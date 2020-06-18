En İyi Cin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk korku sinemasında özellikle son on beş yıl içerisinde çok faza sayıda cin filmi çekildi. Özellikle Alper Mestçi ve Hasan Karacadağ gibi yönetmenler cin temalı birçok filme imza attı. Korku filmi severler için en çok izlenen 10 cin filmini derledik.
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1
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Cin filmleri, genellikle metafizik alemin bilinmeyenlerini anlatır. Bu filmlerde büyü, ruh çağırma, musallat, terk edilmiş köy gibi temalar sıklıkla işlenir. Amerika ve diğer ülkelerin sinemasında 'şeytan, deccal'' gibi isimlerle tanımlanan cin temalı filmlerin sayısında da büyük bir artış söz konusudur. Düşük bütçeye sahip bu yapımlar genelde tek mekanda geçip amatör oyuncularla çekiliyor. Türkiye ve Amerika dışında Hindistan sinemasında da başarılı örnekler mevcuttur.
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1- Dabbe:
Kuran-ı Kerim'de Dabbetül-arz adıyla geçen varlığın dünyaya gelmesini ve kıyamet sürecini anlatan seri toplam 7 filmden oluşuyor. Her biri Hasan Karacadağ tarafından yazıldı ve yönetildi. Serinin ilk 3 filmi gişede istediği hasılatı elde edemese de daha sonrasında daha fazla izleyiciye ulaştı. Filmde ses efektlerinin fazla kullanılması eleştirilse de Türkiye'de en çok izlenen cin filmlerinin başında geliyor.
3
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2- Siccin:
Başarılı yönetmen Alper Mestçi tarafından beyaz perdeye taşınan Siccin serisi ise toplamda 6 filmden oluşuyor. Filmin ana temasını cin kabileleri, yapılan büyüler ve cin çıkarma ritüelleri oluşturuyor. Serinin en çok beğenilen filmi ise 6.7'lik Imdb puanıyla Siccin: 3 Cürmü Aşk.
4
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3- Musallat:
Senarist ve yönetmen koltuğunda yine Alper Mestçi'nin oturduğu Musallat iki seriden oluşuyor. İnsanlara musallat olan cinlerin anlatıldığı film türünün ilk örnekleri arasında yer almaktadır.
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4- Büyü:
Arka Sokaklar dizisinin başarılı yönetmeni Orhan Oğuz tarafından çekilen Büyü, Türkiye'nin ilk korku filmi olma özelliğini taşıyor. 2004 yılında çekilen filmin oyuncu kadrosunda Özgü Namal ve İpek Tuzcuoğlu gibi önemli isimler var. Bir grup arkeoloğun başından geçenlerin anlatıldığı film sinema eleştirmenleri tarafından yetersiz bulunsa da Büyü, Türkiye'nin ilk korku filmi olması sebebiyle en çok izlenen cin filmleri arasındadır.
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5- Semum:
Hasan Karacadağ tarafından 2008 yılında çekilen Semum, korku ve fantastik ögelerini başarıyla harmanlıyor. Semum adlı bir cinin evli bir kadına musallat olmasıyla başlayan film, kara büyüler hakkında da detaylı bilgiler veriyor.
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6- American Haunting:
Donald Sutherland ve Sisy Spacek gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Amerikan Büyüsü cin / şeytan temalı filmlerin başarılı bir örneği. Bir çiftlikte gelişmeye başlayan korku dolu olayları anlatan film hiç düşmeyen temposuyla başarılı bir kurguya sahip.
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7- Karadedeler Olayı:
Seksenli yılların sonunda yaşanan gerçek bir olayı anlatan Karadedeler Olayı filminin tamamı el kamerasıyla çekildi. Türü sevenlerden geçer not almayı başaran filmin Erdoğan ve Erkan Bağbakan kardeşler tarafından çekildi.
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8- Hüddam:
En eski cin kabilelerinden birini anlatan Hüddam tekinsiz atmosferi ve başarılı efektleriyle en çok izlenen ve beğenilen bir diğer cin filmi. Hüddam 2, ilk filmin de yönetmeni olan Utku Açar tarafından 2019 yılında çekildi.
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9- Drag Me To Hell:
Korku filmlerinin usta yönetmeni Sam Saimi tarafından 2005 yılında çekilen film Türkiye'de Kara Büyü adıyla gösterime girdi. Bir büyü sonrası şeytani güçlerin etkisinde kalan genç bir kadının yaşadığı korku dolu anları aktaran yapım uluslararası festivallerden toplamda 6 ödül kazandı.
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10- Şeytan Tohumu:
Orijinal adı The Possession olan yapım, gizemli bir kutunun açılmasından sonra bir ailenin yaşadığı esrarengiz olayları başarılı bir şekilde aktarıyor. Korku, gizem ve gerilim türünde olan bu film ABD - Kanada ortak yapımıdır.