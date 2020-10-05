En İyi Cilt Bakım Ürünleri!

Cilt bakımında en önemli adımlardan biri gündüz ile gece nemlendiricilerini ayırmaktır. Gündüz daha hafif yapılı kremler tercih ederken gece ise onarıcı özellikli nemlendiriciler daha uygun olacaktır. Murad City Skin Overnight Detox - Detoks Etkili Gece Nemlendiricisi, içeriğindeki C vitamini, antioksidanlar, ayçiçeği ve salatalık özleri cildinize ihtiyacınız olan bakımı verecektir.