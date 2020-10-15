En İyi Çağatay Ulusoy Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çağatay Ulusoy Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Çağatay Ulusoy Türk dizi sektörünün aranan oyuncularından biridir. Hem yakışıklılığı, hem de yetenekli olması sebebiyle pek çok insan tarafından sevilir. Çağatay Ulusoy bugüne kadar Ay Yapım dışında herhangi bir yapım şirketi ile çalışmamıştır. Yani bugüne kadar Çağatay Ulusoy'un oynadığı tüm diziler Ay Yapım'a aittir. İşte Çağatay Ulusoy'un oynadığı, en beğenilen diziler.
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1
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Dizi sektörünün aranan ismi Çağatay Ulusoy, bugüne kadar çok kaliteli işlere imza atmıştır. En kaliteli Ay Yapım dizilerinde muhakkak Çağatay Ulusoy'un ismi geçmektedir. Bu sebeple Türkiye'deki sıkı dizi takipçileri Çağatay Ulusoy'u yakından takip eder. Aşağıdaki diziler de genelde dizi severler tarafından bilinen dizilerdir.
2
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Adını Feriha Koydum
Bu dizi de Çağatay Ulusoy başrolü Hazal Kaya ile paylaşmaktadır. Çağatay Ulusoy'un buradaki karakterinin adı Emir Sarrafoğlu'dur. Bu dizinin konusu şu şekildedir: Kapıcı Zehra'nın kızıyla ilgili hayalleri vardır. Bu hayaller gerçek olur ve ülkenin en başarılı üniversitelerinden birini burslu olarak kazanır. Ardından da bir kişilik bunalımı içine düşer. Dizi, bu kişilik bunalımını ele almaktadır. Dizi 2011 yılında başlamış ve 2 sezon boyunca devam etmiştir. Toplam 67 bölüm olarak çekilmiştir. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Metin Çelmez, Deniz Uğur, Yusuf Akgün, Ceyda Ateş, Barış Kılıç gibi isimler yer almaktadır.
3
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Emir'in Yolu
Çağatay Ulusoy burada da Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırır. Başrolü Adını Feriha Koydum dizisindeki gibi yine Hazal Kaya ile paylaşır. Bu dizi Adını Feriha Koydum dizisinin devamı niteliğindedir. Ağırlıklı olarak Feriha'nın kişilik bunalımını ve babasının katı tutumunu konu alır. Feriha bir seçim yapmak zorunda kalacaktır. Ya sahte bir hayat kurup prenses olacak ya da hayat mücadelesi içinde yok olup gidecektir. 2011 yılında başlayan dizi 3 sezon devam etmiştir. Toplam bölüm sayısı 80'dir. Adını Feriha Koydum'dan farklı olarak diziye Sedef Şahin de katılmıştır.
4
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İçerde
2016'da başlayan dizide Çağatay Ulusoy Sarp Yılmaz olarak karşımıza çıkar. Dizide Aras Bulut İynemli, Bensu Soral ve Çetin Tekindor gibi isimler yer almaktadır. Dizi, iki kardeşin birbirlerini bulma hikayeleri üzerinden ilerler. 2016 yılında yayınlanan dizi birinci sezonun sonunda final yapmıştır. Toplamda 39 bölüm çekilmiştir.
5
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Med Cezir
Çağatay Ulusoy burada Yaman Koper karakterini canlandırmaktadır. Dizide başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaşır. 2013 yapımı bir dizidir. Amerikan dizisi The O.C.'nin yerli uyarlamasıdır. Yaman Koper varoşlardan çok zengin bir semte gelir ve burada zengin bir ailenin yanında yaşamaya başlar. Yaman Koper genç ve zeki, fakir ama gururludur. Zengin ailenin yanına taşındıktan sonra Yaman Koper semtin en güzel ve en zengin kızına aşık olur. Zaman içinde aşk yaşamaya başlarlar, herkesin hayatı değişmeye başlar. 2013 yılında başlayan dizi 2 sezon boyunca devam etmiştir. Barış Falay ve Hazal Ergüçlü de oyuncu kadrosunda yer alır.