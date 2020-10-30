En İyi Bradley Cooper Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bradley Cooper Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Bradley Cooper oldukça tanınmış olan bir aktördür. Çok sayıda filmde yer almış olan ünlü oyuncunun filmleri internette en çok aranan filmlerdendir. Yeni ve eski en çok izlenen Bradley Cooper filmleri hangileridir? En iyi Bradley Cooper filmlerini sizler için derledik.
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1
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5 Ocak 1975 doğumlu olan Bradley Cooper, Amerikan asıllıdır. Alias dizisindeki rolüyle tanınmış olan yakışıklı oyuncu birden fazla önemli rollerde yer almıştır. Altın Küre ve Oskar gibi ödüllere aday gösterilmiştir. Son olarak 2015 senesinde American Sniper filmiyle 3. kez Oscar'a aday olarak çok başarılı işlere imza atmış olan Cooper, People dergisinde yapılan bir ankette yaşayan en seksi erkek seçilmiştir.
2
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Bir Yıldız Doğuyor
Filmde çok yetenekli olan fakat tanınmayan Ally'i keşfettikten sonra Düşüşün eşiğine gelen bir country müzisyeni olan Jackson Maine'i konu alır. Filmin Başrolünü Lady Gaga ve Bradley Cooper paylaşır.
3
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Sevgililer Günü
Sevgililer günü filminde Los Angeles şehrinde bir grubun birbirine geçmiş hikayeleri anlatılır. Kahramanlar sevgililer gününün romantizmi ile birlikte kendi hayatlarında o zamana kadar farkına varamadıkları önceliklerine yer vermeleri gerektiğini fark ederler.
4
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Limit Yok
Film Alan Glynn'in çok satan bir romanından uyarlanmıştır. Yaşamı çok parlak olmayan yazar Eddie'nin eski arkadaşından bir hap ile hayatı değişir. Bu hap ile Eddie'nin beyni tam kapasite çalışmaktadır. Bu ilaç sayesinde Eddie paraya, çekiciliğe ve çok yüksek bir zekaya ulaşır. Aradan çok zaman geçmeden de yan etkileri ortaya çıkmaya başlar.
5
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Felekten Bir Gece
Filmde arkadaşlarının düğününe iki gün kala bekarlığa veda partisi vermek maksadıyla Las Vegas'a giden dört kişiden oluşan arkadaş grubunun, o gece sarhoş olduktan sonra sabah odalarında bir kaplan, tavuklar ve ağlayan altı aylık bir bebek olur. Damar ise ortalıkta yoktur.
6
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Umut Işığım
Hayatında değer verdiği her şeyi yitirmiş bir adam olan Pat Salitano, bu travma sonrasında 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesi gerekir. Buradan çıktıktan sonra ailesinin evine yerleşen Pat, eşi Vicky'i yeniden geri kazanmak ister. Eski eşine ulaşmak için aile dostu Tiffany ona iyilik teklif eder ve Tiffany Pat'a umut ışığı olacak yepyeni bir kapı açacaktır.
7
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Düzenbaz
1970'lerde geçen gerçek bir hikayeden uyarlanan bir filmdir. Usta dolandırıcı Irving Rosenfeld FBI ajanı tarafından yakalanır. Hüküm giymek istemez ve hüküm giymemesinin tek yolu FBI için çalışmaktır.
8
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A Takımı
Dört eski Vietnam askerinin maceralarının üzerine kurulmuş olan filmde, kafadarların üzerine bir suç atılır ve işlemedikleri bir suç yüzünden yargılanırlar. Yeraltı dünyasına yönelerek paralı askerlik yaparlar.
9
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Davetsiz Çapkınlar
Filmde asla olgunlaşamayan, ciddi ilişkilerde bulunamayan bir arkadaş grubunun hikayesi anlatılmaktadır. Bu hikayede söz konusu iki çok yakın dost, kendilerine günlerini gün etmek için özel bir yöntem bulmuşlardır. Düğünlerde aileden biriymiş gibi davranıp hiç tanımadıkları kişilerin düğünlerine katılırlar ve gözlerine bir kız kestirerek onu tavlarlar. Ta ki bir kıza gerçekten aşık olana kadar.
10
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Bay Evet
Jimm Carrey'in üst seviyede bir performans sergilemiş olduğu bu filmde her şeye hayır demeye alışmış Carl Ailesinin komik hikayesini anlatır. Allen kendi isteğiyle bir televizyon programına katılarak her soruya evet cevabı vermek zorunda kalır. Bu zorundalık başlangıçta iyi ilerlerken sonrasında zaman içinde başına bela almasına sebep olacaktır.
11
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Galaksinin Koruyucuları
Evrenin kontrolünü kendi eline geçirmeye çalışanları durdurmak isteyen bir grup suçluların hikayesini konu edinen bu filmde, Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalarak Ronan'la başı derde girer. Quill kendini hiç ilgisi olmayan ve uyumsuz bir ekibin içinde bulmaktadır.