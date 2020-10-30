En İyi Christian Bale Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christian Bale Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

En zor rollerin üstesinden gelen Christian Bale, Makinist filmi için yaklaşık 30 kilo verdi. Christopher Nolan'ın çektiği üçlemede Batman'i canlandıran yıldız isim, rol aldığı birçok filmle ödül kazandı. Kazandığı ödüllerden bazıları şunlardır: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı, Bağımsız Ruh Robert Alman Ödülü, Film Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü. 46 yaşındaki oyuncu, Extra ve İsa'yı Doğuran Meryem dizilerinde de rol aldı.