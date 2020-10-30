En İyi Daniel Radcliffe Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Daniel Radcliffe Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Daniel Radcliffe 23 Temmuz 1989 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Kameraların karşısına ilk kez 10 yaşında geçti ve David Copperfield adlı 2 bölümlük bir mini dizide rol aldı. Sonraki yıllarda toplam 8 filmden oluşan Harry Potter filminde başrol oynayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Daniel Radcliff filmlerini derledik.
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1
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İngiliz yıldız, sinema filmleri dışında birçok dizi projesinde de yer aldı. Oynadığı dizilerden bazıları şunlardır: A Young Doctor's Notebook, Miracle Workers ve Grand Theft Auto. Daniel Radcliff, 2011 yılında sona eren Harry Potter serisinden çok farklı yapımlarda rol almaya başladı. Korku, macera ve bilim-kurgu türündeki filmlerin birçoğu milyonlarca kişi tarafından izlenerek gişe rekorları kırdı. Ünü oyuncunun kazandığı ödüllerden bazıları: Empire Kahraman Ödülü, Glamour Yılın Adamı Ödülü, Teen Choice En İyi Yaz Filmi Erkek Oyuncusu Ödülü.
2
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Harry Potter ve Felsefe Taşı
125 milyon dolarlık bütçeyle çekilen ilk Harry Potter, hem Amerika'da hem de dünya genelinde haftalarca gösterimde kaldı. Yaklaşık 950 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Harry Potter'ın Hogwarts Büyücülük ve Cadılık Okulundaki maceralarını anlatan filmin yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor.
3
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Harry Potter ve Sırlar Odası
İlk filmden 1 yıl sona gösterime giren Harry Potter ve Sırlar Odası Film Eleştirmenleri En İyi Aile Film Ödülüne layık görüldü. Emma Watson ise sergilediği performansla Bravo Otto Kadın Sinema Yıldızı ödülünü kazandı. Harry Potter'ın Hogwarts Büyücülük Okulundaki ikinci yılını anlatan filmin Imdb puanı 7.4.
4
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The Woman in Black (Siyahlı Kadın)
Susan Hill'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan film 2012 yılında gösterime girdi. İngiltere, Kanada, İsveç ortak yapımı olan Siyahlı Kadın filminde tüyler ürpertici bir hayalet hikayesi anlatılıyor. Filmde Daniel Radcliffe, avukat Arthur Kipps karakterini canlandırıyor.
5
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Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
Yönetmenliğini Alfonso Cuaron'un üstlendiği Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, 2004 yılında gösterime girdi. Filmin oyuncu kadrosunda, Richard Griffiths, Harry Melling, Fidna Shaw ve Pam Ferris yer alıyor.
6
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Harry Potter ve Ateş Kadehi
Diğer tüm filmler gibi Harry Potter ve Ateş Kadehi de, J.K. Rowling'in dünya genelinde çok satan kitabından beyaz perdeye uyarlandı. Film 2006 yılında NME En İyi Film ve BAFTA En İyi Yapım Tasarım ödüllerine layık görüldü.
7
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Escape From Pretoria
Daniel Radcliffe'in rol aldığı son film olan Escape From Pretoria'ın çekimleri Avustralya'da gerçekleştirildi. Pretoria adlı bir hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumun hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda Francis Annan oturuyor.
8
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Imperium (Köstebek)
İngiliz yıldız bu filmde ırkçı bir örgütün arasına sızan, FBI ajanı Nate Foster'ı canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sam Trambell, Tracy Letts ve Toni Collette gibi ünü isimler de yer alıyor.
9
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Horns (Boynuzlar)
Stephen King'in oğlu Joe Hill'in kitabından uyarlanan fantastik- gerilim türündeki film, sıra dışı bir senaryoya sahip. Daniel Radcliffe bu filmde süper güçlere sahip olan ve sevgilisini öldürenlerin peşine düşen Williams karakterine hayat veriyor. ABD Kanada ortak yapımı film 2013 yılında gösterime girdi.
10
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Kill Your Darlings (Öldüresiye Sevmek)
Beat Kuşağı yazarlarının yaşam öyküsünü bir cinayeti merkezine alarak anlatan yapım katıldığı festivallerden birçok ödül kazandı.
11
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Harry Potter ve Ölüm Yadigarları
Harry Potter serisinin 8. ve son filmde Lord Voldemort ile Hogwarts büyücüleri karşı karşıya geliyor. Serininin en çok izlenen izlenen filmi olan Ölüm Yadigarlarının Imdb puanı 8.1