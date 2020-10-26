En İyi Chris Hemsworth Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Chris Hemsworth Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Chris Hemsworth günümüzde rol alan en karizmatik aktörler arasında yer almaktadır. En iyi Chris Hemsworth filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen Chris Hemsworth filmleri listesi ve önerisi hakkında sizler için detaylı şekilde derledik.
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1
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Chris Hemsworth oyuncu kadrosunda yer aldığı filmler genel olarak hemen hemen herkes tarafından ilgi ile izlenmektedir. Büyüleyici yakışıklılığa, etkileyici karizması ile izleyenleri kendine her filmde hayran bırakmış olan Chris Hemsworth’un birbirinden farklı, başarılı filmlerini imdb puanları ile anlatılmaktadır. Chris Hemswort'un genel olarak rol aldığı filmler aksiyon filmleri olmaktadır.
2
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Avcı: Kış Savaşı
Aksiyon, fantastik ve macera türünde olan bu filmin imdb puanı 6.1 olmaktadır. Bu film 2016 yılı yapımı bir film olup Cedric Nicolas-Troyan’ın yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Chris Hemsworth, Jessica Chastain ve Charlize Theron gibi isimler yer almaktadır. Film gücünü kaybeden kardeşini diriltmek amacı ile sihirli aynanın peşine düşmüş Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth güçlerini birleştirmekte olan diğer avcı Jessica Chastain'ın aralarında geçen mücadeleyi anlatmaktadır.
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Denizin Ortasında
2015 yılı yapımı olan bu film, Chris Hemsworth ve Cillian Murphy gibi isimlerin de yer aldığı imdb puanı 6.9 olan bir filmdir. Yönetmenliğini Ron Howard yapmakta olup fantastik filmlerden birisidir. 1820 yılında Nantucket adlı balina avlamakta olan geminin, dişli İspermeçet balinasının saldırısının sonucunda parçalanması durumunu konu almaktadır.
4
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El Royale’de Kötü Zamanlar
2018 yılına ait bir yapım olan bu filmin başrolünde Chris Hemsworth yer almakta olup imdb puanı olarakta 7.1 olmaktadır. Filmin yönetmenliğini Drew Goddart üstlenmektedir. Polisiye filmler arasında yer alan bu film aynı zamanda gerilim türü olmayı da başarmıştır.
5
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Güçlü
2018 yılı yapımı olan bu film harika bir Chris Hemsworth filmi olup imdb puanı 6.6 olmaktadır. Dizideki diğer oyuncular Michael Shannon ve Michael Peña gibi isimlerdir. Bu film genel olarak savaş ve gerilim filmi şeklindedir.
6
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Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
Harika bir Chris Hemsworth filmi olan bu film 2019 yılı yapımı olup imdb puanı ise 5.6 olmaktadır. Yönetmen koltuğu F. Gary Gray adlı yönetmene ait olup başrollerde ise Tessa Thompson, Chris Hemsworth il birlikte Liam Neeson yer almaktadır. Global Tehdit filmi dünyayı kötülüklerden korumaya çalışan ekibin, günümüze kadar karşısına çıkan tehdit olan köstebeği günyüzüne çıkarmak için kurdukları takım ile birlikte verdikleri mücadeleyi anlatmaktadır.
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Tatil Zamanı
Komedi türünde olan bu film 2015 yılı yapımıdır. Yepyeni bir tatil macerasını konu almakta olup tüm aileyi yollara dökmektedir. Orjinal ismi ile Vacation filmi yönetmen koltuğunda John Francis Daley ile Jonathan Goldstein beraber oturmaktadır.
8
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Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü
2021 yılı yapımı bir film olan bu film Thor serisinin devamı olmaktadır. Bu filmin yönetmenliğini Taika Waititi yapmaktadır. Başrollerinde de Tessa Thompson, Chris Hemsworth ve Natalie Portman gibi ünlü isimlerin yer almış olduğu bir film olmaktadır. Bu film tür olarak macera, bilim kurgu olmaktadır.
9
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Thor: Ragnarok
2017 yılı yapımı olan Thor: Ragnarok filminin imdb puanı 7.9 olmaktadır. Taika Waititi’nin yönetmenliğini yaptığı filminin başrolünde Chris Hemsworth, Tom Hiddleston ile Cate Blanchett gibi isimler yer almaktadır. Aksiyon ve bilim kurgu filmidir.
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Yenilmezler: Son Oyun
2019 yılında yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.6 olmaktadır. Bu filmde yönetmen Joe Russo ile Anthony Russo olmaktadır. Tür olarak fantastik ve macera filmi olmakta olan yenilmezler: son oyun filmi bazı kahramanlara dönüşen filmlerdir.
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Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı
Macera ve aksiyon türüne ait olan bu film 2018 yılı yapımı olmaktadır. Dünyanın gördüğü büyük tehdite karşı güç birleştirmek zorundaki kahramanların verdikleri mücadeleleri konu almakta olan bu filmin imdb puanı 8.5 olmaktadır. Bu film başrollerinde Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo gibi isimler yer almaktadır.