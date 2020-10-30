En İyi Daniel Radcliffe Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Daniel Radcliffe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Harry Potter ve Ateş Kadehi Diğer tüm filmler gibi Harry Potter ve Ateş Kadehi de, J.K. Rowling'in dünya genelinde çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı. Film 2006 yılında NME En İyi Film ve BAFTA En İyi Yapım Tasarım ödüllerine layık görüldü.