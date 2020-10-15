En İyi Brezilya Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brezilya Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Köle Isaura 1976 yapımı dizi yayınlandığı günden bu yana oldukça geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin konusu bir çiftlikte köle olarak dünyaya gelen Isaura’nın zor ve yıpratıcı kaderini anlatıyor. Çiftlik sahibinin oğlunun bu güzel köleye aşık olması her şeyi daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirir.