En İyi Brad Pitt Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Brad Pitt Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Tam adı William Bradley Pitt, 1963 senesinin 18 Aralık gününde Oklahoma’da doğmuştur. Reklamcılık ve gazetecilik okumuş olmasına rağmen oyunculuğa duymuş olduğu ilgi sebebiyle mezun olmasına yakın okulu bırakmış ve Hollywood’a yerleşmiştir. Ailesi dindar olan Pitt tepkilerden çekindiğinden ailesine sanat tasarımı eğitimi almak için Pasadena’ya gitmiş olduğunu söylemiştir. Oyunculuk dersi alırken şoförlük dahil olmak üzere çok sayıda ek iş yapar. 1991 senesinde ise ile başrolünü Johmmy Suede adlı filmde oynar. Yeteneğini ise A River Runs Trough It filmi ile kanıtlamıştır. İlk olarak yakışıklı olması ile tanınan Brad Pitt, Thelma ve Louise isimli film ile birlikte yeteneğiyle kabul görmeye başlamıştır. Ardından kariyeri boyunca birbirinden güzel filmlere imza atmıştır.