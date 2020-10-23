En İyi Boks Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Boks Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Raging Bull 1980 yılı yapımı olan bu filmin imdb puanı 8.2 olup Martin Scorsese yönetmenliğinde film çekilmiştir. Filmde Robert De Niro yönetmen oyuncu ilişkisinin en ama en başarılı olan örneklerindendir. Bu ikilinin en efsane iş birliklerinden Raging Bull, çevresine de zarar vermekte olan duygu durumu dengesi olan boksörün hayatını ele almaktadır.