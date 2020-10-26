En İyi Chris Evans Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Chris Evans Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Chris Evans, 13 Haziran 1981 tarihinde Amerika'da doğdu. Gerçek adı Christopher Robert Evans'dır. Aktör, sinema filmlerinden önce birçok dizi projesinde rol aldı. 2000 yapımı The Newcomers filminde canlandırdığı Judd karakteri ile sinemaya adım attı. Yeni ve eski, en çok gişe yapan filmleri nelerdir? Sizin için listeledik.
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1
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Başarılı aktör, daha çok bilim-kurgu ve fantastik türü filmleriyle biliniyor. Marvel ile 8 filmlik sözleşmesi bulunan Chris Evans, dram ve polisiye türündeki filmlerde de rol aldı. Ünlü isim Yenilmez filmi ile En İyi Dövüş Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne layık görüldü. Chris Evans'ın rol aldığı ilk dizi ise 2000 yapımı Opposite Sex dizisidir. Aktörün rol aldığı diğer televizyon dizileri şunlardır: Boston Public, Defending Jacob, Boys and Girls ve The Fugutive.
2
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Ant-Man
Doktor Hank Pynn, maddelerin boyutunu değiştiren bir formül geliştirir Laboratuvarda yaşanan bir kaza sonrası Pynn, özel güçlere sahip olur. İstediği zaman küçülüp büyüyebilen doktor, böcekleri de kontrol edebilmektedir. Bilim-kurgu türündeki filmin kadrosunda Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll ve Evangeline Lilly yer alıyor.
3
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Avengers: Endgame
2019 yılında gösterime Avengers: Endgame, bu zamana kadar en fazla izlenen sinema filmi oldu. Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar gişe hasılatı yapan film, kırılması güç bir rekora imza attı. Filmin senaryosu Christopher Markus, Jack Kirby ve Stephan McFeeley tarafından kaleme alındı.
4
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Before We Go
Chris Evans'ın hem yönetip hem de başrolünde oynadığı Before We Go, sıcacık bir dostluk ve aşk öyküsünü beyaz perde taşıyor. 2014 yapımı filmin Imdb puanı 6.8
5
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Gifted
Filmde matematik dehası 7 yaşındaki Mary ile babası Frank Adler'in hikayesi anlatılıyor. Marc Webb'in yönettiği filmin Imdb puanı 7.6
6
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İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
II. Dünya Savaşında 5 kez askere girmeyi deneyen, beşinde de reddedilen Steve Rogers'ın hayatı anlatılıyor. Daha sonra Doktor Erskine ile tanışan Steve illegal bir deneye katılır ve Kaptan Amerika'ya dönüşür. Görsel efektleri ile ilgi toplayan filmin yönetmen koltuğunda Joe Johnston oturuyor.
7
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Kaptan Amerika: Kış Askeri
Marvel çizgi roman evreninin en sevilen kahramanlarından biri olan Kaptan Amerika'nın devam filmi Kış Askeri, izleyicilerden tam not aldı. 1 Oscar adaylığı bulunan filmin çekimleri Amerika ve Rusya'da gerçekleştirildi.
8
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Knives Out
Suç ve gerilim ögelerini başarıyla harmanlayan film, 2019 yılının en iddialı yapımlarından biri. Bir roman yazarının ölümüyle başlayan Knives Out'un Imdb puanı 7.9. Filmin kadrosunda eski James Bond, Daniel Craig, Ana de Armas, Michael Shannon ve Jamie Lee Curtis yer alıyor.
9
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Playing It Cool
Ülkemizde ''Kaçan Kovalanır'' adıyla gösterilen Playing It Cool, başkasıyla nişanlı olan bir kadına aşık olan Narrator'un yaşadıklarını anlatıyor. Filmde Chris Evans'a güzel oyuncu Michelle Monaghan eşlik ediyor.
10
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Snowpiercier
Güney Kore sinemasının en başarılı yönetmenlerinden biri olan Joon Ho Bong'un çektiği Snowpiercer 2013 yılında gösterime girdi. Küresel ısınma sonrası dünya buzul çağına girmiştir. Uluslararası festivallerde 18 ödül toplayan filmin oyuncu kadrosunda, Ed Harris, John Hurt, Tilda Swinton ve Octavia Spencer yer alıyor.
11
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Yenilmezler
Sinemaseverlerin Thor, Kaptan Amerika ve Demir Adam'ı bir arada izleyebileceği The Avengers, 2012 yılının en çok izlenen filmlerinden biri oldu. Aksiyon sahneleriyle göz dolduran yapım, En İyi Film Dalında MTV Ödülüne layık görüldü.