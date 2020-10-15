En İyi Burcu Özberk Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burcu Özberk Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Hacettepe Üniversitesinde Tiyatro eğitimi alan güzel oyuncu ilk defa televizyon deneyimini tüm dünyada konuşulan ve çok sevilen Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaşamıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 2013 senesinde Huricihan Sultan rolünü üstlenmiştir. Ardından ise yıldızının parlamasını sağlayan ve çok sevilen bir dizi olan Güneşin Kızları isimli dizide Nazlı karakterine hayat vermiştir. Nazlı karakteri Burcu Özberk’in daha fazla parlamasına ve kariyerinde sıçrama yaşamasına neden olan bir basamak olmuştur. Ardından Aslan Ailem isimli dizide oynamıştır. Sonrasında ise Afili Aşk isimli dizide oynayarak kariyerine hızla tırmanmış ve bu dizideki rolü ile ödül kazanmıştır. Afili Aşk dizisi Özge Özberk’in hayatındaki dönüm noktası olan dizilerden biridir. 2020 yılında Ekim ayında ise Çocukluk isimli dizide Ayşegül karakterine hayat vermiştir. Tüm güzel dizi işlerinin yanı sıra bazı tiyatro oyunlarında rol almış aynı zamanda sinema filmlerinde karakterlere hayat vermiştir. Sevilen oyuncu giderek kariyer basamaklarını daha hızla tırmanıyor. İşte Burcu Özberk’in en çok izlenen dizilerinin listesi.