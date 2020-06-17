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GeriKültür Sanat En İyi Brad Pitt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brad Pitt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Brad Pitt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brad Pitt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Brad Pitt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brad Pitt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Film yıldızlarının bazıları vardır ki hayatlarının her bir filmi ve kendi özel yaşantıları ile dünya üzerinde kalıcı izler bırakırlar. İşte bu film yıldızlarından biri de Brad Pitt’dir. En iyi Brad Pitt filmleri hangileridir? İşte, yeni ve eski en çok izlenen Brad Pitt filmleri listesini sizler için derledik.

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Tam adı William Bradley Pitt, 1963 senesinin 18 Aralık gününde Oklahoma’da doğmuştur. Reklamcılık ve gazetecilik okumuş olmasına rağmen oyunculuğa duymuş olduğu ilgi sebebiyle mezun olmasına yakın okulu bırakmış ve Hollywood’a yerleşmiştir. Ailesi dindar olan Pitt tepkilerden çekindiğinden ailesine sanat tasarımı eğitimi almak için Pasadena’ya gitmiş olduğunu söylemiştir. Oyunculuk dersi alırken şoförlük dahil olmak üzere çok sayıda ek iş yapar. 1991 senesinde ise ile başrolünü Johmmy Suede adlı filmde oynar. Yeteneğini ise A River Runs Trough It filmi ile kanıtlamıştır. İlk olarak yakışıklı olması ile tanınan Brad Pitt, Thelma ve Louise isimli film ile birlikte yeteneğiyle kabul görmeye başlamıştır. Ardından kariyeri boyunca birbirinden güzel filmlere imza atmıştır.

21- Tibet’te Yedi Yıl
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1- Tibet’te Yedi Yıl

Avustralyalı olan bir dağcının hedeflediği en büyük nokta Himalayalar’a tırmanmaktır. Alman iktidarından aldığı ekonomik destek ile bu hedefini gerçekleştirmek istemiştir. 1. Dünya Savaşı’nda Alman ordusuna düşman olan İngiliz ordusu kendisini rehin alsa da ellerinden kaçar.

32- 12 Maymun
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2- 12 Maymun

Bir virüs hikayesinin çevresinde dönen bu film 1996 senesinde yayılan virüs sebebiyle dünya yaşanmaz bir yer olmuştur. İnsanlar yaşamlarını yer altında sürdürmektedirler. 12 maymun isimli olan örgüt virüsün yayılmasından sorumludur.

43- Yedi
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3- Yedi

Uyumsuz olan iki polisin başrollerde olduğu ve Hristiyanlık inancında bulunan yedi büyük günahın üzerine kurulmuş senaryosu olan filmdir. Bir seri katil kurbanlarını bu günahlara göre seçmektedir. Seri katile ulaşmak isteyen bu iki polis sayfalarca notu çözmek zorundadır.

54- Fight Club
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4- Fight Club

Bir roman uyarlaması olan bu filmde evinin yanmasının ardından hayatı değişen bir beyaz yakalının uykusuzluk problemleri yaşaması ile bir terapiste gider. Bu terapistte Tyler Durden ile tanışır ve hayatı farklı noktaya gider.

65- Babil
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5- Babil

Faslı olan bir ailenin iki oğlunun babaları ile çakalları öldürebilmek için satın almış oldukları tüfeğin atış mesafesini ölçmek için atış yaparlar. Yanlışlıkla bir turist kafilesini taşıyan otobüsteki Susan’ın yaralanmasına neden olurlar. İşte bu noktadan sonra her şey değişir.

76- Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi
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6- Benjamin Button’un Tuhaf Hikayesi

Birinci Dünya Savaşının bitmesine yakın bir kadın doğum yaparken ölür. Bebeği yaşlı bir adama benzemektedir. Babası tuhaf olan bebeği bir huzurevi merdivenine bırakarak kaçar. Bebeğin çok yaşamayacağını düşünen doktorların aksine bebek yaş aldıkça gençleşir güzelleşir.

87- Soysuzlar Çetesi
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7- Soysuzlar Çetesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun kuşattığı Fransa’nın bir köyünde kendi gözlerinin önünde ailesinin öldürüldüğü Sousanne yeni kimliği ile Paris’e gider. Ailesinin intikamını almak için yemin etmiş olan Sousanne plan yapar ve uygulamaya başlar.

98- 12 Yıllık Esaret
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8- 12 Yıllık Esaret

New York’ta müzik yapan ve 19. Yüzyılda bir siyahi olarak hayat mücadelesi olan Solomon Northup ailesiyle mutlu yaşamaktadır. İş nedeni ile Washington’a gitmesi gerekmesinin ardından olaylar başlar.

109- Vampirlerle Görüşme
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9- Vampirlerle Görüşme

Soylu ve zengin olan bir aileden olan Louise, vampir Lestat’ın kendisini ısırmasıyla vampire dönüşmüştür. Lestat yeni hayatından pek memnun değildir. Yemek yemesi için bir insan öldürmesi gerektiğinden bu duruma alışamamıştır.

1110- Kardeş Gibiydiler
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10- Kardeş Gibiydiler

New York sokaklarında yaşamakta olan dört gencin şehrin önde gelenlerinden bir kişiye trafik kazası ile zarar verirler. Bu kazanın sonrasında bir sene ıslah evinde yaşamalarıyla hayatları değişir.

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