En İyi David Lynch Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen David Lynch Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
David Lynch yönetmenliğinde olan filmler günümüzde pek çok kişi tarafından izlenilmektedir. En iyi David Lynch filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen David Lynch filmleri listesi ve önerisi nedir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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David Lynch hemen hemen birçok farklı türlerde filmin yönetmenliğini yapmış olan bir yönetmendir. Amerikalı bir yönetmen olan David Lynch aslen bir ressam olmaktadır. Bu önemli ve değerli yönetmenin filmleri her daim talep görmekte ve beğenilerek izlenilmektedir. Çünkü bu yönetmen işini hakkı ile yapmakta olan bir yönetmendir.
2
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Eraserhead
1977 yılı yapımı olan bu film, gerçek dünyadan uzakta çok büyük makinelerin yer aldığı bir evrende geçmektedir. Bu filmde Henry Spencer karakteri başrol olup Jack Nance tarafından canlandırılmaktadır. Mary X karakterini de Charlotte Stewart canlandırmaktadır.
3
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Lost Highway
Filmde, Fred ve Renee, her sabah evinin önünde bir videokaset bulur. Videokasetin içinde de eve izinsizce giren kişi tarafından çekilen çiftin görüntüleri vardır. Bundan rahatsız olan çift, dedektif tutar, olaylar gelişmeye başlar. Bu film 1997 yılı yapımı olmaktadır. Ayrıca filmin yönetmeni de David Lynch olup filmde de rol almaktadır.
4
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Dune
Dune filminde 3 güçlü ırk var olup insan ömrünü uzatan maddeye sahip olmak istemektedir. Gerekli olan bu madde Dune isimli çöl gezegeninde bulunmaktadır. Bu film 1984 yılı yapımı olmakta ve imdb puanı 6.5 olmaktadır.
5
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The Elephant Man
1980 yılına ait olan bu film 8 dalda Oscar adayı olmuş bir filmdir. Joseph Merrick’in aslında gerçek hayat hikayesini anlatan filmin imdb puanı 8.1 olmaktadır. Filmde John Hurt ile Anthony Hopkins birlikte başarılı oyuncular yer almaktadır.
6
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Blue Velvet
Bu filmde Jeffrey Beaumont, babasının bir kalp krizi geçirdiğini öğrenip uzun süre gelmediği memleketine geri döner. Babasının evine geldiğinde kesilmiş bir kulak bulur ve polislerin olayı umursamadığını anlar. Jeffrey Beaumont, bunun üzerine kendisi araştırmaya başlar.
7
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Twin Peaks: Fire Walk with Me
David Lync’in 1992 yıı yapımı kült filmidir. Filmde, FBI ajanı olan Chester Desmond, Laura Palmer cinayetine atanırlar ve böylece film başlar. Filmde Kyle MacLachlan gibi ünlü oyuncular yer almaktadır. Bu filmin imdb puanı 7.3 olmaktadır.
8
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Wild at Heart
1990 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 7.2 olup David Lync'nin en sevilen filmlerinde biridir. Sailor ve Lula, bu filmde birbirlerini çok sevseler dahi, Lula’nın annesi Sailor’dan sevmez. Nefreti yüzünden de kontrolünü kaybeder. Sailor’ı rahatsız etmesi amacı ile birini tutar sonrasında işler karmaşık bir hal alır. Filmin oyuncu kadrosu Nicolas Cage ile Laura Dern adlı oyunculardan oluşmaktadır.
9
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The Straight Story
Kızı ile birlikte kasabada yaşayan yaşlı, diyabet hastası olan Alvin Straight, yaşlılık yüzünden de yürümek gibi eylemleri kendi başına gerçekleştiremez. Fakat bir gün kardeşinin kalp krizi geçirdiği duyar ve yollara koyulur. Bu film 1999 yılı yapımıdır. Başrolünü de Richard Farnsworth üstlenmektedir.
10
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Mulholland Dr.
2001 yılı yapımı Mulholland Dr. filmi David Lynch yönetmenliğinde olan ve imdb puanı 8.0 olan bir filmdir. Başarılı oyuncu olmak isteyen Naomi Watts, hayalini gerçekleştirmek için filmde Hollywood’a gider ve Betty yani Naomi Watts, öldürülmekten şans eseri kurtulmuş Rita ile tanışır ve aralarında bir çekim yaşanmaktadır.
11
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Inland Empire
2006 yılı yapımı olan bu inland empire filminin imdb puanı 6.9 olmaktadır. Fazlası ile kafa karıştıran bu filmde, bir kadının yaşadığı ilginç ve de esrarengiz olaylar anlatılmaktadır. Filmin başrol oyuncusu Laura Dern olmaktadır.