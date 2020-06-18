En İyi Çocuk Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çocuk Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Çocukların dünyası gerçek dünyadan bambaşkadır. Çocukların hayal gücünü geliştiren ve dünyalarını daha da farklılaştıran çok sayıda film bulunuyor. Çocuk filmleri çocuklar ve aileleri tarafından dahi sevilmektedir. En iyi çocuk filmleri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen çocuk filmleri listesi ve önerileri.
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1
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Filmler hem yaşanmış olan şeyleri hem de yaşanması muhtemel olan kurguların insan beyninde ilk olarak şekillendirir ve sonra bu şekilleri makul hale getirerek inandırır. Bir gün gerçekleşebilme hayali kurdurmaktadır. Çocuk çağında izlenilen filmler çocukların hayal güçlerinin daha da canlanmasına yardımcı olur. Çocuk filmleri hem çocuklar için hem de çocuk ruhlarını kaybetmeyen yetişkin bireylerde çocuk filmlerini severek izleyebilmektedir.
2
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Çocukluk döneminde izlenen çocuk filmleri zihinlerde unutulmayacak şekilde yer edinir. Tertemiz olan, saf zihinlerin anlayabilecekleri çocuk filmlerinde çocukların eğleneceği, renkli görüntülü ve olay kurgusu ile oldukça dikkat çekici ve hayal gücünü arttırıcı filmlerdir. Çok sayıda sevilen ve çok izlenen birçok çocuk filmi bulunmaktadır.
3
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1- Ruhların Kaçışı
Küçük yaştaki Chihiro ile ailesi birlikte yeni kasabaya taşınmışlardır. Yolculuk sırasında bir tünel ile karşılaşmış olan aile, tünele girdiklerinde fantastik yolculuklarına çıkmıştır. Chihiro ailesini burada kaybetmiş ve fantastik bir maceraya atılmıştır.
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2- Aslan Kral
Animasyon filmlerinin klasikleri arasında bulunan bir filmdir. Afrika’da genç bir aslan doğar. Babasının ölmesiyle kısa zaman içinde babasının yerine geçmeyi isteyen düşmanların çevresini sarmış olan bu küçük aslanın mücadelesini anlatır.
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3- Wall-e
İnsanların dünyayı terk etmesinin ardından dünyada unutulmuş olan çöp tasnifi robotu olan Wall-e, günlerden bir gün Eve adında çok güzel arama motoruyla karşılaşmış ve ondan etkilenmiştir. Eve dünyanın yeniden yaşanılabilir yer olduğunu insanlara haber verebilmek için yolculuğa çıkmıştır ve Wall-e de bu yolculuğa ortak olmaktadır.
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4- Yukarı Bak
Birbirleri ile tesadüfen karşılaşmış olan Ellie ve Carl isimli çocuklar hayatlarındaki her aşamayı bir arada geçirmişlerdir. Ellie maceracı ruhlu bir çocukken, Carl sakin yapıdadır. İkisi de büyür ve yaşlanır ardından Ellie’nin çocukluk hayalini hayata geçirebilmek için maceraya çıkarlar.
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5- Karlar Ülkesi
Elsa ve Anna birbirleriyle zıt olan iki kardeştir. Elsa her şeyi buza çevirmek için lanetlenmiş olan karlar kraliçesidir. Anna ise oldukça cana yakın ve dışa dönük biridir.
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6- Ters Yüz
Babasının San Francisco’da yeni işe başlaması ile birlikte Riley’in hayatı değişir. Riley’in zihinde yaşadığı duygular onun mutlu olmasını sağlamak isterken istemeyerek yeni ortamına alışmasını engeller ve işler farklılaşır. Riley bu ortama adapte olmaya çalışır.
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7- Oyuncak Hikayesi
Buzzy Lightyear isminde yeni çıkmış olan popüler bir oyuncak Andy isimli çocuğa hediye edilmiştir. Andy bu oyuncağı çok beğenir ve eski oyuncağı olan Şerif Woody ile artık oynamaz. Buzzy bir gün pencereden düşer ve düşmesinin nedeni olarak herkes Woody’yi suçlar.
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8- Sevimli Canavarlar
Kendilerine özel olan bir dünyada yaşamakta olan canavarlar kendileri için enerji toplamak amacıyla insanların oldukları ortamlara girmek zorundadırlar. Aslında kötü niyeti olmayan bu yaratıklar çocukların çığlık atmasına neden olur ve bu çığlıklar enerjiye dönüşür. Yanlışlıkla bir gün küçük bir kız bu dünyaya girer.
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9- Ejderhanı Nasıl Eğitirsin
Ejderhalar adasında yaşayan insanlar için ejderhaları kovmak gurur verici bir durumdur. Fakat ejderhaların kötü yaratıklar olmadığı ve hatta eğitilerek güzel bir hale geldiklerini köy şefinin oğlu olan Hiccup burada bir ejderhayı eğitir.
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10- Kayıp Balık Nemo
Okyanuslarda yaşayan sevimli bir balık olan Nemo’nun başından geçen olaylar ve maceralar filmde anlatılmaktadır. Oldukça eğlenceli ve heyecanlı bir filmdir.