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GeriKültür Sanat En İyi Christian Bale Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christian Bale Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Christian Bale Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christian Bale Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Christian Bale Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Christian Bale Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İngiliz oyuncu Christian Bale, 30 Ocak 1974 tarihinde Haverfordwest'te doğdu. Tam adı Christian Charles Philip Bale'dir. Henüz 7 yaşındayken Steven Spielberg'in yönettiği Güneş İmparatorluğu filminde rol aldı. Sonraki yıllarda gişe rekorları kıran birçok filmde başrol oynadı. Yeni ve eski en çok izlenen Christian Bale filmlerini sizin için derledik.

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En zor rollerin üstesinden gelen Christian Bale, Makinist filmi için yaklaşık 30 kilo verdi. Christopher Nolan'ın çektiği üçlemede Batman'i canlandıran yıldız isim, rol aldığı birçok filmle ödül kazandı. Kazandığı ödüllerden bazıları şunlardır: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı, Bağımsız Ruh Robert Alman Ödülü, Film Eleştirmenleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü. 46 yaşındaki oyuncu, Extra ve İsa'yı Doğuran Meryem dizilerinde de rol aldı.

2Makinist
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Makinist

Christian Bale, 2004 yapımı Makinist filminde, yaklaşık 1 yıldır uyuyamayan Trevor Reznik karakterine hayat veriyor.ABD - İspanya ortak yapımı film, karanlık bir atmosfere ve sürprizlerle dolu bir senaryoya sahip.

3Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)
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Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)

J. G. Ballard'ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, en çok izlenen II. Dünya Savaşı filmlerinden biridir. Güneş İmparatorluğunun oyuncu kadrosunda John Malkovich, Miranda Richardson ve Nigel Havers da yer alıyor.

4Harsh Times (Acımasız Hayat)
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Harsh Times (Acımasız Hayat)

The Training Day filmi ile çıkış yakalayan David Ayer'in yazıp yönettiği film Körfez Savaşından dönen Jim Davis'in yaşadıklarını konu ediniyor. Suç-aksiyon türündeki Acımasız Hayat'ın oyuncu kadrosunda Freddy Rodriguez ve Eva Longoria da yer alıyor.

5Batman Başlıyor
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Batman Başlıyor

Amerika'nın en başarılı yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin ilk filmidir. Imdb Top 250 listesinin 128. sırasında yer alan film, sinema eleştirmenleri tarafından gelmiş geçmiş en başarılı Batman uyarlaması olarak tanımlandı. Senaryosunu Bob Kane'in yazdığı filmin Imdb puanı 8.2.

6Equilibrium (İsyan)
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Equilibrium (İsyan)

Kurt Wimmer'ın yazıp yönettiği film, 3. Dünya Savaşı sonrasında yaşananları konu edinen distopik bir bilim-kurgu. Gelecekte, insanların duygularını yok eden bir aşı geliştirilmiştir. Bununla birlikte resim çizmek ve kitap okumak da yasaktır. Aşı olmak istemeyenler hükümete karşı bir ayaklanma başlatır. Özellikle dövüş sahneleriyle dikkat çeken film 2002 yılında gösterime girdi.

7Amerikan Sapığı
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Amerikan Sapığı

Christian Bale, filmdeki Patrick Bateman rolüyle Chlotrudis En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Çift kişilikli bir adamın gerilim dolu hikayesinin anlatıldığı film, dünya genelinde 35 milyon dolar hasılat elde etti. 2002 yılında çekilen Amerikan Sapığı 2, filminde Christian Bale rol almadı.

8Prestij
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Prestij

19.yüzyılda iki sihirbazın rekabetini anlatan ve sürpriz finaliyle hafızalara kazınan Prestij'in yönetmen koltuğunda Christopher Nolan oturuyor. Nolan'a Empire En iyi Yönetmen ödülünü getiren filmin Imdb puanı 8.5.

9Yeni Dünya: Amerikanın Keşfi
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Yeni Dünya: Amerika'nın Keşfi

Terence Malick'in yazıp yönettiği filmde İngiliz kaptan John Smith (Colin Farrell) ile Kızılderili bir kadının yaşadığı aşk anlatılıyor. 2005 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosunda Christopher Plummer, Q'orianka Kilcher, Noah Taylor ve David Thewslis yer alıyor.

10Rescue Dawn: Şafak Hareketi
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Rescue Dawn: Şafak Hareketi

Alman yönetmen Werner Herzog imzası taşıyan Rescue Dawn, 2006 yılında vizyona giren. Vietnam Savaşı sırasında esir düşen Amerikalı askerlerin yaşadıklarını anlatan filmin Imdb puanı 7.3.

11The Dark Knight (Kara Şövalye)
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The Dark Knight (Kara Şövalye)

2008 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran The Dark Knight 1 milyar dolar hasılat elde etti. Serinin ikinci filminde Joker karakterini canlandıran Heath Ledger'in oyunculuğu da büyük beğeni topladı.

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