En İyi Charlie Chaplin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlie Chaplin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Circus Charlie Chaplin'in yönetmen, senarist ve başrol oynadığı filmlerden biri olan The Circus, Şarlo'nun hayatını konu alır. Her hareketiyle insanları güldürebilen Şarlo'nun sirkte işe başlamasıyla hayatı değişir. Hiçbir şey yapmadan durması bile kahkaha atılması için bir sebeptir.