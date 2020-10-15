En İyi Dc Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Preacher Macera ve Fantastik dizi türleri arasında DC evreni içerisinde precher da geliyor. Teksaslı bir rahip olan Jess Carter etrafında dönen dizi, baş karakterin Tanrı’ya inanmamaya başlamasıyla devam eder. Karakteri yardımcı olarak vampir olan ancak insan kanı içmeyen bir kadının katılması ve çok daha ilginç bir hal alır. 2016 yapımı olan bu dizi mutlaka izlenmesi gerekenler içerisinde geliyor.