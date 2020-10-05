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GeriGüzellik Reçeteleri En İyi Cilt Bakım Ürünleri!
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>En İyi Cilt Bakım Ürünleri!
Güzellik Reçeteleri
Kaynak Fotoğraflar: iStock, Amazon

En İyi Cilt Bakım Ürünleri!

Amazon Prime ile indirimli alabileceğiniz en iyi cilt ürünlerine bir göz atın...

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Cildinizi sonbahara ve kışa hazırlayacak ürünler arıyorsanız bu listeye bakmadan karar vermeyin. En iyi cilt ürünlerini Amazon.com.tr'den sizin için seçtik. İşte  Amazon Prime ile özel fırsatlarla alabileceğiniz en iyi cilt bakım ürünleri...

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Soğumaya başlayan havalarda en önemli noktalardan biri cildin kurumasını önlemektir. Mizon Water Volume Ex First Essence, Kuruluk Karşıtı Nemlendirici & Yatıştırıcı Esans ile cildinizi mevsim değişimlerinde koruyabilirsiniz.

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Kırışıklık, morluk ve şişlik karşıtı yenileyici yaşlanma karşıtı göz kremi arıyorsanız Institut Esthederm Active Repair Eye Contour Care'i deneyebilirsiniz. Göz çevresini yapılandırmaya, yenilemeye ve güçlendirmeye yardımcı olan krem aynı zamanda göz altı torbası ve koyu renk halka görünümünü azaltmayı da hedefliyor.

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Uzmanlar düzenli tonik kullanımının, cilt bakımının önemli bir parçası olduğunun altını çiziyorlar. Siz de iyi bir tonik arıyorsanız Lively Superbarrier Hyaluronic Acid Toner, Hyalüronik Asit Toniği deneyebilirsiniz.

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Cilt bakımında en önemli adımlardan biri gündüz ile gece nemlendiricilerini ayırmaktır. Gündüz daha hafif yapılı kremler tercih ederken gece ise onarıcı özellikli nemlendiriciler daha uygun olacaktır. Murad City Skin Overnight Detox - Detoks Etkili Gece Nemlendiricisi, içeriğindeki C vitamini, antioksidanlar, ayçiçeği ve salatalık özleri cildinize ihtiyacınız olan bakımı verecektir.

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Cilt için temizlemek, nemlendirmek kadar önemli bir adım var; düzenli peeling. Ölü derilerden arındırmak, gözenekleri kalıntılardan temizlemek için peeling yapmanın önemi büyük. Institut Esthederm Lightening Buffing Mask - Granülsüz Peeling Maske, cilt için ideal olabilir.

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Yüzümüz kadar vücudumuzun da düzenli peeling uygulamasına ihtiyacı vardır. Doğal içerikler ile üretilen, vücutta temizlenmenin yanı sıra rahatlama etkisi de oluşturan Organique Shea Butter Tuzlu Peeling, Habibi'yi deneyebilirsiniz.

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Kolajenin cildimize olan katkılarını artık hepimiz biliyoruz. Besin olarak takviye alınması gereken kolajen, cilt bakım ürünü olarak da kullanılmalı. Mizon Collagen Power Lifting Cream, Besleyici & Sıkılaştırıcı Kolajen Kremi, cildinizin kolajen ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak.

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