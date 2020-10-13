En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Enter the dragon / Ejder Kalesi Ejder'in Üç Fedaisi ismiyle bilinen Enter The Dragon, Bruce Lee'nin en çok izlenen filmlerinin başında geliyor. ABD - Hong Kong ortak yapımı olan film, ''Ejder Kalesi'' adı verilen yerde gerçekleştirilen dövüş turnuvasını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, John Saxon ve Jim Kelly gibi yıldız isimler de yer alıyor.