En İyi Charlie Chaplin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlie Chaplin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yönetmen, oyuncu ve senarist Charlie Chaplin sinema dünyasına adını altın harflerle kazıyacak kadar başarılı olmuştur. Yazdıkları ve oynadıklarıyla pek çok filmin kendisinden esinlenmesini sağlamıştır. Eski olmasına rağmen en çok izlenen Charlie Chaplin filmleri nelerdir, sizler için listeledik.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Charlie Chaplin, 1889 ve 1977 yıllarında yaşamıştır. Sinema sektörünün bugünkü hale gelebilmesi için çok emek harcamış, dönemin şartlarını zorlamıştır. Gelişmemiş teknolojiye, sinema salonlarının azlığına, maddi bütçelere rağmen başarılı olmayı başarmıştır. Siyah beyaz olmasına rağmen izlenen filmleri sayesinde adını dünyaya duyurmuştur.
2
Abone Ol
A King in New York
Oyunculuk, senaryo ve yönetmenlik Charlie Chaplin'e aittir. Dram ve komediyi bir arada işleyen filmde, yaşanan bir devrimin ardından ülkesini terk eden bir kralın hayatını anlatmaktadır. Kral Shahdov, yeni taşındığı Berlin'deki hayatında beklenmedik olaylar yaşar.
3
Abone Ol
City Lights
Biri evsiz, diğeri görme engelli iki kişi bir aşk yaşamaya kalkarsa ne olur? Üstelik evsiz olan kendini milyoner olarak tanıtmışsa... Charlie Chaplin sergilediği oyunculukla defalarca izlenen bir filme imza atmıştır.
4
Abone Ol
Limelight
Bir komedyen ve balerinin hikayesini konu alan Limelight'ın IMDb puanı 8.1. Bu komedyen her olaydan sonra birine sarılırken, balerin mutsuz ve hüzünlüdür. Komedyen'in tek amacı balerini mutlu etmek ve onu güldürmektir fakat işi sandığından daha zordur. Balerin, büyük bir depresyonun tam ortasındadır.
5
Abone Ol
Modern Times
1929 yılında yaşanan büyük ekonomik krizi konu alan filmin başkarakteri Şarlo'dur. Şarlo, zor bir hayata dayanamadığı için deli olarak nitelendirilmiş ve hastaneye yatırılmıştır. Tam hastaneden çıktı derken elindeki kırmızı bayrak sebebiyle hapishaneye düşmüştür. Hayatının değişmesi ise kimsesiz biri sayesindedir.
6
Abone Ol
Monsieur Verdoux
Komedi, dram ve polisiyeyi bir anda işleyen Monsieur Verdoux, Henri'nin hikayesini anlatmaktadır. Büyük buhran sırasında bir memur olarak bankada çalışan Henri, daha çok kazanmak adına başka bir işe yönelir. Bu iş, zengin kadınlarla evlenerek onları öldürmektir, hem de paralarını çalarak!
7
Abone Ol
The Circus
Charlie Chaplin'in yönetmen, senarist ve başrol oynadığı filmlerden biri olan The Circus, Şarlo'nun hayatını konu alır. Her hareketiyle insanları güldürebilen Şarlo'nun sirkte işe başlamasıyla hayatı değişir. Hiçbir şey yapmadan durması bile kahkaha atılması için bir sebeptir.
8
Abone Ol
The Gold Rush
Film hem sosyal mesajlarıyla hem de Charlie Chaplin'in baş yapıtı olmasıyla ün kazanmıştır. Bir altın avına çıkan adamın tanıştığı kişileri, yaşadığı olayları anlatırken; insanların güç ve para düşkünlüğü de gösterilmektedir. Çıkar ilişkileri, sinsilikler, çirkinlikler ve daha fazlasıyla sosyal mesajlara sıkça yer verilmiştir.
9
Abone Ol
The Great Dictator
Berberlikten diktatörlüğe geçişin hikayesi, üstelik bir anda. Charlie Chaplin'in sesli çekilen ilk filmi olma özelliği taşıyan The Great Dictator, bir yanlış anlaşılma sebebiyle Adenoid Hynkel'in yerine geçen berberi anlatıyor. Üstelik yaptığı konuşmayla herkesi etkiliyor.
10
Abone Ol
The Kid
Kimsesiz bir çocuğun yalnız bir adam tarafından sahiplenir. Tam 5 yıl birlikte yaşayan baba oğul, bir gün çocuğun hastalanması sebebiyle hastaneye gitmek zorunda kalır. Doktor tarafından fark edilen kan bağı eksikliği sebebiyle çocuk ve babanın hayatı zorlaşır.
11
Abone Ol
The Pilgrim
Hapisten kaçarken yaşayacaklarını tahmin bile edemeyen Charlie'nin yeni hayatını konu alan bir filmdir. Kaçak olduğu belli olmasın diye bir papazın kıyafetlerini giyen Charlie, yaptığı yanlışın farkında değildir. Görünüşüne aldanan herkes ondan bir şeyler istemekte ve beklemektedir. Komik olaylar zinciri de bu şekilde başlamıştır.