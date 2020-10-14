En İyi Bilim Kurgu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilim kurgu dizileri genellikle uzay temalı olan dizilerdir. Ülkemizden de geniş izleyici kitlesi olan bu diziler yabancı diziler arasında en çok izlenen dizilerdendir. Netflix platformu ile beraber Türk bilim kurgu dizisi de yayınlanmıştır. Bilim kurgu dizilerinin izleyici kitlesi her zaman var olmaktadır. Bundan dolayı da dizi yapımcıları bu tarz dizileri ve filmleri çekmektedirler. Bilim kurgu dizileri yüksek bütçe ile yüksek hasılat elde eden dizilerdendir. Bundan dolayı da herkes tarafından beğenilen dizilerden olmuştur.