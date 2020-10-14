En İyi Cem Gelinoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cem Gelinoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Yok Artık 2 Yok Artık filminden sonra Yok Artık 2 filmi bir yıl sonra izleyici ile buluşmuştur. İlk filmde bir taksi içerisinde insanların yaşadıkları olaylar komik bir dil ile anlatılmıştı. İkinci filmde ise taksinin yerini berber koltuğu almıştır. Berberlik mesleğini yapan Adnan (Şahin Irmak) dükkanında bazı hikayeler anlatmaktadır. Bu hikayeler plazadan ve profesyonel hayatından uzaklaşarak kendini köy hayatına adayan Merve (Şebnem Bozoklu), işten çıkarılacağını duyan ve işten çıkmamak için her şeyi göze olan Aykut (Cem Gelinoğlu), kızının sosyal medya hesaplarından bir anda fenomen olan bir baba İzzet (Zafer Alagöz), bir köye kız istemeye gittiklerinde başlarına pek çok olay gelen ve bunları şaşkınlık ile izleyen Meriç (Onur Buldu) ile alakalıdır.