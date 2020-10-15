En İyi Çin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Çin dünya üzerinde en güçlü olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkenin ekonomik güce dönüşmesi aynı zamanda sinemasının da büyüyüp değer kazanmasını sağlamıştır. En iyi Çin filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen Çin filmleri listesi.
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1
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Her sene Çin’de yüzlerce film çekilmektedir. Filmlerin bütçeleri milyonlarca doları aşmaktadır. Çok sayıda Çinli Hollywood’da da başarılı işler yapması ile birlikte dünyada sayılı sinemalardan birisi olmuştur. Çin filmlerinin sayısının artması, Çin sinemasının son yıllarda yaşadıkları büyük değişimlerden bazıları dikkat çekmektedir. Birçok ABD filmi de Çin’de çekilmektedir. Aynı zamanda çok sayıda Hollywood starı Çin filmlerinde oynamaktadır. 5000’den daha fazla sayıda geçmişe sahip Çinliler, sinema üzerine çok önemli bütçeler ayırmaktadır. Son yıllarda özellikle çok sayıda film uluslararası üne sahip olmuştur. Eskiden Türkiye’de çok fazla izlenmeyen Çin yapımı filmler bugün çok sayıda Çin filmi seyredilmekte ve sevilmektedir. İşte yeni ve eski Çin filmlerinin listesi.
2
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Kahraman – Ying Xiong
Eski Çin’de olan Altı Krallığın içinde muhalefetin kural koyucu Qin’e suikast düzenlenmesinin sonunda azılı düşmanların ortadan kaldırılmalarını anlatır. Qin en büyük olan düşmanları Gökyüzü, Uçan Kar ve Kırık Kılıç’ı yok etmiş olan kişinin büyük bir mükâfat vermiştir. Fakat bu iş çok zor bir iştir.
3
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Kaplan ve Ejderha
Çin’de başarı olan yönetmenlerden biri Ang Lee’nin yönetmiş olduğu filmdir. Üç kişilik olan bir fantastik yolculuğun anlatılmış olduğu filmin onuşu değerli olan bir kılıcın ortadan kaybolmasının ardından iki büyük savaşçının kılıcın peşine düşebilmesi ve bu sırada tanışmış oldukları kızın kendisine yoldaş kabul ederek atıldıkları maceraları anlatmaktadır.
4
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Son İmparator
Bernardo Bertolucci filmidir. Henüz 2 yaşında olduğu halde Çin tahtına geçmiş olan son imparator Pi Yi’nin kendi gözünde 60 senelik bir dönemini anlatmıştır. Sinema tarihinde en fazla ödül alan yapımı olmuştur.
5
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Kung Fu Hustle
Stephan Chow’un filmi olan bu film 5 farklı dalda Golden Horse ödülü kazanan bir filmdir. Hayatı boyunca ezilmiş olan genç adam Sing’in hep ezilen olmaktan sıkılması ve bu durumdan kurtulması için Balta çetesine girmekte bulmuştur. Fakat bu düşümce Sing’i oldukça yanlış bir yola sokacaktır.
6
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Korkusuz
Aksiyon ve dövüş filmlerinin en sevilen aktörlerinden biri olan Jet Li’nin oynadığı efsane filmlerden biridir. Filmde dövüş ustalardan olan Hua Yuanja’nın yaşam hikâyesinin anlatıldığı filmdir. Büyük dövüş ustası olan babasının yenilgiye uğradığını gören Huo dünyadaki en büyük dövüşçü olacağına yemin eder. Bu uğurda her şeyini kaybedecektir.
7
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Savaşın Çiçekleri
Din görevini yapabilmek için Çin’e giden John Miller Japonların Çini işgal etmesi sırasında Nanking kentine yağmış olan bombaların arasında kalan küçük çocuğu, kiliseye sığınmış olan hayat kadınlarını kurtarmaya çalışır.
8
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Ip Man 2
Bir Bruce Lee filmi olan Ip Man bir dövüş ustasıdır. Ip Man’in hayat hikâyesini anlatan film serisidir. İkinci film olan Ip Man2 Hong Kong’da hayat kurarken Wing Chun sanatını yayabilmek için vermiş olduğu çabaları anlatmaktadır.
9
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Duvak
Oldukça acıklı olan bu film Dr. Walter Fane ve Kitty’nin hikâyelerin, başlarına gelenleri anlatmaktadır. Enfeksiyon alanında uzman olan doktor hayatını işine adamıştır. Karısının kendisini aldattığını öğrenmesine rağmen o dönem buna katılmaz. Çin’de başlamış olan kolera salgınında karısıyla birlikte Çin’e göreve gider.
10
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Parlayan Hançerler
Devlete karşı başlatılmış olan bir ayaklanmanın çökertilmesi için göreve başlayan Mei atılmış olduğu göreve kandırmak zorunda olduğu Jin’e âşık olmuştur.
11
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Kızıl Uçurum
Milattan sonra 208 senesinde Çin’de yaşamakta olan Üç Krallık döneminin anlatılmış olduğu filmdir.