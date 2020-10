En İyi Dc Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Superman vs The Elite Elite adlı 4 kişiden oluşan bir grup ortaya çıkar. Bu grup da Süperman gibi adaleti sağlamak için kötülerle mücadele etmektedir. Ancak uyguladıkları yöntemler çok daha sert ve acımasızdır. Senaryosunu Joe Kelly ve Jerry Siegel'in yazdığı Superman vs. The Elite, 2012 yılında gösterime girdi.