En İyi Beren Saat Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Beren Saat Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)
Türk dizi sektörünün başarılı oyuncularından olan Beren Saat çekmiş olduğu dizilerde genelde başrolde olan bir kadın oyuncudur. Beren Saat'in yer aldığı diziler Türkiye'de genellikle reyting rekorları kırmış ve hala unutulmazlar arasına girmeyi başarmış olan dizilerdir. Hal böyle olunca Beren Saat dizileri oldukça fazla kişi tarafından seyredilmektedir. Beren Saat dizileri izlenmeye değer olan müthiş oyunculuk içeren dizilerdir. Peki, en iyi Beren Saat dizileri hangileridir? Beren Saat'in oynadığı dizilerden hangileri en çok izlenmiştir? İşte en çok sevilen Beren Saat dizileri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Beren Saat 26 Şubat 1984 doğumlu Türk kadın oyuncudur. Gerek çekmiş olduğu diziler gerekse de sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk ile Türkiye'de tanınırlığını arttırmış bir kadın oyuncudur. Beren Saat oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Türkiye'de en tanınan kadın oyunculardan biri olan Beren Saat ünlü sanatçı olan Kenan Doğulu ile evlidir. Çekmiş olduğu diziler Türkiye'de en sevilen diziler arasına girmiştir. Pek çok dizide de başrol de oynamıştır. Oynamış olduğu karakterler ile Türkiye'ye nam salmış bir oyuncu olmuştur.
2
Abone Ol
Avrupa Yakası
Beren Saat Türkiye'nin komedi dizilerinden bir tanesi olan Avrupa Yakasın'da da boy göstermiş bir oyuncudur. Avrupa Yakası 2007 yılı yapımlı bir dizidir.
3
Abone Ol
Atiye
Netflix platformunda yayınlanan dizilerden bir tanesi olan Atiye dizisi kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmayı başarmış bir dizisidir. Atiye aynı zamanda Netflix de yer alan birkaç Türk dizisinden biridir. Dizinin başrolünde Beren Saat bulunmaktadır.
4
Abone Ol
Aşkımızda Ölüm Var
Ünlü oyuncu Beren Saat'in ilk oynadığı dizilerden bir tanesidir. Aşkımızda ölüm var dizisi Türkiye'de çıkış yakalamayı başarmış bir dizidir. Kısa sürede bu dizinin hayran kitlesi de hızlıca artmıştır.
5
Abone Ol
Aşk-I Memnu
Aşk-ı Memnu Türkiye'nin en unutulmaz dizileri arasında yer almaktadır. Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı bu dizi Türkiye'nin en beğenilen dizileri arasındadır. Aşk-ı Memnu bir yasak aşkı konu edinen dizidir.
6
Abone Ol
Aşka Sürgün
2005 yapımlı bir dizi olan Aşka Sürgün'ün oyuncu künyesinde Beren Saat yer almaktadır. Toplam 2 sezon yayınlanmış olan bu dizi Türkiye'nin unutulmaz aşk dizilerinden bir tanesi olmuştur. Pek çok kişi tarafından beğenilmiştir.
7
Abone Ol
İntikam
Beren Saat'in başrolünde yer aldığı bir diğer dizi de İntikam dizisidir. İntikam dizisi 2013 ve 2014 yılları arasında gösterime girmiş ve kısa süre içerisinde en sevilen Türk dizilerinden bir tanesi olmuştur.
8
Abone Ol
Hatırla Sevgili
Yasemin Ünsal karakteri ile ön plana çıkan bir karakter olmuştur. Beren Saat oynamış olduğu bu dizide geniş hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Hatırla Sevgili dizisi 2006 ve 2008 yılları arasında yayınlanmış bir dizidir.
9
Abone Ol
Gazino
Beren Saat'in yer aldığı dizilerden bir tanesidir. Gazino dizisi 2018 yapımlı bir dizidir. Pek çok kişinin favori dizisi olan Gazino dizisinin yapımcılığını 03 medyası üstlenmiştir. Gazino Türkiye'nin en sevvilen dizilerinden bir tanesi olmuştur.
10
Abone Ol
Fatmagül'ün Suçu Ne?
Beren Saat'in Aşk-ı Memnu dizisinden sonra çıkış yakalamayı başarmış dizilerinden bir tanesidir. Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi Türkiye'nin reyting rekorlarını kırmayı başarmış bir dizisidir. Beren Saat oyunculuğunun zirve yaptığı diziler arasında yer almaktadır.
11
Abone Ol
Muhteşem Yüzyıl Kösem
Tarihi dizilerden bir tanesi olan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de başarılı oyuncu Beren Saat yer almaktadır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi 2015 yapımlı bir dizidir. En sevilen Türk dizileri arasında ye almaktadır.