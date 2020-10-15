En İyi Brezilya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brezilya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Dizi kategorilerinde Brezilya geçmişten günümüze en iyi pembe diziler kategorisi arasına girmeyi başarmıştır. Özellikle de ülkemizde oldukça tutulan brezilya dizileri pek çok kategoride izleyiciye sunulmuştur. Ülkemizde yayınlanan dizilerin günlerce kendinden söz ettirmesi bunu gösterir bir kanıttır. Dizi severlerin vazgeçilmezi olan brezilya dizileri internet üzerinden de yoğunlukla takip edilmektedir. Eski ve yeni brezilya dizileri konularında yapılan araştırmalar dikkatten kaçmamaktadır. Bu nedenle yazımızda; en iyi Brezilya dizileri hangileridir? Yeni ve eski en çok izlenen Brezilya dizileri listesi ve önerisi (2020) nedir? İşte, tüm detaylar.
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1
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Geçmiş yıllardan bu güne kadar oldukça popüler olan pembe diziler Brezilya’ya aittir. Pembe dizide sevilen karakterleri dünya ile buluşturan Brezilya dizi oyuncuları; dizi severleri günlerce kendilerine bağlamaktadır. Sizler için 10 tane en çok izlenen Brezilya dizisini derledik;
2
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Aşkın Peşinde
2001 yılında izleyici ile buluşan dizi; birbirlerine çok düşkün olan iki kardeşten birisinin ölümü üzerine gerçekleşen sıra dışı olayları konu alıyor. Brezilyanın en ünlü iş adamlarından Leonidas Ferraz’ın çocukları olan Lucas ve Diago fas yolculuğunun ardından birbirlerinden ayrılmak zorunda kalırlar.
3
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Cupcake&Dino: General Services
Animasyon severler için Kanada ve Brezilya ortak yapımı bir dizidir. Girişimci bir ruha sahip cupcake ve neşeli dinozor kardeşinin yardım maceralarını konu alan dizi 2018 yapımı olarak karşımıza çıkıyor.
4
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Bom Dia, Veronica
Arkadaşlık sitesine dadanmış olan bir sapığın peşine düşen kadın polisin ortaya çıkardığı komplo ağını ortaya çıkarmasını konu alıyor. Korkunç bir sırrı taşıyan karı koca ve bu sırrı saklamak üzere kurulan komplo ağı polisiye ve dram türünde anlatılıyor.
5
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Köle Isaura
1976 yapımı dizi yayınlandığı günden bu yana oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin konusu bir çiftlikte köle olarak dünyaya gelen Isaura’nın zor ve yıpratıcı kaderini anlatıyor. Çiftlik sahibinin oğlunun bu güzel köleye aşık olması her şeyi daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirir.
6
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Mystery Lab
2020 yapımı olan dizi animasyon ve belgesel dalında ilgi çekici sahneler imza atıyor. Yaratıcısı Felipe Casttanhari’nın ismi ile başrol oyuncusunun isminin aynı olması dikkat çekicidir. Tarih, gizem, bilim ve mucizeleri incelerken akıllara durgunluk veren gerçeklerin açığa çıkmasını konu alıyor.
7
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Onisciente
Bir şehrin vatandaşlarının her biri 7/24 gözetlenmektedir. Bir cinayeti çözmek zorunda kalan teknisyen de gözetleme dronlarını kullanarak farkl maceralara kapı aralayacaktır. Bilim kurgu adına muhteşem sahnelerin yer aldığı dizinin yaratıcısı ise Pedro Aguilera’dır.
8
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Samantha
80’lerde çocuk yıldız olan Samantha; dikkatleri yeniden üzerine çekmek için kalan şöhretine tutunmak ister. Bu sırada komik ve aptalca işlerle ortaya bir komedi dizisi çıkar. 2018 yılına ait dizinin yönetmeni ve yaratıcısı Guimarães Felipe Braga’dır.
9
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The Chosen One
Mauricio Katz ve Pedro Peirano’nun yaratıcılığını üstlendiği dizi ücra bir köyde gerçekleşiyor. Bu ücra pantanal köyüne zika aşısı getirmeye çalışan üç doktor ve bir şifacıyı konu alan dizi 2019 yılı yapımı bir dizidir. Üç doktor giderek şifacının gizemli tarikatının içerisinde kendilerini bulurlar.
10
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Ultimate Beastmaster
Amerikan ve Brezilya ortak yapımı olan dizide ABD ve diğer ülkelerden gelen seçkin sporcular konu alınıyor. Sporcular kendi kişisel zaferleri ve ulusal onur için mücadele ediyorlar. Sylvester Stallone ve Dave Broome’nin 2017 yılı yapımı dizi yayınlandığı günden bu yana ilgi çekmeye devam ediyor.
11
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Spectros
2020 yapımı olan fantastik ve gerilim türünde bir dizi olarak karşımıza çıkıyor. Senarist ve yönetmenliği; Douglas Petrie ve Antönio de Freitas paylaşıyor. Yanlışlıkla Japon şinta hayaletleri ve Brezilya cadı öğretisi çatışması arasında kendisini bulan bir grup gencin öyküsünü anlatıyor.