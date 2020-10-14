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GeriKültür Sanat En İyi Bilim Kurgu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Listesi Ve Önerisi (2020)
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>En İyi Bilim Kurgu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Listesi Ve Önerisi (2020)
Kültür Sanat

En İyi Bilim Kurgu Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Bilim Kurgu Listesi Ve Önerisi (2020)

Bilim kurgu dizileri en çok sevilen film ve dizi kategorileri arasında yer almaktadır. Özellikle yabancı dizilerde Bilim kurgu dizilileri oldukça fazladır. Netflix platformu ile birlikte ülkemizde de Türk bilim kurgu dizileri çekilmeye başlanmıştır. Bilim kurgu dizileri genellikle yüksek bütçe ile çekilen diziler arasında yer almaktadır. Peki, çekilmiş en iyi bilim kurgu dizileri hangisidir? Yeni ve eski en çok izlenmiş ve yapılmış olan bilim kurgu dizileri hangileridir? İşte çekilmiş en iyi bilim kurgu dizileri listesi.

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1
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Bilim kurgu dizileri genellikle uzay temalı olan dizilerdir. Ülkemizden de geniş izleyici kitlesi olan bu diziler yabancı diziler arasında en çok izlenen dizilerdendir. Netflix platformu ile beraber Türk bilim kurgu dizisi de yayınlanmıştır. Bilim kurgu dizilerinin izleyici kitlesi her zaman var olmaktadır. Bundan dolayı da dizi yapımcıları bu tarz dizileri ve filmleri çekmektedirler. Bilim kurgu dizileri yüksek bütçe ile yüksek hasılat elde eden dizilerdendir. Bundan dolayı da herkes tarafından beğenilen dizilerden olmuştur.

2Altered Carbon
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Altered Carbon

2018 senesinde gösterime girmiş bir dizidir. Altered Carbon dizisi polisiye ve bilim kurgu dalında çekilmiş en güzel örnek dizilerden bir tanesidir. Günümüzde hala bölümleri yayınlanmaya devam etmektedir. Netflix platformunda keyifle izlenmektedir.

3Black Mirror
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Black Mirror

Dünya'nın en çok sevilen dizileri arasında yer alan Black Mirror dizisi bir bilim kurgu dizisidir. Black Mirror 2011 yılında vizyona girmiş ve hala devam eden bir dizidir. 8.8 IMDb puanına sahiptir.

4Heroes
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Heroes

Gelmiş geçmiş en iyi yabancı dizilerden bir tanesi olan Heroes dizisi 2006 yapımlı bir dizidir. Dizi toplam 4 sene sürmüştür. Hereos dizisi 7 sezon izleyicinin karşısına çıkmıştır. 7.5 IMDb puanına sahiptir.

5Lost In Peace
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Lost In Peace

2018 yapımlı bir dizi olan Lost in peace dizisi en çok beğenilen bilim kurgu dizilerinden bir tanesidir. Uzayda yer alan sömürgeciliği konu edinen bu dizi günümüzde hala devam etmektedir.

6Orphan Black
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Orphan Black

Bilim kurgu dizileri arasında en dikkat çekici diziler arasında Orphan black dizisi yer almaktadır. Orphan black dizisi trajik bir olayı konu edinmektedir. Kendisine benzeyen biri ile mücadele eden Sarah dizinin ana karakteridir.

7Sense8
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Sense8

2015 yapımlı Sense8 dizisi 2018 yılına kadar sürmüştür. Geniş bir ailenin hikayesini anlatan Sense8 dizisi farklı şehirde yaşayan insanların savaşını konu edinmiştir. Bu dizi 8.3 IMDb puanına layık görülmüştür.

8The 100
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The 100

Bilim kurgu dizilerinin en iyilerinden biri olan The 100, uzay temalı ve kıyamet temalı bir dizidir. Kıyametten sonra Dünya'dan kaçıp kurtulan ekibin tekrardan Dünya'ya dönme serüvenini anlatır. 2014 yapımlı bu dizi hala gösterime devam etmektedir.

9The Orville
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The Orville

The orville dizisi 2017 senesinde izleyicinin karşısına çıkmıştır. The Orville 8.0 IMDb puanına sahiptir. Seth MacFarlane'nin başrolde olduğu bu dizi 3 sezon devam etmiştir.

10Uzay Yolu Orijinal Seri
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Uzay Yolu Orijinal Seri

Ünlü yönetmen Gene Roddenberry'nin kaleme almış olduğu bilim kurgu dizilerinden bir tanesidir. Uzay yolu orijinal seri dizisi 8.3 IMDb puanına layık görülmüştür. Bu dizi 1966 yapımlı bir dizidir.

11Travelers
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Travelers

Travelers dizisi 8.1 IMDb puanına sahip bir dizidir. İnsan nüfusunun azalmasını ve bu durumun dünyaya etkilerini konu edinen bir dizidir. Dizi de aynı zamanda FBI özel ajanları da yer almaktadır. Bu dizi en sevilen bilim kurgu dizileri arasındadır.

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