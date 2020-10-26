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En İyi Charlize Theron Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlize Theron Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Güney Afrika kökenli Charlize Theron, 7 Ağustos 1975 yılında doğdu. Küçüklüğünde balerin olmak istiyordu fakat dizini incittiği için 16 yaşındayken bu hayalinden vazgeçti. 20 yaşına kadar modellik yapan yıldız, Hollywood'lu bir yapımcı tarafından keşfedilince oyunculuk kariyeri başladı. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen Charlize Theron filmlerini listeledik.