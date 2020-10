En İyi Christopher Nolan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christopher Nolan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Dark Knight DC dünyasının en önemli kahramanlarından biri olan Batman karakterini, Christopher Nolan daha önce hiç olmadığı kadar gerçekçi bir yapıyla beyaz perdeye taşıdı. Fantastik dünyadan arınmış şekilde tam bir gerçekçi yapıyla göz önüne seren The Dark Knight filmi, aynı zamanda efsane haline gelecek Heath Ledger’lı Joker karakterine de can veriyor.