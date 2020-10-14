En İyi Çağan Irmak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çağan Irmak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Babam ve Oğlum (2005) Babam ve Oğlum filminin asıl konusu 12 Eylül darbesi ve bu darbenin daha doğmamış çocukları bile nasıl etkilediğidir. Deniz ve babası mütevazi bir evde yaşam sürerken, bir gün baba Sadık, Deniz'i dedesinin yanına götürür. Aile içinde yaşanan tatsız bir olay ise herkesi çok üzecektir.