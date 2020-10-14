En İyi Christopher Nolan Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christopher Nolan Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Interstellar Türkçe ismi ile yıldızlararası olarak bilinen intersteller, bilim kurgu dünyası için tam bir başyapıt olarak nitelendiriliyor. Dünyada yaşamın artık mümkün olmadığı bir zaman diliminde, insanlık bir anda beliren kara delikten geçmek suretiyle yeni dünyalar arayışına girer. Ancak bunu yaparken zaman karmaşası, kara delik ve kütle çekimi ile bambaşka dünyalar ön plana çıkıyor. 2014 yapımı bu film mutlaka izlenmesi gereken Christopher Nolan filmleri arasında geliyor.