En İyi Bkm Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bkm Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan’ın ilk olarak BKM tiyatro olarak hayata başlasa da zaman içerisinde gelişerek birçok filme imzasını atmıştır. BKM Organizasyon olarak ilk olarak 2001 senesinin Şubat ayında gösterime ilk proje olan “Vizontele” filmi ile gişede rekor kırmıştır. Çok sayıda başarılı ve gişesi yüksek filmlerin projesi yürütülmüştür. Aynı zamanda Kelebeğin Rüyası isimli film ile Akademi Ödülü dahi alınmıştır. BKM şirketi çok sayıda film projesine imza atarak çok sayıda filmin gişesinin yüksek olmasını ve daha fazla izlenmesini sağlamıştır. Türk sinemasında çok sayıda dram ve komedi filmlerinin çıktığı neredeyse bir film fabrikası olarak adlandırabilecek yapım şirketidir. İşte en çok izlenen en çok sevilen BKM filmleri listesi.
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1
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Kelebeğin Rüyası
Zonguldak’ta yaşamakta olan genç iki şair Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur kasabaya yeni gelmiş olan Belediye Başkanının kızı olan Suzan’a aşık olmalarıyla hikaye başlar. İki arkadaşta Suzan’ı kazanabilmek için iddiaya girip birer şiir yazarlar. Kızın hangi şiiri beğeneceği diğerini aralarından çıkaracaktır.
2
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Vizontele
Anadolu’da oldukça şirin bir kasabada yaşadıkları dönemin en şaşırtıcı ve en yeni olan teknolojik aracı olan televizyonun gelişiyle mükemmel bir komedi ortaya çıkmıştır. Köyde kendi halinde ve hafif deli olan oğlanı Emin’in filmin ana kahramanı olduğu bu film televizyonun kasaba halkının üstüne yaşadıkları komik zamanları anlatmaktadır.
3
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Organize İşler
Asım Noyan isimli başkarakterin önderliğinde bir suç çetesi kurulur. Şans eseri Süpermen Samet isimli iyi niyetli ve masum olan bir adamla bütün işler birbirine karışacaktır. Çetenin oldukça zor durumda kalmasına neden olacaktır.
4
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G.O.R.A
BKM’nin gelmiş geçmiş en iyi Türk bilim kurgu filmidir. Başrolünde Cem Yılmaz’ın olduğu filmde çok sayıda ünlü isim rol almıştır. Uzaylıların kaçırdığı halı ev travel işi yapmakta olan Arif’in hiç bilmediği GORA isimli gezegeni birbirine katması anlatılmaktadır.
5
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Ekşi Elmalar
Belediye reisi olan Aziz Özay ve onun 3 kızının zaman zaman dramatik zaman zaman komedi dolu olan hikâyeleri anlatılır. Dram filmi sevenlerin çok seveceği filmlerden biridir.
6
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Annemin Yarası
Bosna Savaşı dönemlerine dayanan oldukça trajik hikâyesiyle birçok insanı ağlatmıştır. Gerçekleşen trajik olay bir genç oğlanın hayatına sebep olacaktır. Muhteşem kurgusuyla ve oldukça can alıcı sahneleriyle dikkat çeken filmlerden biridir.
7
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Hokkabaz
Kendisine göre iyi bir sihirbaz olan İskender’in en yakın arkadaşı olan Maradona’yla birlikte öncelikle babası olmak üzere çevresindeki herkese bunu kanıtlamaya çalışma çabaları filmin konusudur. Hem dram hem de komedi içeren filmlerden biridir.
8
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Beynelmilel
Film 1982 senesini anlatmaktadır. Cunta döneminde trajik hikâyelerini eğlenceyle ve müzik birleştirerek oldukça trajikomik hikâyelere dönmüştür. Film müzisyenlik yaparak para kazanarak Abuzer, babasına destek sürekli destek olmaya isteyen çalışan Gülendam’ın hikâyelerinin çevresinde dönen filmdir.
9
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Düğün Dernek
Sivas ilinin bir köyünde yaşayan Tüpçü Fikret, Çetin, Saffet ve İsmail’in başından geçen komedi dolu olayların anlatıldığı filmdir. İsmail’in oğlu olan Tarık seneler sonra köyüne geri dönmesiyle hemen evlenmek istediğini söyler ve babası İsmail parasız olmasına rağmen çevresindeki arkadaşlarının yardımıyla düğün hazırlıklarına başlar.
10
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Gişe Memuru
Kült filmlerden biri olan Gişe Memuru yaşamını oldukça monoton yaşayan sürekli aynı şeylerin tekrarlanmasını yaşayan Kenan’ın günlük hayatı izleyicilere ayrılmıştır. Çatalca’nın gişeler bölgesinde çalışan Kemal babası ile yaşayan ve her gün işten eve evden işe giden bir adamdır.