En İyi Charlize Theron Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlize Theron Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Güney Afrika kökenli Charlize Theron, 7 Ağustos 1975 yılında doğdu. Küçüklüğünde balerin olmak istiyordu fakat dizini incittiği için 16 yaşındayken bu hayalinden vazgeçti. 20 yaşına kadar modellik yapan yıldız, Hollywood'lu bir yapımcı tarafından keşfedilince oyunculuk kariyeri başladı. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen Charlize Theron filmlerini listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Charlize Theron'un ilk rol aldığı film, Stephen King'in romanından uyarlanan Children of the Corn III oldu. 1996 yılında ise ''2 Days in the Valley'' ve ''That Thing Do You'' filmlerinde oynayan aktris, yavaş yavaş adını duyurmaya başladı. 2003 yılında çekilen ''Monster'' filminde canlandırdığı ''Aileen Wuornos'' rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. En zor rollerin bile üstesinden gelen güzel oyuncu, bilim-kurgu, dram, aksiyon ve komedi gibi farklı tür filmlerde rol almaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Astronot'un Karısı
Astronot'un karısı bilim-kurgu ile psikolojik-gerilim türlerinin iç içe geçtiği sıra dışı bir film. Johnny Depp ve Charlize Theron'un güçlü oyunculuklarıyla öne çıkan yapım Rand Ravich tarafından yazılıp yönetildi.
3
Abone Ol
Atomic Blonde
Çizgi romandan uyarlanan Atomic Blonde, Berlin'den Amerika'ya kadar uzanan bir casusluk hikayesini konu ediniyor. Prömiyerini 2017 yılında yapan filmin Imdb puanı 6.7
4
Abone Ol
Çılgın Max: Öfkeli Yollar
İlk filmi 1979 yılında çekilen Çılgın Max serisinin dördüncü ve son filmidir. Distopik bir gelecekte geçen filmde, dünyaya anarşi ve kaos hakimdir. Charlize Theron'u ''Furiosa'' rolünde izlediğimiz filmde Tom Hardy ve Nicholas Hoult gibi yıldız isimler de yer alıyor.
5
Abone Ol
Dark Places
İngiltere-Fransa-ABD ortak yapımı olan film Gillian Flynn'in çok satan romanından sinemaya uyarlandı. Gizem ve aksiyon türlerini başarıyla harmanlayan Dark Plaeces'in yönetmen koltuğunda Gilles Paquet Brenner oturuyor.
6
Abone Ol
Hancock
Alaycılığı, tembelliği ve sorumsuzluğuyla diğer süper kahramanlardan çok farklı olan Hancock'un anlatıldığı filmin senaryosu Vincent Ngo tarafından yazıldı. Komedi-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda Will Smith ve Jason Bateman da yer alıyor.
7
Abone Ol
İtalyan İşi
Soygun filmlerinin mutlaka izlemesi gereken filmlerden biri olan İtalyan İşi, geniş kadrosu ve düşmeyen temposuyla türünün en başarılı örneklerinden biri. Filmin oyuncu kadrosunda ise Mark Wahlberg, Jason Statham ve Donald Sutherland gibi yıldız isimler yer alıyor.
8
Abone Ol
North Country
Boşandıktan sonra çocuğuyla yalnız kalan Josey Aimes (Charlize Theron) geçimini sağlamak için demir madeninde çalışmaya başlar. Ağır çalışma koşulları ve madendeki erkeklerin tacizlerine karşı sesini yükseltir. En sonunda Bill White adlı avukatı ikna eder ve maden şirketine dava açar. Kadınların, toplum ve iş hayatındaki yerini sorgulayan North Country, 2005 yılına damga vuran filmlerden biri oldu.
9
Abone Ol
Prometheus
Kült korku filmi ''Alien'' filminin devamı niteliğinde Prometheus, 2012 yılında gösterime girdi. Senaryosunu Dan O'Bannon ve Jon Spaihts'in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda ise deneyimli yönetmen Ridley Scott oturuyor. Bilim-kurgu, gizem ve macera türündeki film katıldığı uluslararası festivallerde 5 ödül kazandı.
10
Abone Ol
Şeytanın Avukatı
Charlize Theron, sinema kariyerindeki ilk önemli rolünü Mary Ann Lomax karakterini canlandırdığı Şeytanın Avukatı filminde oynadı. Keanu Reeves ve Al Pacino gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım 1997 yılının en çok izlenen filmi oldu.
11
Abone Ol
The Curse of the Jade Scorpion
Woody Allen imzası taşıyan film, Türkiye'de ''Akrebin Laneti'' ismiyle gösterildi. Farklı ve orijinal senaryosuyla izleyiciyi içine çeken yapımda çoğu Woody Allen filmi gibi Manhattan'da geçiyor.