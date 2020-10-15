En İyi Burak Özçivit Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burak Özçivit Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türkiye'nin en yetenekli ve aynı zamanda en yakışıklı oyuncuları arasında Burak Özçivit geliyor. Son dönemlerde kuruluş Osman dizisinin başrolü ile öne plana çıkan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda oldukça fazla sayıda dizide rol aldı. İşte En iyi Burak Özçivit dizileri - Yeni ve eski en çok izlenen Burak Özçivit dizileri listesi ve önerisi (2020).
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1
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Türk dizilerinin en çok aranan oyuncuları arasında yer alan Burak Özçivit, küçük rollerle başladığı dizi hayatına zaman içerisinde başroller ile devam etti. En son kuruluş Osman dizisi ile beraber yeniden gündeme gelen yakışıklı oyuncu, aynı zamanda yeteneği ile dikkatleri üzerine toplamayı devam ediyor.
2
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Baba Ocağı
Halil Efe Muğla'nın Bozüyük köyünde çiftçilikle uğraşan biridir. Üniversitede okuyan oğullarının 2 yılda devamsızlıktan kaldığını öğrenince, onları çalıştırmak için köye getirir. Bu andan itibaren iki kardeşin trajikomik hikayesi ön plana çıkar. Burak Özçivit'in sevilen dizileri içerisinde yer alıyor.
3
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Küçük Sırlar
Sinem Kobal ile başrolünü paylaştığı Küçük Sırlar dizisi ile Burak Özçivit dikkatleri üzerine topladı. İstanbul'un zengin ailelerinin çocuklarının gösterişli hayatının çarpıcı şekilde anlatıldığı dizi, 2010 yılında oldukça fazla dikkatleri üzerine çeken dizilerden biridir.
4
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Kuruluş Osman
Osmanlı döneminin kuruluş yıllarını anlatan kuruluş Osman, başrollerinde Burak Özçivit'in oynadığı en kaliteli yapımlar içerisinde geliyor. Osmanlı Devleti'ni kuran hükümdar olarak Osman'ı canlandıran Burak Özçivit, oynadığı rol ile oldukça beğeni toplamış durumda. Hala devam eden yapım son dönemlerin sevilen dizileri içerisinde yer alıyor.
5
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Kara Sevda
Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı Kara Sevda reyting rekorları kıran ve en çok sevilen diziler içerisinde yer alıyor. Maden mühendisliğini kazanan Kemal, aynı dönemlerde Nihan isimli zengin bir kızla tanışır. Her ne kadar birbirlerine aşık olsalar da Nihan başka biriyle evlenir. Kemal intikam almak ister ve yıllar sonra büyük bir şirketin başında Nihan’ın karşısına çıkar.
6
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Muhteşem Yüzyıl
Kanuni Sultan Süleyman dönemini anlatan muhteşem yüzyıl, dönemin en çok izlenen ve reyting rekoru kıran diziler içerisinde yer alıyor. Bu dönem dizisi içerisinde ise Burak Özçivit Malkoçoğlu rolünde ön plana çıkmaktadır. Oyunu başarıyla yürüten Burak Özçivit burada önemli bir üne sahip oldu.
7
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Zoraki Koca
Zengin bir işadamının uçarı ve çapkın oğlu olan Ömer (Burak Özçivit), aynı zamanda yakışıklılığıyla kızlar tarafından çok beğenilmektedir. Arkadaşlarıyla Ayşe isimli bir kızı tavlamak için bahse giren Ömer, kendini bir anda Ayşe ile nikah masasında bulur. Bu andan itibaren ikili arasındaki çekişmeli ve eğlenceli konu başlar.
8
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Çalıkuşu
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden televizyona aktarılmış olan Çalıkuşu, Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı aşk hikayelerinden biridir. Fahriye Evcen ile başrollerini paylaştığı bu aşk dizisi, dönemin en çok izlenen yapımları arasında geliyor.