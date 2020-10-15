En İyi Birce Akalay Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Birce Akalay Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Birce Akalay 2004 senesinde katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 3. oldu. Yıldız oyuncunun dizi ve televizyon filmleri dışında rol aldığı birçok tiyatro oyunu da bulunuyor. İlk tiyatro deneyimi olan Yedi Kocalı Hürmüz oyununda sergilediği performans ile büyük beğeni topladı. Haldun Taner'in yazdığı Keşanlı Ali Destanı oyununda güzel oyuncuya, İlker Ayrık, Köksal Engür ve Meral Çetinkaya gibi deneyimli oyuncular eşlik ediyor. Birce Akalay, oyunculuktan önce, 2005 - 2009 yılları arasında birçok futbol ve sinema programında sunuculuk yaptı.