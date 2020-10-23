En İyi Charlie Chaplin Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Charlie Chaplin Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Monsieur Verdoux Komedi, dram ve polisiyeyi bir anda işleyen Monsieur Verdoux, Henri'nin hikayesini anlatmaktadır. Büyük buhran sırasında bir memur olarak bankada çalışan Henri, daha çok kazanmak adına başka bir işe yönelir. Bu iş, zengin kadınlarla evlenerek onları öldürmektir, hem de paralarını çalarak!