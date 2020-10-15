En İyi Birce Akalay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Birce Akalay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Başarılı oyuncu Birce Akalay, 19 Haziran 1984 tarihinde, İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi, Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun oldu. Rol aldığı ilk dizi, 2007 yılında yayınlanan Asi dizisi oldu. Aynı yıl Son Ders: Aşk ve Üniversite filmiyle sinemaya merhaba dedi. Sizin için yeni ve eski en çok izlenen Birce Akalay dizilerini derledik.
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1
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Birce Akalay 2004 senesinde katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 3. oldu. Yıldız oyuncunun dizi ve televizyon filmleri dışında rol aldığı birçok tiyatro oyunu da bulunuyor. İlk tiyatro deneyimi olan Yedi Kocalı Hürmüz oyununda sergilediği performans ile büyük beğeni topladı. Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı oyununda güzel oyuncuya, İlker Ayrık, Köksal Engür ve Meral Çetinkaya gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor. Birce Akalay, oyunculuktan önce, 2005 - 2009 yılları arasında birçok futbol ve sinema programında sunuculuk yaptı.
2
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Ağlama Anne
13 bölümlük mini dizi Ağlama Anne'nin senaryosu Serdar Oğuz tarafından yazıldı. Birce Akalay, hayat verdiği Alev Fırıncıoğlu karakterleriyle izleyicilerin beğenisini topladı. İlk bölümü 7 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan Ağlama Anne'de iki kız kardeşin verdiği annelik mücadelesi anlatılıyor.
3
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Asi
Oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Çetin Tekindor, Nur Sürer ve Tuba Büyüküstün gibi yıldız isimlerin yer aldığı Asi dizisi 2007 yılında ekranlara merhaba dedi. Çekimleri İstanbul ve Hatay'da yapılan dizi, Kozcuoğlu Ailesinin yaşadıklarını konu ediniyor.
4
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Babil
Psikolojik - gerilim türündeki Babil dizisi, yayımlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi kazandı. Oyuncuların performansı ve orijinal senaryosuyla dikkat çeken dizinin 2. sezonu ise 11 Eylül'de başladı. Yapımda Birce Akalay dışında, Halit Ergenç, Aslı Enver ve Ozan Güven gibi yıldız isimler de yer alıyor.
5
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Böyle Bitmesin
Evliliklerinde sorunlar yaşayan 3 kadının hayatından kesitler sunan Böyle Bitmesin dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Türkiye'deki güncel sorunlara değinen yapım 69 bölüm yayımlandı.
6
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Hayat Bazen Tatlıdır
Birce Akalay'ın ''Hayat'' adlı idealist bir öğretmeni canlandırdığı dizi, sadece 26 bölüm yayımlanmasına rağmen ekranların unutulmaz dizilerinden biri oldu. Hamdi Alkan'ın yönettiği dizide 30 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan final bölümüyle izleyicilere veda etti.
7
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Kış Masalı
Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Cemal Hünal ve Duygu Yetiş'in yer aldığı dizisinde bir aşk üçgeni anlatılıyor. Mahinur Ergun'un yönettiği dizi 11 bölüm yayınlandı.
8
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Küçük Ağa
2 sezon boyunca devam eden Küçük Ağa'nın ilk bölümü 28 Ocak 2014 tarihinde yayınlandı. Birce Akalay, Küçük Ağa dizisinde Sinem Acar karakterini canlandırdı.
9
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Siyah Beyaz Aşk
Birce Akalay'ın ''Aslı Çınar Aslan'' karakterini canlandırdığı Siyah Beyaz Aşk'ın ilk bölümü 26 Ekim 2017 tarihinde yayımlandı. Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerden tam not alan dizi, uzun bir süre en çok izlenen yerli yapımlardan biri oldu. 32 bölüm çekilen dizide Macit Koper ve Muhammed Uzuner gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.
10
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Yer Gök Aşk
Yer Gök Aşk, Birce Akalay'ın ilk rol aldığı, drama türündeki dizidir. Ülkemizde de çok satan The Other Boleyn Girl kitabının uyarlaması olan dizi 3 sezon boyunca ekranların en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Canan Çelik tarafından yönetilen dizinin son bölümü 27 Mayıs 2013 tarihinde yayınlandı.
11
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Evli ve Öfkeli
Komedi türündeki dizi, eşleri tarafından aldatılan 4 kadının intikam öyküsünü konu ediniyor. Yıldız Çağrı Atıksoy ve Ebru Cündübeyoğlu'nun da rol aldığı dizi, 30 bölüm yayımlandı ve 2015 yılında ekranlara veda etti.