En İyi Bruce Willis Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Willis Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Bruce Willis Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmış olan çok başarılı bir oyuncudur. Amerikan asıllı olan sinema oyuncusu ve müzisyen Bruce Willis, ününe Moonlighting (Mavi Ay) adlı televizyon dizisinde David Addison rolüyle bugünkü ününe kavuşmuştur. 19 Mart 1955 doğumlu olan Bruce Willis ordu mensubu bir babanın oğludur. Başlangıçta bir fabrikada ulaştırma görevlisi olarak çalışarak yaşanan bir iş kazasından sonra radikal bir karar alarak hayatını mavi gömlekli bir işçi olarak geçirmemek ister ve her şey bu şekilde başlar. Üç çocuk babası olan ünlü aktörün çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Dünya üzerinde çok fazla hayranı olan yakışıklı aktörün filmleri Türkiye'de de oldukça popülerdir. Dünya'da bu kadar tanınan ünlü ve yakışıklı aktör Bruce Willis'in yeni ve eski en çok izlenen filmleri sizler için hazırladık.