En İyi Bruce Willis Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Willis Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yabancı aktörler arasında en sevilen aktörlerden biri Bruce Willis'tir. Ülkemizde özelikle aksiyon filmleriyle tanınmaktadır. Aksiyon filmi tutkunları özellikle Bruce Willis filmleri için internette arama yapmaktadırlar. İşte, Bruce Wilis filmleri için hazırladığımız liste.
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1
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Bruce Willis Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmış olan çok başarılı bir oyuncudur. Amerikan asıllı olan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willis, ününe Moonlighting (Mavi Ay) adlı televizyon dizisinde David Addison rolüyle bugünkü ününe kavuşmuştur. 19 Mart 1955 doğumlu olan Bruce Willis ordu mensubu bir babanın oğludur. Başlangıçta bir fabrikada ulaştırma görevlisi olarak çalışarak yaşanan bir iş kazasından sonra radikal bir karar alarak hayatını mavi gömlekli bir işçi olarak geçirmemek ister ve her şey bu şekilde başlar. Üç çocuk babası olan ünlü aktörün çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Dünya üzerinde çok fazla hayranı olan yakışıklı aktörün filmleri Türkiye'de de oldukça popülerdir. Dünya'da bu kadar tanınan ünlü ve yakışıklı aktör Bruce Willis'in yeni ve eski en çok izlenen filmleri sizler için hazırladık.
2
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Ucuz Roman
Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı bu filmde Honey Bunny ve Pumpkin, küçük ve birbirine aşık soyguncudur. Jules ve Vincent Vega ise patronlarına ödemeyi sağlamayan kişileri öldürmekle görevi olan iki kişidir. Bu sırada ise para karşılığında hile yapmayı kabul etmeyen cesur boksör şehirden kaçar ve bir şekilde birbiriyle alakası olmayan kişiler bir arada bulunur.
3
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Altıncı His
Dram ve gerilim türündeki bu filmde psikiyatr olan Crowe, geçmişinde yaşamış olduğu çok korkunç bir tecrübeyi dün gibi hatırlayarak uzun bir süre mesleğini yapmayı bırakır. Küçük bir çocuğa yardım için doktorluğunu yapmış olan Crowe, küçük çocuğun daha önce hiç kimseye anlatmadığı sırlarını paylaştığı kişi olur.
4
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Günah Şehri
Marv karakteri, aşık olduğu kadın ile ilk kez bir geceyi geçirir. Sonrasında ise ertesi sabah sevdiği kadını yanı başında ölü bulur. Cinayetin esas zanlısı kendisi sayılır ve Marv, polisten kaçarak gerçek katilin peşine düşer.
5
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Ölümsüz
Bruce Willis'in başrolünde olduğu Ölümsüz filminde tüm yolcuların hayatlarını kaybedeceği tren kazasından kurtulmayı başaran tek kişi David Dunn olur. İşin daha ilginç tarafı ise Dunn'ın bir tek yara bile almadan kazadan kurtulmuş olmasıdır.
6
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5. Element
Filmin yönetmenliğini Luc Besson üstlenir. Kötülüğün dünyayı yok etmemesi için yeni önlemler ve tedbirler aranmaktadır. Leeloo ise bu kötülüğün karşısında dikilecek olan saf yaratıktır. Bu tehlikeye karşı çözümler aramakta olan Leeloo, beşinci elementi aramaya başlar. Bunun için ise kendisine şoför olarak görev yapan Korben Dallas yardım eder.
7
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Rehine
Polis olarak görev yapmakta olan Jeff Talley'in asıl görevi rehineler için görüşmeler ve arabuluculuk yapmaktır. Kariyerlerinde yaşamış olduğu bir başarısızlık sebebi ile, tayin talebi ile şehir dışına çıkarak karısı ve kızını bırakıp uzaklaşmak ister. Gitmiş olduğu yerde bir hırsızlık olayı ile ilgili işler yolunda gitmeyince hırsızlık yapan üç fail, şüphelenilmeyen bir aileyi rehin alır.
8
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Gecenin Rengi
Renk körü olan bir psikiyatrist, öldürülen bir arkadaşından grup terapisini devralır. Aynı günlerde kimliği belirsiz katil tarafından kendisi takip edilmeye başlar. Yeni devralmış olduğu grup terapisindeki kişilerin tuhaf bir şekilde, birlikte olmuş olduğu genç bir kadınla bağlantısı bulunur.
9
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Güneşin Gözyaşları
A.K Waters acil olan ve özel bir görev için Nijerya'ya gönderilir. Görevin amacı ise oradaki insanlara yardımcı olmak için orada görev yapmakta olan idealist bir doktoru kurtarmaktır. Savaş, Aksiyon ve Dram türünde bir filmdir.
10
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Suretler
Bir üniversite öğrencisinin öldürülmesini konu alan bu filmde Bruce Willis, Federal ajanını canlandırır. Bu öğrenci, kişilerin kendilerini kusursuz robot versiyonlarına sahip olabilmelerin sağlayan ürünü suret olgusunun üreticisi olan kişiyle önemli bir bağlantısının olması ortaya çıkar.
11
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16 Blok
Bir dedektife sıradan ve başka bir dedektifin burun kıvıracağı görev verilir. Çok konuşma meraklısı olan bir tanık koruma altındadır ve karakola sadece 16 blok ötede bir mahkeme salonuna götürülmesi gerekir.