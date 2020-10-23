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GeriKültür Sanat En İyi Çanakkale Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çanakkale Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Çanakkale Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çanakkale Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Çanakkale Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çanakkale Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

İzleyiciler her dönemde ilgilerini en yüksek oranda tarih dizi ve filmlerine vermektedirler. Bu tarih filmlerinden elbette Türk izleyici de nasibini almış durumdadır. Bu filmler içerisinde ise en çok tercih edilen konu Çanakkale konusudur. İşte, Çanakkale savaşı filmleri listesi.

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1
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Çanakkale filmlere, kitaplara mal olmuş destan diye adlandırılan büyük bir savaştır. Türk ordusu Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ülkesini kahramanca savunmuştur. Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları sanatta da epeyce sık işlenmiştir. Roman, şiir, resim tarzında sanatların yanı sıra sinemada da filmler verilmiştir. Çanakkale Savaşları’yla ilgili çekilmiş olan filmler bizler o dönemlere götürebiliyor.

2Bir Millet Uyanıyor
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Bir Millet Uyanıyor

İlk Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda olanlar, şehitler, geri kalanların evlerine varması konu edilmektedir. Kurtuluş Savaşı aşamasında Çanakkale'de başarılı olmakta bulunan 96. Alay'dan geriye kalmış olanlar bir araya getirildi ve bu alay, Kurtuluş Savaşı'nda da fazlasıyla başarılı olur.

3Çanakkale 1915
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Çanakkale 1915

Osmanlının öğrenim, görmüş genç ve becerili beyinleri de gönüllü biçimde askere yazılır. İşte genç Veli ve Mehmet Ali de bu kişiler arasındadır. Kısa süre içinde Maydos (Eceabat)'a tayin edilmiş ve Conk Bayırı’nda İngiliz askerlerine karşı tarihin daha önce yazmış olmadığı bir inanç ve cesaretle mücadele ederler.

4Çanakkale Çocukları
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Çanakkale Çocukları

Avustralya merkezli İngiliz vatandaşı durumda bulunan Kathrine 1. Dünya Savaşı'nın alevlendiği senelerde İttihat ve Terakki örgütünün öne çıkan kişilerinden olan Kasım Bey ile evlidir. İşbu evlilikten de Osman ve James adlı iki erkek çocuk meydana getirmiştir.

5Çanakkale Geçilmez
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Çanakkale Geçilmez

Çanakkale Savaşı'nı anlatan yerli animasyon filmidir. Animasyon süre bakımından kısa sayılabilir fakat cephedeki pek çok bilinmiş olaya değinmiştir.

6Çanakkale Yolun Sonu
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Çanakkale Yolun Sonu

Tarihler Nisan 1915'e geldiğinde I. Dünya Savaşı'nın en çetin savaşlarından biri olan Çanakkale'de işgalci servisler aylardır sürdürdükleri muharebeden aylardır hiçbir şey elde olmamış haldedirler. Anzak askerleri daha sonra kendi adlarıyla anılacak olan Anzak Koyu'nda def edilmişlerdir.

7Queenn of the Desert
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Queenn of the Desert

Film; yazar, gezgin, arkeolog, incelemeci ve aynı anda da 20 yy. sonunda İngiliz İmparatorluğu'nda siyasi bir kişi durumunda olan Gertrude Bell'in serüvenini anlatıyor. Filmde Çanakkale Savaşı yan konu biçiminde geçmektedir.

8Sarı Siyah
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Sarı Siyah

1915 senesinde Osmanlı Devleti dört ayrı noktada savaşmaktadır. Trablusgarp ve Balkan muharebeleri bitmiş, Sarıkamış faciasının sonrasında da İngiliz-Fransız gemileri Çanakkale boğazına kadar varmıştır. Cihad çağrısı edilmiştir. Arkadaşı Nedim'in şehit olduğu bu savaştan kendisi de ağır hasarla çıkan Hasan, Ege'de bulunmakta olan annesi ve kardeşi Mehmet'in yaşamış olduğu kendi kasabasına tekrar döner.

9Son Mektup
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Son Mektup

Uçak uzmanı Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı esnasında gönüllü şekilde Çanakkale cephesine gider. Savaşın çetin şartları altında askerlerin dünyada kalması için mücadele vermekte olan Nihal Hemşire ile bu noktada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal zorlu koşullar altında, bir de Fuat isminden kimsesiz bir oğlanı sahiplenirler.

10Son Umut
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Son Umut

Avusturalyalı bir çiftçi olmakta bulunan Connor, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na vermiştir. Çanakkale Savaşı'nın sonrasında Türkiye'ye gelen Connor'ın tek amacı uzun dönemdir haber alamadığı oğullarının izini aramaktır. Connor'ın İstanbul'da start alıp Çanakkale'ye ve o noktadan da ülkenin farklı yerlerine uzanan bu arayış serüveninde en büyük yoldaşları Türk subayları Hasan ve Cemal olmuştur.

11Tell England
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Tell England

1931'de çekmiş durumda bulunduğu ilk Çanakkale konulu film olma ayrıcalığını taşıyan Tell England, muharebeye İngilizlerin gözünden bakmakta olan aynı adı taşıyan romandan özenilmiş bir yapımdır.

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