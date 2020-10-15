En İyi Can Yaman Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Can Yaman Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Can Yaman hem yurtiçi hem de yurtdışında ün yapmış başarı bir aktördür. Kendisi 2014 yılından bu yana aktif bir şekilde oyunculuğa devam etmekte ve başarılı işlere imza atmaktadır. Peki, eski ve yeni tarihli olup en çok izlenen Can Yaman dizileri hangileridir? Sizler için detaylı bir liste hazırladık.
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1
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1989 yılında dünyaya gelen Can Yaman akademik anlamda başarılı bir kariyere sahiptir. Kendisi İtalyan Lisesi’ni birincilikle tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi’nde hukuk okumuş ve bu bölümden yine dereceyle mezun olmuştur. Mezuniyetinin hemen ardından bir yıl kadar yurt dışı stajı yapmış, bu arada da Cüneyt Sayıl’dan oyunculuk konusunda eğitim almıştır. İyi seviyede İngilizce ve İtalyanca bilen yakışıklı oyuncu kariyerine oyunculuk ile devam etmiştir. Buna göre, Can Yaman 2014 senesinde kadrosuna dahil olduğu bir dizi ile birlikte seyircilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Genç ve yetenekli oyuncu bu zamana kadar farklı rollerle karşımıza çıkmış ve büyük bir hayran kitlesi elde etmeyi başarmıştır. Can Yaman’ın yardımcı oyuncu olarak görev aldığı ilk dizisi Gönül İşleri’dir. Bundan sonra da sırasıyla; İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay, Erkenci Kuş ev Bay Yanlış dizilerinde başrol olarak performans sergilemiştir.
2
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Bay Yanlış (2020)
Bay Yanlış dizisinin ana karakterleri, aşka inancı olmayan Özgür ile evlenme konusunda kesin kararlı Ezgi’dir. Aynı zamanda Ezgi’nin komşusu olan Özgür, genç kadına erkekleri elde etme konusunda ders vermeye başlar. Amaç Ezgi’nin hoşlandığı erkeği evlenmeye ikna etmektir. Ancak ikili arasındaki bu bilgi alışverişi ve masum komşuluk zamanla büyük bir aşk hikayesine dönüşür.
3
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Dolunay (2017)
Nazlı, profesyonel bir aşçı olma hayali ile yemek konusunda türlü eğitimler alır. Bu sırada da kaldığı öğrenci evini geçindirebilmek için Ferit Bey’in yanında özel aşçı statüsüyle işe başlar. Kısa bir süre içerisinde Nazlı ve Ferit arasında yakınlaşmalar başlar ve sonuçta büyük bir aşk doğar. Ancak, ikilinin arasına bu aşkı bitirebilecek kadar önemli bazı sırlar ve yalanlar girer.
4
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Gönül İşleri (2014- 2015)
Gönül İşleri, anneleri tarafından terk edilen 3 kız kardeşin hikayesini anlatan bir dizidir. Büyük abla Servet evli ama boşanmanın eşiğinde orta yaşlı bir kadındır. İki numaralı Saadet’in ise aşktan yana pek şansı yoktur. Evin en küçük üyesi Sevda da deli dolu ve hayalperest genç bir kızdır. Sevda’nın yolu günün birinde Bedir ile kesişir.
5
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Erkenci Kuş (2018- 2019)
Meriç Acemi’nin kaleminden dökülen Erkenci Kuş, Sanem isimli sıradan bir genç kız ile maceraperest Can Divit’in aşkını ele almaktadır. Buna göre Sanem, babasının bakkal dükkanında çalışmayı bırakıp ablasının çalıştığı şirkette işe girer. Şirket sahibinin büyük ve gezgin oğlu Can da bu sırada ülkeye dönüş yapmıştır. İkili arasında aşk kıvılcımları doğarken Sanem, kendini çıkılmaz bir karmaşanın ortasında bulur.
6
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Hangimiz Sevmedik (2016- 2017)
Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu Hangimiz Sevmedik dizisi ekranlara büyük bir aşk hikayesini getirmektedir. Yeşilçam tadında sahneler içeren dizide çocukluk aşkı olan Yeşil ve Tarık bazı sebeplerden dolayı kaçmaya karar verirler. Ancak bu sırada siyasi olarak yapılan askeri müdahale ikilinin planlarını alt üst eder.
7
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İnadına Aşk (2015- 2016)
Bu dizi romantik komedi türünde yer almaktadır. Karadenizli bir ailenin üyesi olan Defne, yakışıklı Yalın Aras’ın yanında işe başlar ve aralarında bir etkileşim meydana gelir. Ancak olaylar Defne’nin abisinin (Çınar), Yalın’ın kız kardeşine (Yeşim) aşık olmasıyla karmaşık bir hal alır. Çünkü her iki abi de kız kardeşleri ve sevgilileri konusunda oldukça hassastır.