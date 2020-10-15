En İyi Çağatay Ulusoy Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çağatay Ulusoy Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Adını Feriha Koydum Bu dizi de Çağatay Ulusoy başrolü Hazal Kaya ile paylaşmaktadır. Çağatay Ulusoy'un buradaki karakterinin adı Emir Sarrafoğlu'dur. Bu dizinin konusu şu şekildedir: Kapıcı Zehra'nın kızıyla ilgili hayalleri vardır. Bu hayaller gerçek olur ve ülkenin en başarılı üniversitelerinden birini burslu olarak kazanır. Ardından da bir kişilik bunalımı içine düşer. Dizi, bu kişilik bunalımını ele almaktadır. Dizi 2011 yılında başlamış ve 2 sezon boyunca devam etmiştir. Toplam 67 bölüm olarak çekilmiştir. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Metin Çelmez, Deniz Uğur, Yusuf Akgün, Ceyda Ateş, Barış Kılıç gibi isimler yer almaktadır.