En İyi Bkm Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bkm Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)

Vizontele Anadolu’da oldukça şirin bir kasabada yaşadıkları dönemin en şaşırtıcı ve en yeni olan teknolojik aracı olan televizyonun gelişiyle mükemmel bir komedi ortaya çıkmıştır. Köyde kendi halinde ve hafif deli olan oğlanı Emin’in filmin ana kahramanı olduğu bu film televizyonun kasaba halkının üstüne yaşadıkları komik zamanları anlatmaktadır.