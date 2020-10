En İyi Cadı Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Cadı Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

The Wizard of Oz 1939 yılında çekilen Oz Büyücüsü, Victor Fleming, George Cukor, King Vidor ve Mervyn LeRoy tarafından çekildi. Gösterime girdiği yıla göre oldukça yenilikçi bir yapım olan The Wizard of Oz, 8.0 gibi yüksek bir Imdb puanına sahip. Filmin oyuncu kadrosunda, o dönemin yıldız isimleri, Bert Lahr, Juddy Garland ve Ray Bolger yer alıyor.