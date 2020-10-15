En İyi Burcu Özberk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burcu Özberk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk oyuncu kadınlar arasında son yıllarda oynadığı dizilerde elde ettiği başarıyla Burcu Özberk adından söz ettirmektedir. Eskişehir 1989 doğumlu olan güzel oyuncunun rol aldığı birçok dizi bulunuyor. En iyi Burcu Özberk dizileri hangileridir? İşte eski ve yeni en çok izlenen Burcu Özberk dizileri listesi.
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1
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Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu ilk defa televizyon deneyimini tüm dünyada konuşulan ve çok sevilen Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 2013 senesinde Huricihan Sultan rolünü üstlenmiştir. Ardından ise yıldızının parlamasını sağlayan ve çok sevilen bir dizi olan Güneşin Kızları isimli dizide Nazlı karakterine hayat vermiştir. Nazlı karakteri Burcu Özberk’in daha fazla parlamasına ve kariyerinde sıçrama yaşamasına neden olan bir basamak olmuştur. Ardından Aslan Ailem isimli dizide oynamıştır. Sonrasında ise Afili Aşk isimli dizide oynayarak kariyerine hızla tırmanmış ve bu dizideki rolü ile ödül kazanmıştır. Afili Aşk dizisi Özge Özberk’in hayatındaki dönüm noktası olan dizilerden biridir. 2020 yılında Ekim ayında ise Çocukluk isimli dizide Ayşegül karakterine hayat vermiştir. Tüm güzel dizi işlerinin yanı sıra bazı tiyatro oyunlarında rol almış aynı zamanda sinema filmlerinde karakterlere hayat vermiştir. Sevilen oyuncu giderek kariyer basamaklarını daha hızla tırmanıyor. İşte Burcu Özberk’in en çok izlenen dizilerinin listesi.
2
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Afili Aşk
İstanbul’da eski bir tekstilci ailenin küçük oğlu Kerem girişimci zekası ile aile şirketini sektörde ileriye taşımıştır. Fakat çapkın bir erkek olması nedeniyle babası gerektiği kadar güvenmez. Kerem’in evlenecek birini bulmasını ister. O sırada aile baskısından kaçan Ayşe ile yolları kesişir.
3
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Aslan Ailem
Aslan ailesinin ve ailenin çevresinin başından geçen olayların konu edindiği bu dizi bir aile komedisidir. Hem usta oyuncular hem de yeni nesil oyuncuların dizi kadrosunda yer aldığı sevilen eğlenceli bir dizidir.
4
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Çocukluk
Bütün hayatını arkasında bırakıp kimsesiz çocukların doğru aileyi bulabilmelerini sağlamak için Ali Kaan Umut Evi’ni açar. Bu yuvada aynı oda da kalan Mozi, Mavi, Zeynep ve Bambi’nin ailelerini bulabilme yolunda yaşadıkları acıların, hayal kırıklıkları ve kendi asıl ailelerine duymuş oldukları özlem onları çok iyi dost, birbirlerinden ayrılmayan kız kardeşler yapar.
5
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Muhteşem Yüzyıl
Osmanlı Devletinin 10. Padişahı olan ve Osmanlı Devletinde en uzun süre tahtta kalan 46 yıllık hükümranlığın sahibi ve imparatorluğun altın dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatı dizinin ana şemasını oluşturmaktadır. Babasının seferde ölmesi ile birlikte tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman’ın ailesi, haremdeki özel hayatı, saray eşrafıyla ilişkileri ve iktidarını anlatan dizidir. Aynı zamanda en entrikaya sahip olan valide sultanlardan olan Hürrem Sultan’ın bir cariye olmasının yanı sıra Sultanlığa geçişini anlatmaktadır.
6
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Şahane Damat
Melike isimli genç kız gurbetçi olan ailesine İstanbul’da namusu ile yaşayabileceğine ikna edebilmek amacıyla bazı yalanlar söyler. Almanya’da olan aile kızları Melike’nin ödül almış bir gazeteci olduğuna, çok güzel bir evde yaşadığına ve doktor olan bir nişanlısı olduğuna inanırlar. Fakat Melike İstanbul’da bir ormanda açlık sınırında hayatta kalmaya çalışan biridir. Bir gazete de burç yorumları yazma işini almıştır.
7
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Güneşin Kızları
35 yaşında olan bir edebiyat öğretmeni kadının yıllar boyunca nefret ettiği bir adam ile aynı çatının altında yaşamasından sonra en küçük kızı Pelin’in doğumundan sonra Zafer’le boşanırlar. Yurt dışına giden Zafer’in ardından Güneş üniversite eğitimini tamamlayarak edebiyat öğretmeni olur. 3 kız evladı ile tek başına hayatta kalabilmek için giriştiği mücadeleyi anlatan Güneşin Kızları dizsi hem komedi hem de dram içermektedir.