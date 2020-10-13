MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Efsane aktör ve dövüş sanatları uzmanı Bruce Lee, 27 Kasım 1940 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Çin kökenli oyuncunun tam adı Bruce Jun Fan Lee'dir. Usta oyuncu, birçok farklı alanda eğitim gördü. Eğitimini aldığı dövüş sanatlarını birleştirerek kendine özgü bir sistem geliştirdi. Yer aldığı sinema projelerinde dövüş stili ile fark yaratan Bruce Lee, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Baş rolde oynadığı ilk film, 1971 yılında çekilen Big Boss filmidir. Türkiye'de ''Patron Benim'' adıyla gösterime giren yapım, oyuncunun en çok izlenen ve beğenilen filmlerinin başında geliyor. 20 Temmuz 1973 tarihinde beyin travması geçiren oyuncu, Washington'daki Lake View mezarlığına defnedildi. Rahatsızlandığı sırada yazmaya başladığı ''Jeet Kune Da Tao'' adlı kitap, daha sonra eşi Linda Lee Cadwell tarafından tamamlanmıştır. Kitap, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede onlarca baskı yaptı. Bruce Lee'nin hayatını anlatan Birth of the Dragon filmi, 2016 yılında gösterime girdi. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Bruce Lee filmlerini listeledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Way of the Dragon
Abone Olgoogle-news

Way of the Dragon

Türkiye'de ''Ejderin Dönüşü'' olarak gösterime giren film, İtalya'nın başkenti Roma'da çekildi. Bruce Lee'nin yönetmenliğini yaptığı tek film olan Way of the Dragon filminin oyuncu kadrosunda Chuck Norris ve Nora Mirao da yer alıyor. Hong Kong'lu bir gencin İtalyan mafyasına karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmin Imdb puanı 7.3.

2The Big Boss / Patron Benim
Abone Olgoogle-news

The Big Boss / Patron Benim

Bruce Lee'nin ''Chen'' adlı bir fabrika işçisini canlandırdığı The Big Boss Tayland'da çekildi. Çalıştığı buz fabrikasında kaybolan iş arkadaşlarının izini süren Chen, çok geçmeden iki arkadaşının da öldürüldüğünü öğrenir. Bir intikam hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda Lo Wei oturuyor.

3Dedektif Marlowe
Abone Olgoogle-news

Dedektif Marlowe

Suç - gizem türündeki filmde Bruce Lee, Winslow Wrong karakterini canlandırıyor. James Garner ve Rita Moreno'nun da yer aldığı yapım, 1969 yılında gösterime girdi.

4Game of Death / Ölüm Oyunu
Abone Olgoogle-news

Game of Death / Ölüm Oyunu

Robert Clouse tarafından yönetilen Game of Death, Bruce Lee'nin rol aldığı son filmdir. Beyninde tümör bulunan Lee, doktorunun tüm ikazlarına rağmen filmin çekimlerine devam etmiştir. Kerim Abdül Jabbar ile Bruce Lee'nin dövüştüğü sahne, sinema tarihinin en kült sahnelerinden biridir.

5Enter the dragon / Ejder Kalesi
Abone Olgoogle-news

Enter the dragon / Ejder Kalesi

Ejder'in Üç Fedaisi ismiyle bilinen Enter The Dragon, Bruce Lee'nin en çok izlenen filmlerinin başında geliyor. ABD - Hong Kong ortak yapımı olan film, ''Ejder Kalesi'' adı verilen yerde gerçekleştirilen dövüş turnuvasını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, John Saxon ve Jim Kelly gibi yıldız isimler de yer alıyor.

6Fist of Fury / Öfkenin Yumruğu
Abone Olgoogle-news

Fist of Fury / Öfkenin Yumruğu

22 Mart 1972 tarihinde gösterime giren Fist of Fury'de öldürülen hocasının öcünü almak isteyen ''Chen Zhen'' adlı bir karakterin yaşadıkları anlatılıyor.

7Ren Hai Gu Hong / Yetim
Abone Olgoogle-news

Ren Hai Gu Hong / Yetim

Yetim, Bruce Lee'nin Hong Kong'da oynadığı son filmdir. Au Yeung Tin'in aynı adlı romanından uyarlanan film, 1960 yılında gösterime girdi ve film eleştirmenlerinden tam not aldı.

8The Kid / Oğlum
Abone Olgoogle-news

The Kid / Oğlum

Bruce Lee'nin henüz 10 yaşındayken rol aldığı The Kid, dönemin en ünlü rejisörlerinden biri olan Fung Fung tarafından yönetildi.

9Fırtına
Abone Olgoogle-news

Fırtına

İlk gösterim tarihi 14 Mart 1957 olan Fırtına filminde, Bruce Lee, ''Chow Chung'' rolüyle karşımıza çıkıyor.

10In The Face of Demolition
Abone Olgoogle-news

In The Face of Demolition

1953 yılında gösterime giren yapım, ''En İyi Film'' başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi