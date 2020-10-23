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GeriKültür Sanat En İyi Cadı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Cadı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Cadı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Orta Çağ'da ''cadılık'' ile suçlanan birçok kadın, Engizisyon Mahkemesi tarafından idam edilmiştir. Mistik güçlerini kötü amaçlar için kullanan büyücülere cadı denir. Popüler kültürde de önemli bir yere sahip olan cadılık hakkında birçok sinema filmi ve dizi çekildi. Sinemaseverler için yeni ve eski, en çok izlenen cadı filmlerini listeledik.

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1
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Korku, gerilim ve fantastik türünün özelliklerini taşıyan cadı filmlerinin birçoğu Orta Çağ'da geçmektedir. Ancak son yıllarda günümüzde geçen birçok cadı filmi de çekildi. Bununla birlikte Cadılar Bayramını anlatan yüzlerce korku filmi mevcuttur. İyi ve kötü cadıların mücadelesini anlatan diziler de ekranlarda yayımlanmaya devam ediyor.

2I Married with Witch
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I Married with Witch

Komedi ve fantastik türlerini başarıyla harmanlayan yapım, 1942 yılında Rene Clair tarafından çekildi. Sıra dışı konusuyla döneminin çok ötesinde olan I Married with Witch'in oyuncu kadrosunda Veronica Lake ve Susanna Hayward gibi yıldız isimler yer alıyor.

3Rosemarys Baby
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Rosemary's Baby

Ira Levin'in aynı adlı romanından uyarlanan film ''cadı'' ve ''şeytan'' temalı filmlerin öncüsü sayılıyor. Roman Polanski tarafından sinemaya uyarlanan yapımda 1968 yılında gösterime girdi. 1 Oscar ödüllü yapımın Imdb puanı 8.0.

4Season of Witch
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Season of Witch

Nicolas Cage ve Ron Perlman'ın başrolünde yer aldığı film, 2011 yılında gösterime girdi. Dominic Sena'nın yönettiği Cadılar Zamanı, 14. yüzyılda geçiyor.

5Suspiria
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Suspiria

İtalyalı yönetmen Dario Argento'nun kült filmi Suspiria, cadılık ritüellerinin en detaylı anlatıldığı yapımlardan biri. 1977 yılında gösterime giren filmin kostüm,dekor ve müzikleri de izleyiciler tarafından çok beğenildi. Yönetmen Luca Guadagnino, 2018 yılında Suspiria filmini yeniden çekti.

6The Blair Witch Project
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The Blair Witch Project

l kamerası ile çekilen film, kendisinden sonra çekilecek birçok korku-gerilim filmine esin kaynağı oldu. Maryland ormanında kaybolan kişileri araştırmak için yola çıkan üç gencin başından geçenleri anlatan yapım, 18 ödül kazandı. Devamı niteliğindeki Blair Cadısı 2: Gölgelerin Dili, 2000 yılında gösterime girdi.

7The Wicker Man
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The Wicker Man

İngiltere yapımı The Wicker Man, tüyler ürpertici bir atmosferde geçiyor. Kaybolan bir kızı araştırmak üzere İskoçya'daki bir adaya gelen dedektifin başından geçenleri anlatan yapımda, pagan inancı ve cadılık konuları işleniyor. Filmin başrol oyuncuları: Christopher Lee, Edward Woodmard, Britt Ekland ve Diane Cilento. 2006 yılında tekrar çekile filmin başrolünde ise ünlü aktör Nicolas Cage oynuyor.

8The Witch: A New England Folktale
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The Witch: A New England Folktale

İlk gösterimi Sundance Film Festivalinde yapılan The Witch, Orta Çağ'ın karanlık atmosferini başarıyla yansıtıyor. Dram,korku, gizem türündeki film, katıldığı festivallerden 34 ödül kazanarak, en fazla ödül alan cadı filmlerinden biri oldu.

9The Witches of Eastwick
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The Witches of Eastwick

1987 yılında gösterime giren filmin oyuncu kadrosunda, Susan Sarandon, Jack Nicholson ve Michelle Pfeiffer gibi ünlü isimler yer alıyor.

10The Wizard of Oz
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The Wizard of Oz

1939 yılında çekilen Oz Büyücüsü, Victor Fleming, George Cukor, King Vidor ve Mervyn LeRoy tarafından çekildi. Gösterime girdiği yıla göre oldukça yenilikçi bir yapım olan The Wizard of Oz, 8.0 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip. Filmin oyuncu kadrosunda, o dönemin yıldız isimleri, Bert Lahr, Juddy Garland ve Ray Bolger yer alıyor.

11The Witches
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The Witches

Roald Dahl'ın romanından uyarlanan film, sıra dışı senaryosuyla ilgi çeken cadı filmlerinin başında geliyor. ABD-İngiltere ortak yapımı olan The Witches'in yönetmen koltuğunda Nicolas Roeg oturuyor.

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