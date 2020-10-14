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GeriKültür Sanat En İyi Christopher Nolan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christopher Nolan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Christopher Nolan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christopher Nolan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Christopher Nolan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christopher Nolan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilim kurgu dünyasının usta yönetmeni Christopher Nolan, zeka ürünü filmleri ile dünyanın en çok sevilen yönetmenleri arasında yer alıyor. İnsanı alıp başka yerlere götüren ve zekasını zorlayan ürünleri sayesinde, çoktan kült olmuş birçok farklı filme imza atmış durumda. İşte, en iyi Christopher Nolan filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Christopher Nolan filmleri listesi ve önerilerini sizler için derledik.

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1
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Christopher Nolan gelmiş geçmiş en iyi bilimkurgu filmlerinin yönetmenliğini yapan ustalardan biridir. Özellikle bazı filmleri var ki ilk izlendiğinde tam olarak anlaşılmayan yapımlar arasında geliyor. Tabii sadece bilim kurgu değil aynı zamanda tarihi veya kahraman filmleri üzerinden de Christopher Nolan gerçekçiliği en iyi şekilde yansıtan yönetmenlerden biridir.

2Interstellar
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Interstellar

Türkçe ismi ile yıldızlararası olarak bilinen intersteller, bilim kurgu dünyası için tam bir başyapıt olarak nitelendiriliyor. Dünyada yaşamın artık mümkün olmadığı bir zaman diliminde, insanlık bir anda beliren kara delikten geçmek suretiyle yeni dünyalar arayışına girer. Ancak bunu yaparken zaman karmaşası, kara delik ve kütle çekimi ile bambaşka dünyalar ön plana çıkıyor. 2014 yapımı bu film mutlaka izlenmesi gereken Christopher Nolan filmleri arasında geliyor.

3Dunkirk
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Dunkirk

İkinci Dünya Savaşındaki Nazi Almanya’sı dönemini anlatan Dınkirk, 400.000 kadar müttefik askerin, İngiltere'ye en yakın Fransa kıyılarında esir kalmasını anlatmaktadır. Bu askerlerin kurtarma mücadelesi Christopher Nolan’ın gözünden bambaşka bir bakış açısıyla izleme imkanı veriyor.

4Inception
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Inception

Bir nevi efsane haline gelmiş olan Inception filmi, tek seferde izlenerek anlaşılmayacak kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Rüya içinde rüyaya giriş yaparak katmanlar arası yolculuk gerçekleştiren bir grup kişinin macerası anlatılmaktadır. Zengin bir iş adamının aklını çelerek şirketini yok etmesi için rüya katmanlarında dolaşan filmi kahramanları hiç tahmin etmedikleri bambaşka olaylarla karşılaşacaktır. 2010 yapımı film en iyi bilim kurgu filmleri içerisinde gösteriliyor.

5The Dark Knight
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The Dark Knight

DC dünyasının en önemli kahramanlarından biri olan Batman karakterini, Christopher Nolan daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi bir yapıyla beyaz perdeye taşıdı. Fantastik dünyadan arınmış şekilde tam bir gerçekçi yapıyla göz önüne seren The Dark Knight filmi, aynı zamanda efsane haline gelecek Heath Ledger’lı Joker karakterine de can veriyor.

6The Prestige
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The Prestige

İki sihirbazın birbirine alt etmek için girdiği mücadeleyi gösteren The Prestige, yine karmaşık yapısı ile bir Christopher Nolan filmi olduğunu gösteriyor. Gizem bir içerisindeki gizem bulunan film, Nolan’ın kurgusal zekasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Film aynı zamanda Tesla ve Edison’a da selam göndermekten geri kalmıyor.

7Insomnia
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Insomnia

2002 yılında Christopher Nolan’ın beyaz perdeye giriş filmi olarak öne çıkan Insomnia, bir suç polisiye filmi olarak öne çıkıyor. 46 milyon dolarlık bütçesi ile beraber Robin Williams ve Al Pacino gibi önemli oyuncular eşliğinde harika bir şölen sunuyor.

8Momento
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Momento

Christopher Nolan’ı gerçek anlamı ile anlatan ilk film olarak Momento öne çıkıyor. Kısa süreli hafızaya sahip olan birinin yaşadığı olayları anlatan Momento, sürekli geçmişle gelecek arasında gidip gelme durumunu göz önüne sermektedir. Düşük bütçesi ve Carrie Anne Moss ile beraber Guy Pearce gibi önemli oyuncuları eşliğinde büyük bir başarı elde etmiş filmlerden biridir.

9Following
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Following

Siyah beyaz kısa metrajlı film olarak 69 dakika süren Following, 16 bin dolar gibi çok küçük bir bütçeyle hazırlanmış filmlerden biridir. Kalitesi ile şaşırtan film, aynı zamanda başrol oyuncusu ve Christoper Nolan’ın yapımcılığını üstlendiği bir filmdir.

10The Dark Knight Rises
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The Dark Knight Rises

Batman üçlemesinin son serisi olan The Dark Knight Rises, ilk iki filmin gölgesinde kalmış olsa bile ünlü oyuncuları ve görsel efektleri eşliğinde harika bir film sunuyor.

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