En İyi Dc Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

DC harfleri, Detective Comics anlamına gelmektedir. Aylık olarak yayımlanan Detective Comics serisinin ilk sayısı 1937 yılında yayımlanmıştır. DC animasyonları başta Amerika olmak üzere birçok ülkede en çok izlenen çizgi filmlerin başında geliyor. Özellikle Batman serisinden beyaz perdeye uyarlanan filmler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve gişe rekorları kırdı. Superman ve Wonder Woman gibi popüler karakterlerin yer aldığı animasyon filmleri de çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. DC animasyon filmlerinde yer alan diğer ünlü karakterler şunlardır: Red Hood, Flash, John Constantine, Dr. Jason Woodrue, İki Yüz, Etrigan the Demon, Kedi Kadın ve Steve Trevor.