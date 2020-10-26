En İyi Chris Hemsworth Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Chris Hemsworth Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Avcı: Kış Savaşı Aksiyon, fantastik ve macera türünde olan bu filmin imdb puanı 6.1 olmaktadır. Bu film 2016 yılı yapımı bir film olup Cedric Nicolas-Troyan’ın yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Chris Hemsworth, Jessica Chastain ve Charlize Theron gibi isimler yer almaktadır. Film gücünü kaybeden kardeşini diriltmek amacı ile sihirli aynanın peşine düşmüş Buz Kraliçesi ile Chris Hemsworth güçlerini birleştirmekte olan diğer avcı Jessica Chastain'ın aralarında geçen mücadeleyi anlatmaktadır.