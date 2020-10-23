En İyi Boks Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Boks Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Boks filmleri günümüzde psikolojik dayanıklılığı ve fiziksel güç ile birleştiren heyecan dolu spor olup bu sporu kapsayan filmlerdir. Sizler için en iyi boks filmleri - Yeni ve eski en çok izlenen boks filmleri listesi ve önerisi nelerdir? Detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.
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1
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Boks filmleri oyuncuların maruz kaldığı yükler, başarılarının hikayeleri ve hayat kavgasının spor ile birleştirilip izleyiciye yansıttığı, çok yoğun duyguların aktarıldığı yapımlar olmaktadır. Sinema türlerinden birisi olan boks filmlerinin genel olarak film sonunda başarı dolu bir hikaye bulunur.
2
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Ali
Efsane boksör olan Muhammed Ali’nin biyografisinin beyazperdeye taşınmasınu konu alan bir filmdir. 2001 yılı yapımı Ali, efsanenin tam gençliğinden ringlerde devleştiği senelere dek her ayrıntıyı seyrettirmektedir, başroldeki Will Smith kendisini başarılı performanslar ile canlandırmıştır.
3
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Fat City
Filmde alkolik boksör, idealist genç çocuk ve yalnız bir kadın yer almakta olup amatör boksta kişisel yenilgilerin ve zaferlerin hikayesi anlatılmaktadır. 1972 yapımı olan bu filmin imdb puanı 7.4 olmaktadır. Fat City, olağanüstü olayların üstesinden gelmek isteyen sıradan insanların zorlu hikayesini yansıtmaktadır.
4
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Million Dollar Baby
Güçlü olan rakiplerine rağmen 2004 yılının En İyi Film Oscar’ı sahibi olan bu film, Clint Eastwood yönetmenliğinde çekilmiştir. Kadın boksör olan Maggie Fitzgerald’ın deneyimli antrenörle çalışarak spora ve hayata dair dersler almasını arasındaki baba ile kız ilişkisini konu almaktadır.
5
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Raging Bull
1980 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.2 olup Martin Scorsese yönetmenliğinde film çekilmiştir. Filmde Robert De Niro yönetmen oyuncu ilişkisinin en ama en başarılı olan örneklerindendir. Bu ikilinin en efsane iş birliklerinden Raging Bull, çevresine de zarar vermekte olan duygu durumu dengesi olan boksörün hayatını ele almaktadır.
6
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Rocky
1976 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.1 olmaktadır. Adını boksör Rocky Balboa’dan almış olan Rocky, günümüze kadar gelmiş en başarılı spor filmlerinin arasında yer almaktadır. Tanınmamış olan boksörün, kasabasını ziyarete gelmiş ağır siklet şampiyonuyla tanışma fırsatı yakalaması ile birlikte zafere giden yoldaki tüm mücadelelerini konu almaktadır.
7
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The Boxer
1980’ler sonu ve 1990’lar başı sinemasına tam bir damga vuran Jim Sheridan ile Daniel Day Lewis iş birliklerine yenisi eklemiştir. IRA terör örgütü üyesi olduğu gerekçesi ile haksız suçlanan ve tam 14 yıl hapis yatmış olan Danny Flynn, filmde özgürlüğüne kavuştuğu zaman kız arkadaşını yakın arkadaşı ile evlenmiş bulur ve IRA bağlantılarını kesmek adına boksörlük kariyerine başlar. Bu film 3 dalda toplam Altın Küre adaylığı elde etmiştir.
8
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The Champ
Bu film Franco Zeffirelli’nin yönetmenliğini yaptığı, eski boksör olan Billy Flynn’nın geri ringlere dönmesi süreçlerini izleyiciye sunmaktadır. Billy’in hayatında hemen hemen en kıymet verdiği eski karısı olan Annie ile boşandıktan sonra da velayetini aldığı oğludur. Hayatının bir rayına oturttuğu zamanlarda Annie ortaya çıkar. Oğlunu görmek istediğini söyler ve Billy Annie’yi kendilerinden uzak tutmak ister. Film konusu bu şekilde devam eder.
9
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The Hurricane
Norman Jewison’ın yönetmenliği yaptığı film, haksız cinayetle suçlanıp hapis cezası çeken boksör Rubin Hurricane Carter’ın aslında masumiyetini kanıtlamak adına verdiği hukuk mücadelesini anlatmaktadır.
10
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The Set-Up
1949 yılı yapımı olan bu film imdb puanı 7.8 olmaktadır. Film siyah beyaz ve gerçek zamanlı çekilmiş, ringlerden sokaklara geçiş yapmaktadır. Film, spor dünyasının şikelerini ve ahlaksızlıklarını içeren, seyirci ve ya boksörlerin farklı parametreler ile sporu algılamalarını sağlamaktadır.
11
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When We Were Kings
Bir boks belgeseli When We Were Kings 1996 yapımıdır. Leon Gast’ın yönetmenliğini yaptığı boks dünyasının en büyük yıldızlarından Muhammed Ali’nin yükselişini konu almaktadır. Bu filmin imdb puanı 8.0 olmaktadır.