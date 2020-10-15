En İyi Burcu Biricik Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burcu Biricik Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Burcu Biricik başarılı dizilere ve filmlere imza atmış ülkemizin önemli oyuncularından bir tanesidir. Özellikle son zamanlarda başarıları ile adından çokça söz ettirmektedir. Burcu Biricik filmleri ve dizileri hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, en iyi Burcu Biricik dizileri hangileridir? İşte, detaylar.
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1
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Burcu Biricik 4 Mayıs 1989'da Antalya'da dünyaya geldi. 2006 Antalya güzellik yarışmasında Akdeniz'in Kraliçesi seçildi. Liseden mezun olduktan sonra katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül kazanarak profesyonel oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.
2
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8. Gün
Bu dünyaya gelişiyle annesinin baharı olmuş dolayısıyla kendisine Bahar adı konmuştur. Bahar herhangi bir taktiği olmayan basit bir kız. Annesi sayesinde zengin, rahat ve huzurlu bir hayata sahiptir. Babasının ise hiç tanımamıştır. Ancak Bahar'ın hayatı hiç ummadığı bir anda altüst olacaktır
3
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Beni Böyle Sev
Genç yaşta evlenme kararı alan gençler birlikte güçlüklerin üstesinden gelebileceklerine inanmışlardır. Ömer zengin, yakışıklı ama hiç şımarık bir karakter değil, içine kapanık ve hayatı kabullenmeye istekli, Ayşem ise Hayatın tüm acılarına nasıl direneceğini, onları oyuna çevireceğini, mutlu yaşayacağını ve nasıl güleceğini çok iyi biliyor. Üniversite öğrencileri, aile üyeleri, arkadaşları, ev sahipleri, oda arkadaşları ve meslektaşları, sadece hayata hazırlanırlar ve etraflarında farklı bir hayat yaşarlar. Bir aşk ve evlilik öyküsü, samimi bir anlatımla, büyük bir komplo yaratmadan güzel bir şekilde anlatılmış bir aile hikayesi.
4
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Düşman Kardeşler
Aşkların yaşandığı bir Trakya komedisi olan dizide hayatın içinden pek çok komik anlar vardır. Bu hikaye kendi dünyasında yaşamakta olan pek çok Anadolu insanının hikayelerinin bir karmasıdır. Dizi ilk andan izleyicileri içine almaktadır.
5
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Fatma
Burcu Biricik Netflix'in yeni Türk dizilerinden biri olan Fatma'nın başrolünde oynuyor. Netflix Türkiye'nin ilk seri katil dizisi olacak olan Fatma'da Burcu Biricik Fatma isimli bir hizmetçiyi canlandırmaktadır. Fatma'nın kocası Zafer cezaevinden çıktıktan sonra kaybolur. Kocasını aramaya başlayan Fatma, bu dönemde beklenmedik bir cinayet işleyecekti.
6
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Hayat Şarkısı
Dizinin genel hikayesi, aynı köyde doğup büyüyen kan kardeşler Bayram ve Salih'i konu alıyor. Çocuklarını küçük yaşlarda birbirleri ile evlendireceğine söz veren bu ikili çocukları büyüyene kadar farklı yerlerde yaşıyorlar. Mudanya yakınlarındaki Güzelköy'de doğup büyüyen Bayram'ın tek arkadaşı ve kan kardeşi Salih birlikte büyüdüler. Sonrasında aralarında çıkan bir anlaşmazlık sebebi ile bunu yoluna koymak için çocukları Melek ile Kerem'i evlendirmeye karar verdiler. Çocukları büyüyüp evlilik yaşına gelene kadar farklı şehirlerde yaşamaya devam ettiler. Bayram, iki çocuğu olmasına rağmen, İstanbul'da kendi işini kurmasına, ailesinin yanına yerleşmesine ve bir servet kazanmasına rağmen verdiği sözü unutmadı.
7
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Kuzgun
"Kuzgun" dizisinde Barış Arduç Kuzgun karakterini oynarken, Burcu Biricik ise sevgilisi Dila karakterine hayat vermektedir. Kuzgun polis babası şehit olmuş ve onun intikamını almak adına 20 yıl beklemiştir. Dila ise Kuzgun ile yolları kesişecek olan oldukça başarılı bir avukat rolündedir.
8
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Şeref Meselesi
Yiğit ile Emir iki kardeştir. Emir Yiğit'in aksine çekici, canlı ve dışa dönük bir genç olan Yiğit, görünüşünden çok düşüncelerine güvenen zeki ve çalışkan bir gençtir. Zıt dünyalarına rağmen, birbirine bağlı bu iki kardeşin dünyaları, büyükbabalarının ve babalarının ölümüyle alt üst oldu. İstanbul'a taşındıklarında Sibel'in (Yasemin Allen) soğuk ve can yakıcı güzelliği iki kardeşin ilgisini çeker ve kızın yakın arkadaşları Derya (Şükran Ovalı) ve Kübra (Burcu Biricik) ilk görüşte Yiğit'e aşık olur.