En İyi Çin Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çin Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Çin dizileri en iyi Asya dizileri arasında yer almaktadır. Dünya dizi sektörüne damga vuran ve yapmış oldukları diziler ile birlikte pek çok kişi tarafından takip edilen dizilere imza atan Çinliler bu sektörde oldukça gelişmiştir. Ülkemizde de Çin dizilerine karşı büyük bir ilgi duyulmaktadır. Çin dizileri ile ilgili araştırma yapılmaktadır. Peki, en iyi Çin dizileri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen Çin dizileri listesi önerisi nedir? İşte seyredilecek en iyi Çin dizileri listesi.
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1
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Çin dizileri yüksek traja ulaşan ve hızlı bir şekilde yükselen dizilerden biridir. Çin dizileri bol aksiyonlu ve bol maceraları olmak üzere aşk temalı olan diziler de bulunmaktadır. Çin kültürünü yansıtan bu diziler Asya'nın en popüler dizileri arasına girmiştir. Ülkemizden de pek çok kişi Çin dizilerini sevmekte ve ilgi duymaktadır. Bu listemizde en iyi Çin dizilerini derledik. Oluşturmuş olduğumuz bu listede yüksek puanlı olan IMDb puanlı dizilere ulaşabilirsiniz. Çin dizileri son yıllarda iyice popüler hale gelmiştir.
2
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Ashes Of Love
2018 yılında gösterime giren bu Çin dizisi bir aşk dizisidir. Jin Mi adındaki karakter dizinin ön plana çıkan karakteridir. Romantik komedi türünde çekilmiş olan bu dizinin her bir bölümü 45 dakikadır. Ashes of love 8.5 IMDb puanına sahiptir.
3
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Demon Girl
Fantastik türünde çekilen bu dizi aynı zamanda bir aşk dizidir. Çin dizilerinin en çok fanı olan dizilerinden birisi Demon Girl dizisidir. Demon Girl dizisi 2016 da yayınlanan ve hala günümüzde devam eden bir dizidir.
4
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Love O20
Love 020 Çin aşk dizilerinden birisidir. IMDb puanı da 8 olan bu dizi kısa sürede çıkış yakalamıştır. İki popüler öğrencinin aşk hayatını anlatmaktadır. Bu iki öğrenci sanal dünyada tanışmıştır.
5
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Meteor Garden
2018 yılında dizi sektörüne bomba gibi bir giriş yapan Meteor Garden dizisi dram ve romantik dalında çekilmiş dizilerden birisidir Meteor Garden henüz 2 sezon yayınlanmış bir dizidir. 8.2 uluslararası puana sahiptir.
6
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Nirvana In Fire
İzlenmesi gereken Çin dizilerinden birisi olan Nirvana In Fire ailenin kayıp oğlunu arama hikayesini anlatan bir dizidir. Oldukça sürükleyici bir dizi olan bu Çin dizisi 9.0 IMDb puanına sahiptir.
7
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Story Of Yanxi Palace
IMDb puanı 8.1 olan bu dizi dram romantik alanında çekilmiştir. Çin dizilerinin örneklerinden birisi olan bu dizi aşk temalı bir dizidir. Aşk dizileri sevenler için tercih edilebilecek bir dizidir.
8
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The King's Avatar
Aksiyon ve macera dalında çekilmiş en iyi dizlerden birisi olan The King's Avatar son yıllarda hızla popüler haline gelmiş Çin dizilerinden biridir. 8.2 puanı bulunmaktadır.
9
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The Legends
2019 yılında çıkan ve çıktığı günden beridir Çin'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan The Legends dizisi fantastik bir Çin dizisidir. Romandan uyarlanan bu dizi kısa sürede popüler haline gelmiştir. Çin televizyon dizisi olarak da bilinir.
10
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The Story Of Ming Lan
Zengin bir ailenin hikayesini anlatan bu dizi Çin'de ünlü olmuş bir dizidir. Aynı zamanda Youtube ve Netflix gibi platformlarda bu diziyi takip etmek mümkündür.
11
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The Untamed
Masum bir grubun haksızlıklara karşı mücadelesini anlatan bu dizi senaryo gereği oldukça etkileyici bir Çin dizisidir. Her bir bölümü 50 dakika olan bu dizi Çin'in en çok takip edilen dizileri arasındadır.