En İyi Cameron Diaz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cameron Diaz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Cameron Diaz, 30 Ağustos 1972 tarihinde Kaliforniya'da doğdu. Oyuncu olmadan önce bir süre modellik yaptı ve reklamlarda oynadı. Ünlü isim, ilk kez, 1994 yılında çekilen The Mask filminde rol aldı. Geçmişten günümüze en çok izlenen Cameron Diaz filmleri hangileridir? Sizin için derledik.
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1
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Güzel oyuncu sinema filmleri dışında birçok televizyon dizisinde de rol aldı. En çok izlenen televizyon dizilerinden bazıları şunlardır: The Insider, I Love the 70's, Made in Hollywood ve Trippin... Cameron Diaz, rol aldığı filmlerle Hollywood'un en sevilen isimlerinden biri oldu ve birçok ödül kazandı. Kötü Öğretmen filminde sergilediği performansla Teen Choice En iyi Komedi Filmi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu kesin olarak bıraktığını açıkladı.
2
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The Mask
Çizgi filmden sinemaya uyarlanan The Mask filminin başrolünü Cameron Diaz ve Jim Carrey paylaşıyor. Stanley adlı bir bankacı, köpeğiyle birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Bir gün antika bir maske bulur ve tüm hayatı değişir. Maskeyi taktıktan sonra doğaüstü güçlere sahip olan Stanley'in başı mafyayla belaya girer. Komedi-fantastik türündeki film 1994 yılında gösterime girdi.
3
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Charlie'nin Melekleri
2000 yapımı filmde Charlie'nin meleklerini Drew Barrymore, Cameron Diaz ve Lucy Liu canlandırıyor. Aksiyon sahneleriyle dikkat çeken film, dünya çapında 270 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin ikincisi Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz 2003 yılında izleyicilerle buluştu.
4
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Vegas'ta Korku ve Nefret
Hollywood'un en özgün isimlerinden biri olan Terry Gilliam'ın çektiği film, 1970'lerin Amerika'sında geçiyor. Johnny Depp ve Benicio Del Toro'nun rol aldığı filmin müziklerini Roy Cooper yaptı.
5
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En İyi Arkadaşım Evleniyor
Kimberly (Julia Roberts) ile Michael (Dermot Mulroney) evlenmek üzeredir. Kimberly'nin en yakın arkadaşı Julianne (Cameron Diaz) ise içten içe Michael'e aşıktır. Evliliğin gerçekleşmemesi için ikilinin arasını bozmaya karar verir. 90'ların en çok izlenen romantik-komedilerinden biri olan En iyi Arkadaşım Evleniyorum'un yönetmen koltuğunda P. J. Hogan oturuyor.
6
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Very Bad Things
Türkiye'de ''Hiç Hesapta Yokken'' ismiyle gösterime giren filmde Cameron Diaz, ''Laura Getty'' karakterini canlandırıyor. Absürt komedi türünün en başarı örneklerinden biri olan Very Bad Things'şn oyuncu kadrosunda Christian Slater, Jon Favreau ve Leland Orset yer alıyor.
7
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John Malkovich Olmak
Bağımsız Ruh Festivalinde En İyi İlk Film ve En İyi İlk Senaryo ödüllerini kazanan film 1999 yılında gösterime girdi. Komedi-fantastik türündeki filmde hayattan sıkılmış Craig'in (John Cusack) hayranı olduğu John Malkovich'e dönüşmesi anlatılıyor.
8
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There's Something About Mary (Ah Mary Vah Mary)
Yıllar sonra çocukluk aşkı Mary (Cameron Diaz) ile karşılaşan Ted (Ben Stiller), Mary'i bir kez daha kaybetmemek için dedektif tutar. Dedektif Healy (Matt Dillon) de Mary'e aşık olunca işler iyice karışır. 90'ların unutulmaz komedi filmi Ah Mary Vah Mary'in yönetmen koltuğunda Bobby ve Farrelly oturuyor.
9
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New York Çeteleri
19.yüzyılda geçen film, iki mahalle çetesinin savaşını beyaz perdeye taşıyor. Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio ve Daniel Day Lewis'in rol aldığı film 10 dalda Oscar'a aday gösterildi.
10
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Azınlık Raporu
2045 yılında suçla mücadele yöntemleri değişmiştir. ''Precog'' adı verilen teknoloji sayesinde suçluları, suç işlemeden önce yakalamak mümkündür. Hollywood'un en başarılı isimlerinden biri olan Steven Spielberg'in yönettiği film 2002 yılının en çok izlenen filmi oldu.
11
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Burada Olan Burada Kalır
Senaryosunu Dana Fox'un yazdığı filmde Cameron Diaz'a Ashton Cutcher ve Lake Bell eşlik ediyor. 2008 yapımı filmin Imdb puanı 6.1