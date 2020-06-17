En İyi Biyografi Filmleri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Biyografi Filmleri Listesi Ve Önerisi (2020)
Yaptıkları ya da yaşadıkları hayat ile örnek olan şahsiyetlerin kendilerinin anlatıldığı filmler biyografi filmleridir. Biyografi filmlerinin çok sayıda seyircisi bulunmaktadır. En iyi biyografi filmleri hangileridir? İşte yeni ve eski en çok izlenen biyografi filmleri listesi ve önerileri.
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1
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Biyografi filmleri ilham alınacak hayata sahip kişilerin ya da tanınmış kişilerin hayatlarını anlatan film türüdür. Biyografi filmleri sayesinde hayran olunan, hayatı merak edilen kişilerin hayatlarına en iyi şekilde dahil olabilmenin fırsatını sunan filmlerdir. Aynı zaman da bir belgesel tadına sahip olan bu filmler izleten herkese ve gelecek nesillere oldukça nemli bilgiler ve tecrübeler aktarır. Biyografi filmleri izleyen herkese bir fikir, bir ışık, bir yol ve bir tecrübe sunar. Biyografi filmleri genel olarak bilinen ve tanınan kişilerin hayatlarında elde etmiş oldukları başarıları konu edinirler. Fakat biyografi filmleri başarı odaklı olan filmlerin yanı sıra gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekilecek kadar dram dolu olan hayat hikayelerini de konu edinir.
2
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1- Yeşil Rehber
Ünlü olan bir piyanist ve onunla birlikte konser turuna giden şoförü olan Tony Lip’i anlatan bir filmdir. İtalyan Amerikan mahallesinde hayatını yaşayan Tony ile Ünlü olan ve bir Afra Amerikalı olan piyanistin konser turuna hazırlanır. Bu yolculukta tehlikeler, nezaketsizlikler ve ırkçılık ile karşılaşacaklardır.
3
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2- Temple Grandin
Otizm aktivisti ve hayvan bilim uzmanı olan Temple Grandin’in yaşadığı mücadeleyi konu edinen bir filmdir. Profesörün gerçek yaşam öyküsünü anlatmaktadır.
4
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3- Akıl Oyunları
Bir matematik dehası olan John Nash’in yaşadığı dram içerikli yaşamını konu edinen bir filmdir. Geniş kitlelerce sevilen ve kült filmler arasına giren filmlerden biridir. Oyun teorisi üzerindeki çalışmaları ile bir deha olduğunu kanıtlayan Nash zamanla kendine olan fazla güveni ile kişiliğinde meydana gelen sorunlarla baş edemeyecektir.
5
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4- Özgürlük Yolu
Oldukça iyi bir üniversiteden başarıyla mezun olan Christopher McCandless kendisine uymadığını düşündüğü sırada hayatı bırakmaya karar veriri. Kimliğini, tüm parasını yakar. Alaska’ya doğru uzun bir yola çıkar. Bu yolda çok sayıda insanla tanışır.
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5- Kelebek ve Dalgıç
Elle Dergisi editörü olan Jean Dominuque Bauby 43 yaşındayken ai şekilde bir beyin kanaması geçirir ve felç kalır. Sadece sol gözünde görme yetisi kalan ve geri kalan bütün uzuvlarının felçli olduğu halde kalır. Fakat o tek gözü ile birlikte umudu ve hayalleri de kendisiyle kalmıştır.
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6- Sol Ayağım
Beyin felci geçirmiş halde dünyaya gelen Christy Brown bu hastalığıyla birlikte tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak ve hareketlerini kontrol edemeyecek şekilde yaşar. Fakat felçten sol ayağının etkilenmemiş olduğunu fark etmesiyle hayatı değişir.
8
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7- 127 Saat
Dağcı olan Aron Ralston’un yaşamış olduğu gerçek hayat hikayesini anlatan bir filmdir. Utah bölgesi yakınlarında oldukça büyük bir kaya parçasının arasına sıkışır. Bunun ardından ise yapabileceği tek şey oradan kurtulanın yolunu bulup, özlediği anne, babasına kavuşmaktır.
9
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8- Umudunu Kaybetme
İki yakasını bir araya getirmeyi başaramayan bir aile babası olan Chris Gardner’ın ailesini ayakta tutabilmek için çok çabalamasına karşın, beş yaşında olan oğlu Christopher’ın annesinin maddi zorluklara dayanmaya direncini neredeyse kaybetmek üzeredir.
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9- Cinderella Man
Ünlü boksör olan James Braddock’un Cinderella Man lakabı ile tanınması ve gerçek hayat öyküsünü anlatan filmdir. ABD’de olan büyük ekonomik krizde yaşamış olduğu sıkıntılı süreçte vermiş oldukları yaşam mücadelesini konu edinen filmdir.
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10- Patch Adams
İntihara meyilli olan biri olarak bir akıl hastanesine girmesinin ardından Hunter, tıp fakültesine okumak için girer. İdealleri olan bir genç olmasıyla okulunda tepki gören Hunter hayata renk katarak tedavi yapmaktadır.