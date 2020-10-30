En İyi Dans Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Dans Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Filmler insanların eğlenmeleri ve güzel vakit geçirmeleri için kurgulanan ya da gerçek hayattan uyarlanan beyaz perdeye yansıtılan senaryolardır. Sinemaseverler için tasarlanan filmler en hoş vakit geçirme aktivitelerinden bir tanesidir. Özellikle bazı filmler kişilere kendimi çok daha iyi hissettirir. Bu bilimler içinde dans etmeyi seven dansa ilgisi olan dansla ufak da olsa bir geçmişi olan kişiler dans filmlerini izlemeyi daha çok severler. Peki, böyle kişilerin izleyecekleri en iyi dans filmleri hangileridir? Merak edenler için dans filmleri ile ilgili detayları derledik.
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1
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Dans filmleri; film türleri içerisinden en aktif en hareketli olan türlerden biridir. Bu filmlerde ki kişiler dans ederek duygularını, düşüncelerini ifade edebilir. Dans eden kişilerin hayatlarının, filmlere aktarılmış hali ise birçok kişiyi ayrıca etkilemektedir. Yıllardır iç içe olan sinema ve dans birbirini tamamlayan iki sanat dalı olarak karşımıza çıkar. Hemen hemen her filmde ufak da olsa bir dans sahnesi bulunur. Ancak daha çok dans sahnesinin olduğunu görmek isteyenler için tamamı dans üzerine kurulu filmlerde oldukça etkileyici ve güzeldir. Özellikle dans filmlerin farklı konular işlemektedir. İzleyicileri büyüleyen, izleyicilerin kendilerini özgür hissettiren dans filmleri dansçılara da ilham kaynağı olmaktadır. Biyografik dans filmleri ise dünyaca ünlü dansçıların hayatlarından esinlenerek beyazperdeye aktarılan filmlerdir. Böyle filmler özellikle dansa ilgisi olan kişileri oldukça fazla etkiler ve sanatçılara ilham kaynağı olur.
2
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Singin in the Rain
1952 yapımı olan bu film 8.3 ımdb puanına sahiptir. Müzikal tadındaki bu film oldukça etkileyici ve zamanın en iyi filmleri arasında yer almaktadır. Klasikler arasında yer alan bu film aşk ve dansı içerisinde barındırdığı için oldukça fazla ilgi çeken filmlerden bir tanesidir.
3
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Siyah Kuğu
Imdb puanı 8.0 olan Siyah Kuğu son yılların en çok izlenen dans filmleri arasında yer almaktadır. Oscar ödüllü film olan Siyah Kuğu Natalia Portman’a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır.
4
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Konuş Onunla
Birçok dalda ödül alan Konuş Onunla 4 insanın hayatını; geçmiş, bugün ve geleceğini anlatan bir filmdir. Filmi izlemek birçok kişi için ilham kaynağı olacaktır. Özellikle dansa ilgisi olanların mutlaka izlemesi gereken filmlerden biridir.
5
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Karanlıkta Dans
8.0 ımdb puanı bulunan Karanlıkta Dans en iyi dans filmleri arasında yer alır. Görme engelli olan Selman’nın 10 yaşındaki oğlu ile hayatını sürdürmeye çabalamasını anlatan bu film aynı zamanda bir hayat mücadelesini de içermektedir.
6
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Umut Işığım
Imdb puanı 7.8 olan Umut Işığım Jennifer Lawrence’ın birçok ödül aldığı filmlerin başında gelir. Filmde rehabilitasyon merkezinde bir süre vakit geçirdikten sonra eski eşini kazanmak için çabalayan bir tarih öğretmeni hayatı ve bu sırada dansla karşılaşması anlatılmaktadır.
7
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Billy Elliot
En iyi dans filmlerinden bir tanesi olarak 2000 yılında piyasaya sürülen Billy Elliot birçok kişiyi etkilemiş zamanın en iyi dans filmleri arasında yer almaktadır. Filmin ımdb puanı 7.7 dir.
8
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Swing Time
1940'lı yılların en önemli dans filmlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan Swing Time; dans ve müzikleri ile dikkat çeken bir filmdir. Bu filmde bir Kumarbaz ve dansçı olarak görülen John kendi düğününe geç kalır. Bunun üzerine nişanlısının babasına kendini affettirmek ve kanıtlamak amacıyla 25000 dolar kazanmak için uğraşır.
9
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Kırmızı Değirmen
7.6 ımdb puanına sahip olan Kırmızı Değirmen en önemli dans filmleri arasında yer almaktadır. Nicole Kidman'ın başrollerinde yer aldığı, kadrosu ile oldukça etkileyici olan bu film; dans filmi severlerin kaçırmaması gereken filmler arasında yer alır.
10
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Dans Akademi
Imdb puanı 7.5 olan Dans Akademi televizyon programından uyarlanan bir filmdir. İçinde yer alan karakterlerin her birinin hayatı ile dikkat çekmektedir. Gerçek hayat ve dansı birleştiren film oldukça etkileyici özelliğe sahiptir.