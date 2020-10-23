En İyi Çanakkale Savaşı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çanakkale Savaşı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Sarı Siyah 1915 senesinde Osmanlı Devleti dört ayrı noktada savaşmaktadır. Trablusgarp ve Balkan muharebeleri bitmiş, Sarıkamış faciasının sonrasında da İngiliz-Fransız gemileri Çanakkale boğazına kadar varmıştır. Cihad çağrısı edilmiştir. Arkadaşı Nedim'in şehit olduğu bu savaştan kendisi de ağır hasarla çıkan Hasan, Ege'de bulunmakta olan annesi ve kardeşi Mehmet'in yaşamış olduğu kendi kasabasına tekrar döner.