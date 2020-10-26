En İyi Chris Evans Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Chris Evans Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Başarılı aktör, daha çok bilim-kurgu ve fantastik türü filmleriyle biliniyor. Marvel ile 8 filmlik sözleşmesi bulunan Chris Evans, dram ve polisiye türündeki filmlerde de rol aldı. Ünlü isim Yenilmez filmi ile En İyi Dövüş Sahnesi Dalında MTV Film Ödülüne layık görüldü. Chris Evans'ın rol aldığı ilk dizi ise 2000 yapımı Opposite Sex dizisidir. Aktörün rol aldığı diğer televizyon dizileri şunlardır: Boston Public, Defending Jacob, Boys and Girls ve The Fugutive.