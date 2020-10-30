En İyi Bradley Cooper Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bradley Cooper Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Limit Yok Film Alan Glynn'in çok satan bir romanından uyarlanmıştır. Yaşamı çok parlak olmayan yazar Eddie'nin eski arkadaşından bir hap ile hayatı değişir. Bu hap ile Eddie'nin beyni tam kapasite çalışmaktadır. Bu ilaç sayesinde Eddie paraya, çekiciliğe ve çok yüksek bir zekaya ulaşır. Aradan çok zaman geçmeden de yan etkileri ortaya çıkmaya başlar.