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En İyi Cin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Türk korku sinemasında özellikle son on beş yıl içerisinde çok faza sayıda cin filmi çekildi. Özellikle Alper Mestçi ve Hasan Karacadağ gibi yönetmenler cin temalı birçok filme imza attı. Korku filmi severler için en çok izlenen 10 cin filmini derledik.