotham
Batman gelmeden önceki şehrin durumunu anlatan Gotham dizisi, DC dünyasının en önemli yapımlar içerisinde gelmektedir. Oldukça ilgi gören ve sevilen dizinin başrol karakteri ise Batman’e yardımcı olan Jim Gordon bulunuyor. Komiserin gençlik yıllarını konu alan dizi, Gotham şehrinin nasıl kötü hale geldiğini anlatmaktadır.
4
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Legends of Tomorrow
DC evrendeki bazı kahramanların bir araya gelmesiyle oluşan Legends of Tomorrow dizisi, yine en çok sevilen yapımlar içerisinde yer alıyor. Mutlaka izlenmesi gereken ve ilginç bir konu bulunan dizilerden biridir.
5
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Lucifer
Şu an DC dünyasının en çok sevilen ikonları arasında lucifer geliyor. 2015 yapımı olan ve hala devam eden dizi fantastik bir dünyayı ele alıyor. Cehennem lordu olarak bilinen Lucifer görevinden sıkılarak istifa eder ve Los angeles'a yerleşir. Bir cinayetin ardından polise yardım etmeye başlayan luciferın çevresinden olaylar konu alınıyor.
6
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Preacher
Macera ve Fantastik dizi türleri arasında DC evreni içerisinde precher da geliyor. Teksaslı bir rahip olan Jess Carter etrafında dönen dizi, baş karakterin Tanrı’ya inanmamaya başlamasıyla devam eder. Karakteri yardımcı olarak vampir olan ancak insan kanı içmeyen bir kadının katılması ve çok daha ilginç bir hal alır. 2016 yapımı olan bu dizi mutlaka izlenmesi gerekenler içerisinde geliyor.
7
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Smallville
2001 yapımı dizi dizileri içerisinde smallville en uzun soluklu yapımlardan biridir. Süpermen'in doğduğu kasabayı odak alan dizi, Clark Kent'in süper kahramana dönüşünü konu almaktadır. Clark Kent'in lise hayatıyla başlayan dizi 10 yıl boyunca sürdü.
8
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Supergirl
DC comics dizileri arasında en çok reyting alanlardan biri olarak supergirl, 2015 senesi bir yapımdır. Süpermen'in aynı özellikleri bu dizideki karaktere aktarılması biraz eleştirilse dahi, dünya çapında oldukça sevildiği dile getirmek mümkün.
9
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The Flash
Oldukça önemli bir başarı yakalayan The Flash dizisi, DC evrenin en önemli dizileri içerisinde yer almaktadır. Bir parçacık hızlandırıcısına maruz kalan Barry Allen, bir süre komada kaldıktan sonra uyandığında onun için her şey değişir. Artık her şeyi farklı algılar ve çok yüksek hızlara çıkabilmektedir. 2014 yapımı olan dizi mutlaka izlenmesi gereken kaliteli yapımlar içerisinde yer alıyor.
10
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Titans
Şehirde özel güçleri bulunan karakterlerin bir araya gelmesini anlatan titans, Nightwing karakterinin üzerine yoğunlaşan bir yapımdır. DC dünyasının izlenmesi gereken kaliteli yapımlarından biridir.