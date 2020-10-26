En İyi Dc Animasyon Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dc Animasyon Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
DC Comics, 1934 yılında New York'un Manhattan şehrinde kuruldu. Sinema ve televizyondaki ilk animasyon filmlerinin birçoğu DC stüdyolarında hazırlandı. Sizin için geçmişten günümüze en çok izlenen DC animasyonlarından oluşan 10 filmlik bir liste hazırladık.
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1
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DC harfleri, Detective Comics anlamına gelmektedir. Aylık olarak yayımlanan Detective Comics serisinin ilk sayısı 1937 yılında yayımlanmıştır. DC animasyonları başta Amerika olmak üzere birçok ülkede en çok izlenen çizgi filmlerin başında geliyor. Özellikle Batman serisinden beyaz perdeye uyarlanan filmler, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve gişe rekorları kırdı. Superman ve Wonder Woman gibi popüler karakterlerin yer aldığı animasyon filmleri de çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. DC animasyon filmlerinde yer alan diğer ünlü karakterler şunlardır: Red Hood, Flash, John Constantine, Dr. Jason Woodrue, İki Yüz, Etrigan the Demon, Kedi Kadın ve Steve Trevor.
2
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Adalet Birliği: Atlantis Tahtı
Ethan Spaulding'in yönettiği Adalet Birliği: Atlantis Tahtı, 2015 yılında en çok izlenen DC animasyonlarından biri oldu. Atlantis'in askerleri ile Adalet Birliğinin nefes kesen mücadelesinin anlatıldığı filmin Imdb puanı 6.7
3
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Batman: Bad Blood
Bruce Wayne, arkasında hiç iz bırakmadan kaybolur. Kedi Kadın ve Robin, Batman'in izini sürmeye başlar. 2016 yılında gösterime giren Batman: Büyük Öfke'nin yönetmen koltuğunda Jay Olivia oturuyor.
4
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Batman: Hayvan İçgüdüsü
Batman, 2015 yapımı filmde, Gotham şehrine saldıran robotlarla mücadele ediyor. Farklı güçlere sahip robotlara karşı Robin ve Green Arrow da Batman'e yardım ediyor. ''Unlimited'' üçlemesinin ilk filmi olan Batman Unlimited: Animal Instincts, 2015 yılında gösterime girdi.
5
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Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles
Filmde Suikastçılar Birliği ile Batman ve Robin savaşı anlatılıyor. Joker ve Mr. Freeze Suikastçılar birliğinde yer alırken Ninja Kaplumbağalar da Batman ve Robin'in yanında mücadele ediyor. 2019 yapımı animasyon filminde Troy Baker, hem Joker hem de Batman'i seslendirdi.
6
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Constantine: City of the Demon
Bir sabah Constantine'in telefonu çalar. Araya yıllardır görüşmediği arkadaşıdır. Arkadaşı, günlerdir komada olan kızını uyandırması için Constantine'dan yardım ister. Dedektif hastaneye gittiğinde kızın, şeytani güçler tarafından ele geçirildiğini anlar. Yönetmenliğini Doug Murphy'in yaptığı animasyonun Imdb puanı 7.5.
7
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Genç Titanlar: Judas Sözleşmesi
''Teen Titans: The Judas Contract'' filmi, orijinal senaryosu ve heyecan verici sahneleriyle büyük beğeni topladı. Animasyon filminin seslendirme kadrosunda Christina Ricci, Taissa Farmiga ve Sean Maher yer alıyor.
8
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Green Lantern: First Flight
Seslendirme kadrosunda Michael Madsen ve Victor Garber'ın yer aldığı yapım 2009 yılının en çok izlenen DC animasyonlarından biri oldu.
9
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Green Lantern: Emerald Knights
Ülkemizde ''Yeşil Fener: Zümrüt Şövalyeleri'' adıyla gösterime giren filmde, Green Lantern ile Zümrüt Şövalyelerinin savaşı anlatılıyor. 2011 yapımı DC animasyon filminin seslendirme kadrosunda Elizabeth Moss, Nathan Fillion ve Jason Isaacs yer alıyor.
10
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Justice League: Gods and Monsters
Adalet Birliği: Tanrılar ve Canavarlar filminde, Batman ve Wonder Woman farklı güçlere sahip. Tamamen farklı bir evrende geçen animasyon filminin yönetmen koltuğunda Sam Liu oturuyor.
11
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Superman vs The Elite
Elite adlı 4 kişiden oluşan bir grup ortaya çıkar. Bu grup da Süperman gibi adaleti sağlamak için kötülerle mücadele etmektedir. Ancak uyguladıkları yöntemler çok daha sert ve acımasızdır. Senaryosunu Joe Kelly ve Jerry Siegel'in yazdığı Superman vs. The Elite, 2012 yılında gösterime girdi.