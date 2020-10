En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Way of the Dragon Türkiye'de ''Ejderin Dönüşü'' olarak gösterime giren film, İtalya'nın başkenti Roma'da çekildi. Bruce Lee'nin yönetmenliğini yaptığı tek film olan Way of the Dragon filminin oyuncu kadrosunda Chuck Norris ve Nora Mirao da yer alıyor. Hong Kong'lu bir gencin İtalyan mafyasına karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmin Imdb puanı 7.3.