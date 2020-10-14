En İyi Çağan Irmak Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Çağan Irmak Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Çağan Irmak hem senaryolarıyla hem de filmleriyle sevenlerini büyülemiştir. Özellikle duygusal filmleriyle büyük başarılar elde etmiş ve akıllara kazınmıştır. En iyi Çağan Irmak filmleri nelerdir, yeni ve eski en çok izlenen Çağan Irmak filmleri listesini sizler için araştırdık. Liste, IMDb puan sıralamasına göre yapılmıştır. İşte, Çağan Irmak filmlerinin listesi.
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1
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Çağan Irmak, 4 Nisan 1970'te doğmuştur. Doğum yeri İzmir, çocukluğunun geçtiği yer ise Seferihisar olmuştur. Çağan Irmak, adını tüm Türkiye'ye Asmalı Konak isimli dizisiyle duyurmayı başarmıştır. 15 tane uzun metrajlı, 2 tane kısa metrajlı filmi vardır. Ayrıca 9 dizisi ve 4 klibi de mevcuttur. İşte akıllara kazınan, yeniden izlenmek istenen, eski ve yeni en iyi 10 Çağan Irmak film projeleri...
2
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Babam ve Oğlum (2005)
Babam ve Oğlum filminin asıl konusu 12 Eylül darbesi ve bu darbenin daha doğmamış çocukları bile nasıl etkilediğidir. Deniz ve babası mütevazi bir evde yaşam sürerken, bir gün baba Sadık, Deniz'i dedesinin yanına götürür. Aile içinde yaşanan tatsız bir olay ise herkesi çok üzecektir.
3
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Dedemin İnsanları (2011)
Çağan Irmak'ın en sevilen filmlerinden biri olan Dedemin İnsanları, bir çocuğun bakış açısından ailesini anlatmaktadır. Göçmen oldukları için Ozan'a "gavur" diye seslenen mahalle arkadaşları ile Ozan arasında bir çatışma mevcuttur. Mehmet Bey, torununun hüznünden rahatsızlık duyarak kendi göç hikayesini anlatır.
4
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Mustafa Hakkında Her Şey (2004)
Mustafa iyi niyetli ve başarılı bir iş adamıdır. Herkesin sevdiği ve imrenerek baktığı Mustafa, bir kazada eşini kaybeder. O sırada yanında olan Fikret'ten gerçekleri duymak için Fikret'i kaçırmaya karar verir. Fikret'in anlattıkları sayesinde sır perdesi yok olacaktır.
5
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Unutursam Fısılda (2014)
Hanife ve Hatice birbirinden çok farklı özelliklere sahip iki kız kardeştir. Bir gün kasabaya yeni taşınan Tarık sayesinde iki kız kardeşin hayatı değişir. Hatice'nin ses güzelliğinin keşfedilmesi star olma hayallerini doğurur ve yolculukları İstanbul'a kadar uzanır.
6
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Bizi Hatırla (2018)
Çağan Irmak, Bizi Hatırla filminin hem yönetmenliğini yapmıştır hem de senaryosunu yazmıştır. Babasıyla arası kötü olan bir adamın babasının hastalık haberini duymasını konu alan Bizi Hatırla, bu genç adamın hikayesini anlatıyor.
7
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Tamam mıyız? (2013)
İhsan, engeli sebebiyle içine kapanık ve annesine bağlı yaşayan bir gençtir. Temmuz ise hayallerini gerçekleştirmek için baba evinden ayrılır ve para kazanmak için çizim ve heykeltıraşlık yapar. Temmuz ve İhsan, hayatlarının kötü giden bir anında karşılaşır.
8
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Karanlıktakiler (2009)
Egemen, aile sorunları yaşayan genç bir adamdır. İş yerindeki patronuna aşıktır bu yüzden işe gittiği her gün onun için bir kurtuluştur. Her akşam eve döneceğini bilmek ise Egemen'i olumsuz etkilemektedir.
9
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Ulak (2008)
Yeri ve zamanı bilinmeyen bir yere bir gezgin gelir. Bu gezgin, ulaktır. Ürkütücü ve korkutucu hikayeleri olan Ulak Zekeriya'dan en çok çocukla etkilenir. Basit hikayeler bile Zekeriya sayesinde bir efsaneye dönüşmektedir.
10
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Issız Adam (2008)
Kitapçıda şans eseri tanışan Ada ve Alper'in değişen hayatlarını konu alan Issız Adam, bu ikilinin farklı hayatlarının kesişimini anlatmaktadır. Ada geçimini çocuk kostümleri dikerek kazanırken, Alper bir restoranda deneyimli bir aşçıdır. Ada ve Alper'in arasında filizlenen duygular, uzun yıllar boyunca birbirini etkileyecektir.
11
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Prensesin Uykusu (2010)
Prensesin Uykusu filminin yönetmenliğini ve senaryosunu Çağan Irmak yazmıştır. Prensesin Uykusu, Aziz'in apartmanına komşu olarak taşınan Seçil ve kızı Gizem sayesinde Aziz'in renklenen ve değişen hayatını konu almaktadır. Bir gün Gizem'in daldığı uyku ve peşinden gelen olaylar için herkes birlik olup kaderi değiştirmeye çalışır.