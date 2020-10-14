En İyi Beren Saat Dizileri - Yeni Ve Eski En Çok İzlenen Beren Saat Dizileri Listesi Ve Önerisi (2020)

Beren Saat 26 Şubat 1984 doğumlu Türk kadın oyuncudur. Gerek çekmiş olduğu diziler gerekse de sergilemiş olduğu başarılı oyunculuk ile Türkiye'de tanınırlığını arttırmış bir kadın oyuncudur. Beren Saat oyunculuğunun yanı sıra aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Türkiye'de en tanınan kadın oyunculardan biri olan Beren Saat ünlü sanatçı olan Kenan Doğulu ile evlidir. Çekmiş olduğu diziler Türkiye'de en sevilen diziler arasına girmiştir. Pek çok dizide de başrol de oynamıştır. Oynamış olduğu karakterler ile Türkiye'ye nam salmış bir oyuncu olmuştur.