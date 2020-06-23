En İyi Cüneyt Arkın Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cüneyt Arkın Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Cüneyt Arkın Türk sinema tarihinin unutulmaz aktrislerindendir. Çekmiş olduğu efsanevi kahramanlık filmleri günümüzde hala izlenmektedir. Cüneyt Arkın filmleri ile büyümüş bir nesil bu filmleri zaman zaman defalarca izlemektedir. Türk kanallarında yayınlanan bu filmler bir neslin çocukluğuna dokunmuş filmlerdir. Cüneyt Arkın filmlerini izlemeyi sevenler ise bu filmleri internet üzerinden araştırmaktadırlar. Peki, en iyi Cüneyt Arkın filmleri nedir? Yeni ve eski en çok izlenen Cüneyt Arkın filmleri listesi nedir? İşte en iyi Cüneyt Arkın filmleri listesi.
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Cüneyt Arkın Türk sinema tarihine damga vurmuş bir usta sanatçıdır. Kahramanlık teması ile filmler çeken Cüneyt Arkın bir milletin milli şuurunu canlandırmayı amaçlamıştır. Türk sinema tarihinde Malkoçoğlu olarak bilinen usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın filmleri günümüzde de oldukça fazla beğenilmektedir. Defalarca izlenmesine rağmen ölümsüz eserler ortaya koyan Türk sinemasının duayen ismi Cüneyt Arkın Osmanlı ve Bizans savaşlarını konu edinen filmler ortaya koymuştur. Aşk filmleri ve diğer film kategorilerinde de filmler çeken Cüneyt Arkın filmleri başyapıt olarak değerlendirilmektedir. Cüneyt Arkın gerçek adı ile Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Sizler için özel olarak hazırladığımız bu en iyi Cüneyt Arkın filmlerini eğer aralarında izlemedikleriniz varsa şiddetle izlemenizi tavsiye ediyoruz.
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1) Yıkılmayan Adam
Yıkılmayan Adam bilinen en iyi Cüneyt Arkın filmlerinden biridir. Yıkılmayan Adam 1977 yapımlı bir filmdir. Mafya babalarına karşı sevdiği genç kızı elde etmek için mücadele eden adamın hikayesini anlatır.
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2) Kara Murat
1976 yapımlı bu film kahramanlık temalı olan bir filmdir. Kara Murat filmi serisi yaklaşık 10 seri olarak da devam etmiştir. Ayrıca bu karakter Cüneyt Arkın ile özdeşleşmiştir.
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3) Babaların Babası
Bir Cüneyt Arkın klasiklerinden olan Babaların Babası filmi 1975 yapımlı bir filmdir. 6.4 IMDb puanına sahip olan Babaların Babası Erol Taş ve Filiz Akın'ın da yer aldığı bir filmdir.
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4) Battal Gazi
Battal Gazi Cüneyt Arkın'ın seri haline gelmiş olan bir diğer filmidir. Bizans'a karşı ortaya koyduğu mücadeleyi anlatan Battal Gazi filminin ilki 1971 senesinde çekilmiştir.
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5) Malkoçoğlu
Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu olarak adlandırılmasına sebep olan bu film serisi seri haline gelmiş bir başka filmdir. Malkoçoğlu filmi ilk kez 1969 yılında çekilmiştir. IMDb puanı 6.5 olan bu film serisi aksiyon savaş ve aşk hikayesini anlatmaktadır.
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6) Üçkağıtçılar
1976 yılında çekilmiş olan Üçkağıtçılar Yeşilçam'ın en komik filmleri arasında yer almaktadır. Üçkağıtçılar Cüneyt Arkın'ın çektiği nadir komedi filmleri arasında yer almaktadır. Hapisten çıktan sonra iyi bir adam olmayı karar veren adamın hikayesini anlatmaktadır.
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7) Köroğlu
1968 yapımlı bu film Türk tarihinin efsanevi karakteri olan Köroğlu destanını anlatan bir filmdir. Köroğlu destanını beyaz perdeye usta oyunculuğu ile aktaran usta oyuncunun en iyi filmlerinden olmuştur.
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8) Vatandaş Rıza
Vatandaş Rıza Cüneyt Arkın'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu bir filmdir. Gelmiş geçmiş en iyi Yeşilçam filmlerinden biri olma özelliğini taşıyan bu filmi mutlaka seyretmelisiniz.
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9) Gurbet Kuşları
1964 yapımlı olan bu film Cüneyt Arkın'ın meşhur olmasını sağlamış olan bir filmdir. Gurbet kuşları filmi siyah beyaz çekilmiş bir filmdir. Memleketinden şehre göçen adamların hikayesini anlatan bu film 7.4 IMDb puanına sahiptir.
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10) Öğretmen Kemal
Cüneyt Arkın'ın en beğenilen filmleri arasında yer alan Öğretmen Kemal filmi kült film olarak kabul edilmektedir. Genç ve idealist bir öğretmenin hikayesini anlatan bu film acı yüklü bir filmdir. Öğretmen Kemal filmi 1981 yılında çekilmiş bir filmdir.