En İyi Burak Özçivit Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Burak Özçivit Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Zoraki Koca Zengin bir işadamının uçarı ve çapkın oğlu olan Ömer (Burak Özçivit), aynı zamanda yakışıklılığıyla kızlar tarafından çok beğenilmektedir. Arkadaşlarıyla Ayşe isimli bir kızı tavlamak için bahse giren Ömer, kendini bir anda Ayşe ile nikah masasında bulur. Bu andan itibaren ikili arasındaki çekişmeli ve eğlenceli konu başlar.