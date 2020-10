En İyi Cameron Diaz Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cameron Diaz Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Güzel oyuncu sinema filmleri dışında birçok televizyon dizisinde de rol aldı. En çok izlenen televizyon dizilerinden bazıları şunlardır: The Insider, I Love the 70's, Made in Hollywood ve Trippin... Cameron Diaz, rol aldığı filmlerle Hollywood'un en sevilen isimlerinden biri oldu ve birçok ödül kazandı. Kötü Öğretmen filminde sergilediği performansla Teen Choice En iyi Komedi Filmi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Cameron Diaz, 2018 yılında oyunculuğu kesin olarak bıraktığını açıkladı.