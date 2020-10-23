En İyi Casus Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Casus Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Casus filmleri ülkemizde en beğenilen filmler arasına girmiştir. Dedektiflik ve casusluğun ön planda olduğu bu filmler bol aksiyon ve gerilim içermektedir. Casus filmleri izlemeyi sevenler internetten bu filmlerin araştırmasını yapmaktadır. Casus filmleri Dünya'nın en çok tercih edilen ve izlenilen filmleri arasında yer almaktadır. Casus filmleri ile ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Peki, en iyi casus filmleri hangileridir? IMDb puanı en yüksek olan geçmişte ve günümüzde vizyona girmiş casus filmleri nelerdir? İşte mutlaka seyretmeniz gereken casus filmleri.
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1
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Casus filmleri izleyici ekrana kilitleyen ve teması bakımından en sevilen filmler arasında yer almaktadır. Usta yönetmenlerin ve usta oyuncuların yer aldığı bu casus filmleri kısa sürede en çok izlenilen filmler arasına girmiştir. Casus filmleri ile ilgili yoğun bir araştırma yapılmaktadır. Hazırlamış olduğumuz bu listede eğer casus filmlerini izlemeyi seviyorsanız muhteşem filmleri bulabilirsiniz. Ayrıca listede bu filmlerin IMDb puanı da oldukça yüksektir. İzleyiciden tam not alan bu casus filmleri sinema sektörüne damga vurmayı başarmıştır.
2
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96 Saat
En popüler casusluk filmlerini araştıranların mutlaka gördüğü bir filmdir. 96 saat filmi yoğun istihbarat içeren bir filmdir. 2008 yılında çıkan bu film yılın en güzel filmlerinden biri olarak seçilmiştir.
3
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Casino Royale
Hem casino oyunları hem de casusluğun had safhada olduğu muhteşem dizilerden biri olan Casino Royale filmi 2006 yapımlı bir filmdir. James Bond'un başrolünde yer aldığı bu film çok heyecanlı bir filmdir.
4
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Geçmişi Olmayan Adam
2002 yapımı bir film olan Geçmişi Olmayan Adam filmi açık denizin ortasında yer alan bir filmdir. Tek başına ve kimse olmadan denizin ortasında hayatta kalmayı başaran adamın maceralarını anlatan bir filmdir.
5
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Kara Kitap
2016 yılında yayınlanan Kara Kitap filmi Yahudiler'in Almanya'da yaşama serüvenini anlatmaktadır. Bu esnada ise Yahudiler lehine casusluk yapan bir adamın hikayesini anlatır. Kara Kitap filmi izlenmeye değer bir filmdir.
6
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Kingsman: Gizli Servis
Son yıllarda yayınlanmış en güzel filmler arasında yer alan Kingsman: Gizli Servis filmi 2014 yapımlı bir filmdir. Filmin yönetmenliğini Matthew Vaughn yapmaktadır. Bu filmin 7.7 puanı bulunmaktadır. Mutlaka izlenmesi gereken casus filmlerinden biridir.
7
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Medusa Darbesi
2004 yapımlı bir casusluk filmi olan Medusa Darbesi filmi 7.8 IMDb puanına sahiptir. Uluslararası puanı yüksek olan bu film en çok sevilen casus filmleri arasındadır.
8
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Öldüren Şüphe
1963 yapımlı bir film olan Öldüren Şüphe filmi izlenmeye değer olan filmlerden biridir. Öldüren Şüphe filmi 8.0 gibi oldukça yüksek bir IMDb puanına sahiptir. Bir kadın ölen kocasının kayıp paralarını araştırmakta ve bunun için casusluk yapmaktadır.
9
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The 39 Steps
Bol istihbarat ve aksiyon içeren bir filmdir. The 39 Steps en sevilen ve en ünlü casusluk filmleri arasında yer almaktadır. 1935 yapımlı bir film olan The 39 Steps filmi siyah beyaz filmdir.
10
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Utanç Duvarındaki Casusluk
Casusluk filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden olan utanç duvarındaki casusluk filmi 1965 yapımlı bir filmdir. Siyah beyaz yayınlanan bu film mutlaka izlenmesi gereken oldukça güzel bir filmdir. Bu filmin IMDb puanı da 7.7 olarak belirtilmiştir.