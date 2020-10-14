En İyi Cem Gelinoğlu Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cem Gelinoğlu Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Cem Gelinoğlu zamanla komedi filmlerinin aranan isimlerinden biri olmuştur. Hem senaristlik hem de oyunculuk yapan Cem Gelinoğlu başarılı işlere de imza atmıştır. Peki, Cem Gelinoğlu'nun en sevilen filmleri nelerdir? İşte, tüm detaylar...
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1
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Cem Gelinoğlu 1983 yılında Düzce'de doğmuştur. Ortaokul ve liseyi de bu şehirde okumuştur. Açıköğretimden işletme bölümünü bitirerek pek çok farklı işte çalışmıştır. Sonrasında ise farklı işlerde çalışmıştır. Fakat hep oyuncu olmayı düşünmüştür. Oyunculukta ise başarılı olmuş ve birbirinden komik işlere imza atmıştır. İlk başta Vine çekerek bu işe başlayan oyuncu zamanla fenomen haline gelmiş ve senaryolar yazmaya başlamıştır. İşte Cem Gelinoğlu'nun birbirinden komik filmleri...
2
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Aykut Enişte
Filmin senaryosunu Cem Gelinoğlu kaleme almıştır. Bir ailenin özlemini çeken çok yalnız olan Aykut evlenip bir yuva kurmak ister. Aykut, sevgilisi Nurhan'la hayalini gerçekleştirmeyi planlıyor, fakat başına hiç düşünmediği bir durum gelir. Düğünden bir hafta önce Aykut, tüm birikimini çaldırır. Bu süreçte ise biranda kendini iki aile arasında bulur. İki aile arasında sıkışıp kalan Aykut bu karmaşadan kurtulmayı başarabilecek mi?
3
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Şansımı Seveyim
Sebahattin sakarlıkları ve başındaki uğursuzluklar sebebi ile etrafındaki herkesten uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Ne yaparsa yapsın şanssızlıklarından bir türlü kurtulamaz. Sebahattin bir gün bir panayırda Yaprak isimli bir kız ile tanışır ve bu kıza aşık olur. Yaşadığı şanssızlıklardan ve uğursuzluklardan kurtulmak isteyen Sebahattin geçmişte ahını aldığı herkesten helallik almaya karar verir.
4
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Yok Artık 2
Yok Artık filminden sonra Yok Artık 2 filmi bir yıl sonra izleyici ile buluşmuştur. İlk filmde bir taksi içerisinde insanların yaşadıkları olaylar komik bir dil ile anlatılmıştı. İkinci filmde ise taksinin yerini berber koltuğu almıştır. Berberlik mesleğini yapan Adnan (Şahin Irmak) dükkanında bazı hikayeler anlatmaktadır. Bu hikayeler plazadan ve profesyonel hayatından uzaklaşarak kendini köy hayatına adayan Merve (Şebnem Bozoklu), işten çıkarılacağını duyan ve işten çıkmamak için her şeyi göze olan Aykut (Cem Gelinoğlu), kızının sosyal medya hesaplarından bir anda fenomen olan bir baba İzzet (Zafer Alagöz), bir köye kız istemeye gittiklerinde başlarına pek çok olay gelen ve bunları şaşkınlık ile izleyen Meriç (Onur Buldu) ile alakalıdır.
5
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Ali Kundilli
Ali Kundilli oldukça dost canlısı ve bir o kadar da namuslu biridir. Fakat tek kötü yanı sigortalı bir işte çalışmak istememesidir. Ali Kundilli sürekli projeler üretir ve bu projelerin bir gün gerçekten ses getireceğine inanır. Ali'nin aynı mahallede büyüdüğü bir arkadaşı vardır adı Vedat'tır. Ancak Vedat sisteme boyun eğmiş ve sigortalı bir işte çalışmaya başlamıştır. Çünkü Vedat'ın sevdiği kız olan Ayşe ile evlenebilmesi için sigortalı bir işte çalışması gerekmektedir. Fakat bu şart Ayşe'nin ablası İlknur'u seven Ali için de geçerlidir. İşte olaylar bu şekilde gelişir.
6
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Ali Kundilli 2
Ali bu filmde ilk filmde sevdiği kız olan İlknur ile evlenmiştir. Ali'nin şimdi de bir çocuk heyecanı vardır. Çünkü İlknur 8 aylık hamiledir. Hamile eşi sürekli Ali'den bir şeyler ister. Ali bu durumdan bıkmış olsa da istekleri yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Fakat İlknur'un son isteği diğerlerinden çok daha zor bir istektir. Çünkü İlknur çocuğu İstanbul'da değil Ali'nin Babaannesinin de yaşadığı Ayvalık'ta doğurmak ister. Fakat Ayvalık'ta da İlknur'un istekleri bitmez. Ali Kundilli sevgili eşinin isteklerini yerine getirirken başları pek çok değişik olaylar gelir. Bu komik olaylar nasıl gelişecektir?