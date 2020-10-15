En İyi Burcu Biricik Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burcu Biricik Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Beni Böyle Sev Genç yaşta evlenme kararı alan gençler birlikte güçlüklerin üstesinden gelebileceklerine inanmışlardır. Ömer zengin, yakışıklı ama hiç şımarık bir karakter değil, içine kapanık ve hayatı kabullenmeye istekli, Ayşem ise Hayatın tüm acılarına nasıl direneceğini, onları oyuna çevireceğini, mutlu yaşayacağını ve nasıl güleceğini çok iyi biliyor. Üniversite öğrencileri, aile üyeleri, arkadaşları, ev sahipleri, oda arkadaşları ve meslektaşları, sadece hayata hazırlanırlar ve etraflarında farklı bir hayat yaşarlar. Bir aşk ve evlilik öyküsü, samimi bir anlatımla, büyük bir komplo yaratmadan güzel bir şekilde anlatılmış bir aile hikayesi.