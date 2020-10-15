En İyi Clint Eastwood Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Clint Eastwood Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Clint Eastwood, 31 Mayıs 1930 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde doğdu. 65 yıllık sinema kariyerinde 50'den fazla filmde oynadı ve 30'a yakın film yönetti. Özellikle 1960 - 1980 yılları arasında rol aldığı kovboy filmleriyle büyük bir üne kavuştu. Sizin için yeni ve eski, en çok izlenen Clint Eastwood filmlerini listeledik.
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1
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Başarılı aktör kariyerinin ilk yıllarında birçok televizyon filmi ve dizi projesinde yer aldı. Oynadığı televizyon filmlerinden bazıları şunlardır: Ölüm Vadisinde Günler, Otoyol Devriyesi ve Batı Noktası. 1990'dan sonra yönetmenliğe ağırlık veren Clint Eastwood, ''En İyi Film'' ve ''En İyi Yönetmen'' dalında Oscar kazandı. Birçok romanı sinemaya uyarlayan ünlü aktör, çektiği son filmlerde Bradley Cooper ile birlikte çalışıyor. Bu yıl 90. yaşını kutlayan Clint Eastwood'un son filmi ''Richard Jewell'' 2019 yılında gösterime girdi.
2
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The Good The Bad The Ugly / İyi Kötü Çirkin
Bu western filmi, Clint Eastwood'un hem Amerika'da hem de diğer ülkelerde en çok izlenen filmi oldu. Sergio Leone tarafından yazılıp yönetilen filmde İyi, Kötü ve Çirkin lakaplı üç kovboyun amansız mücadelesi anlatılıyor. Mizahi ögelerle bezenmiş olan yapım Imdb Top 250 listesinde 9. sırada yer alıyor.
3
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Hang Em High / Onları Yükseğe As
Filmde, şans eseri hayatta kalan ve kendisini azan çetenin peşine düşen bir kovboyun intikamı anlatılıyor. Ted Post'un yönettiği film 1968 yılında gösterime girdi.
4
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The Mule / Kaçakçı
2018 yılında gösterime giren Kaçakçı, Clint Eastwood'un başrolde oynadığı son film. Kendi halinde bir şoför olan Earl, bir uyuşturucu çetesinin kuryeliğini yapmaya başlar. Yaşlı olduğu için kimse ondan şüphelenmez. Çok geçmeden Earl'ün başı hem narkotik ile hem de çeteyle derde girer.
5
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Play Misty For Me / Ölümün Sesi
Clint Easwood'un ilk yönetmenlik deneyimi olan Play Misty For Me, 1971 yılında gösterime girdi. Suç- gerilim türündeki filmde, saplantılı bir kadın tarafından izlenen bir adamın yaşadıkları anlatılıyor.
6
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Million Dolar Baby
4 Oscar ödüllü filmde bir boks hocası olan Frankie Dunn (Clint Eastwood) ile Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) adlı bir boksörün yaşadıkları beyaz perdeye aktarılıyor. Dram-spor türündeki film Imdb puanı 8.1.
7
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Blood Work / Kan Borcu
Sürprizlerle dolu senaryosu ve hızlı kurgusuyla izleyicilerden tam not alan Blood Work, 2002 yılında gösterime girdi. Clint Eastwood'un hem yazıp hem yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Angelica Huston, Jeff Daniels ve Wanda De Jesus gibi yıldız isimler yer alıyor.
8
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True Crime / Gerçek Suç
Clint Eastood'un alkolik bir gazeteceyi canlandırdığı True Crime, 1999 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Filmin senaryosu Paul Brickman ve Andrew Klavan tarafından yazıldı.
9
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Unforgiven / Affedilmeyen
İyi, Kötü, Çirkin'den sonra en çok izlenen Clint Eastwood filmi, Unforgiven oldu. Gene Hackman, Morgan Freeman ve Richard Harris'in rol aldığı film 4 dalda Oscar ödülü kazandı. Imdb Top 250 listesinin 133. sırasında yer alan film, 1992 yılında gösterime girdi.
10
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Dirty Harry / Kirli Adam
Filmde California'da paniğe yol açan bir seri katil ve onun peşine düşen bir polis müfettişinin yaşadıkları anlatılıyor. Polisiye film türünün en iyi örneklerinden biri olan Dirty Harry, 7.7 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip.
11
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Escape From Alcatraz
Clint Easwood'un mahkum Morrisin'i canlandırdığı film, Alcatraz Hapishanesinden kaçmaya çalışan üç mahkuma odaklanıyor. Bol ödüllü film Don Siegel tarafından yönetildi.