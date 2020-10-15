En İyi Clint Eastwood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Clint Eastwood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Mule / Kaçakçı 2018 yılında gösterime giren Kaçakçı, Clint Eastwood'un başrolde oynadığı son film. Kendi halinde bir şoför olan Earl, bir uyuşturucu çetesinin kuryeliğini yapmaya başlar. Yaşlı olduğu için kimse ondan şüphelenmez. Çok geçmeden Earl'ün başı hem narkotik ile hem de çeteyle derde girer.