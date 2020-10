En İyi Charlize Theron Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlize Theron Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Charlize Theron'un ilk rol aldığı film, Stephen King'in romanından uyarlanan Children of the Corn III oldu. 1996 yılında ise ''2 Days in the Valley'' ve ''That Thing Do You'' filmlerinde oynayan aktris, yavaş yavaş adını duyurmaya başladı. 2003 yılında çekilen ''Monster'' filminde canlandırdığı ''Aileen Wuornos'' rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. En zor rollerin bile üstesinden gelen güzel oyuncu, bilim-kurgu, dram, aksiyon ve komedi gibi farklı tür filmlerde rol almaya devam ediyor.