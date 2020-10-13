En İyi Bruce Lee Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bruce Lee Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Efsane aktör ve dövüş sanatları uzmanı Bruce Lee, 27 Kasım 1940 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Çin kökenli oyuncunun tam adı Bruce Jun Fan Lee'dir. Usta oyuncu, birçok farklı alanda eğitim gördü. Eğitimini aldığı dövüş sanatlarını birleştirerek kendine özgü bir sistem geliştirdi. Yer aldığı sinema projelerinde dövüş stili ile fark yaratan Bruce Lee, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Baş rolde oynadığı ilk film, 1971 yılında çekilen Big Boss filmidir. Türkiye'de ''Patron Benim'' adıyla gösterime giren yapım, oyuncunun en çok izlenen ve beğenilen filmlerinin başında geliyor. 20 Temmuz 1973 tarihinde beyin travması geçiren oyuncu, Washington'daki Lake View mezarlığına defnedildi. Rahatsızlandığı sırada yazmaya başladığı ''Jeet Kune Da Tao'' adlı kitap, daha sonra eşi Linda Lee Cadwell tarafından tamamlanmıştır. Kitap, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede onlarca baskı yaptı. Bruce Lee'nin hayatını anlatan Birth of the Dragon filmi, 2016 yılında gösterime girdi. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Bruce Lee filmlerini listeledik.
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1
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Way of the Dragon
Türkiye'de ''Ejderin Dönüşü'' olarak gösterime giren film, İtalya'nın başkenti Roma'da çekildi. Bruce Lee'nin yönetmenliğini yaptığı tek film olan Way of the Dragon filminin oyuncu kadrosunda Chuck Norris ve Nora Mirao da yer alıyor. Hong Kong'lu bir gencin İtalyan mafyasına karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmin Imdb puanı 7.3.
2
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The Big Boss / Patron Benim
Bruce Lee'nin ''Chen'' adlı bir fabrika işçisini canlandırdığı The Big Boss Tayland'da çekildi. Çalıştığı buz fabrikasında kaybolan iş arkadaşlarının izini süren Chen, çok geçmeden iki arkadaşının da öldürüldüğünü öğrenir. Bir intikam hikayesini anlatan filmin yönetmen koltuğunda Lo Wei oturuyor.
3
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Dedektif Marlowe
Suç - gizem türündeki filmde Bruce Lee, Winslow Wrong karakterini canlandırıyor. James Garner ve Rita Moreno'nun da yer aldığı yapım, 1969 yılında gösterime girdi.
4
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Game of Death / Ölüm Oyunu
Robert Clouse tarafından yönetilen Game of Death, Bruce Lee'nin rol aldığı son filmdir. Beyninde tümör bulunan Lee, doktorunun tüm ikazlarına rağmen filmin çekimlerine devam etmiştir. Kerim Abdül Jabbar ile Bruce Lee'nin dövüştüğü sahne, sinema tarihinin en kült sahnelerinden biridir.
5
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Enter the dragon / Ejder Kalesi
Ejder'in Üç Fedaisi ismiyle bilinen Enter The Dragon, Bruce Lee'nin en çok izlenen filmlerinin başında geliyor. ABD - Hong Kong ortak yapımı olan film, ''Ejder Kalesi'' adı verilen yerde gerçekleştirilen dövüş turnuvasını konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, John Saxon ve Jim Kelly gibi yıldız isimler de yer alıyor.
6
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Fist of Fury / Öfkenin Yumruğu
22 Mart 1972 tarihinde gösterime giren Fist of Fury'de öldürülen hocasının öcünü almak isteyen ''Chen Zhen'' adlı bir karakterin yaşadıkları anlatılıyor.
7
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Ren Hai Gu Hong / Yetim
Yetim, Bruce Lee'nin Hong Kong'da oynadığı son filmdir. Au Yeung Tin'in aynı adlı romanından uyarlanan film, 1960 yılında gösterime girdi ve film eleştirmenlerinden tam not aldı.
8
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The Kid / Oğlum
Bruce Lee'nin henüz 10 yaşındayken rol aldığı The Kid, dönemin en ünlü rejisörlerinden biri olan Fung Fung tarafından yönetildi.
9
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Fırtına
İlk gösterim tarihi 14 Mart 1957 olan Fırtına filminde, Bruce Lee, ''Chow Chung'' rolüyle karşımıza çıkıyor.
10
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In The Face of Demolition
1953 yılında gösterime giren yapım, ''En İyi Film'' başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.