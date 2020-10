En İyi Çin Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çin Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Ashes Of Love 2018 yılında gösterime giren bu Çin dizisi bir aşk dizisidir. Jin Mi adındaki karakter dizinin ön plana çıkan karakteridir. Romantik komedi türünde çekilmiş olan bu dizinin her bir bölümü 45 dakikadır. Ashes of love 8.5 IMDb puanına sahiptir.