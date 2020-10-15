En İyi Çin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Kaplan ve Ejderha Çin’de başarı olan yönetmenlerden biri Ang Lee’nin yönetmiş olduğu filmdir. Üç kişilik olan bir fantastik yolculuğun anlatılmış olduğu filmin onuşu değerli olan bir kılıcın ortadan kaybolmasının ardından iki büyük savaşçının kılıcın peşine düşebilmesi ve bu sırada tanışmış oldukları kızın kendisine yoldaş kabul ederek atıldıkları maceraları anlatmaktadır.